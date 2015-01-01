Wieso du als Handwerksunternehmer in der Krise in Online-Marketing investieren solltest.

Die wirtschaftliche Lage bleibt angespannt: Materialkosten steigen, Margen schrumpfen und der Fachkräftemangel verschärft sich weiter. Viele Handwerksbetriebe stehen deshalb vor einer zentralen Frage: Wie lässt sich der eigene Betrieb sicher durch die Krise steuern, ohne an Sichtbarkeit, Aufträgen und Zukunftsfähigkeit zu verlieren?

Die naheliegende Reaktion in unsicheren Zeiten ist oft, Ausgaben zu reduzieren. Besonders häufig wird dabei am Marketing gespart. Genau das kann jedoch zu einem massiven Problem werden. Denn wer in der Krise aufhört, sichtbar zu sein, verliert nicht nur potenzielle Kunden, sondern oft auch wertvolle Fachkräfte an die Konkurrenz.

Gerade jetzt zeigt sich, welche Betriebe strategisch handeln und welche nur auf äußeren Druck reagieren. Gezieltes Online-Marketing kann in dieser Situation ein entscheidender Hebel sein, um neue Aufträge zu gewinnen, Vertrauen aufzubauen und sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.

Handwerksbetriebe stehen unter massivem Druck

Die Herausforderungen für viele Unternehmen im Handwerk sind aktuell vielfältig und treffen oft gleichzeitig aufeinander.

Steigende Kosten belasten die Gewinne

Rohstoffe, Energie und laufende Betriebskosten sind in vielen Bereichen deutlich gestiegen. Gleichzeitig lassen sich diese höheren Kosten nicht immer vollständig an Kunden weitergeben. Das sorgt dafür, dass die Gewinnmargen sinken und wirtschaftlicher Druck entsteht.

Der Wettbewerb wird härter

Während einige Betriebe ihre Aktivitäten reduzieren, nutzen andere die Situation gezielt aus, um ihre Marktposition auszubauen. Unternehmen, die bereits sichtbar und gut aufgestellt sind, gewinnen gerade jetzt zusätzliche Aufmerksamkeit und sichern sich neue Marktanteile.

Fachkräftemangel verhindert Wachstum

In vielen Betrieben ist nicht die Nachfrage das Problem, sondern die fehlende personelle Kapazität. Es gibt genügend Projekte, aber zu wenig qualifizierte Mitarbeiter, um sie umzusetzen. Wer als Arbeitgeber nicht sichtbar und attraktiv auftritt, wird von potenziellen Fachkräften häufig gar nicht wahrgenommen.

Warum Marketing gerade jetzt nicht gestrichen werden darf

Viele Handwerksbetriebe begehen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten denselben Fehler: Sie sparen zuerst am Marketing. Was kurzfristig vernünftig wirkt, ist langfristig oft teuer. Denn Kunden und Fachkräfte verschwinden nicht einfach vom Markt. Sie entscheiden sich nur für die Betriebe, die präsent sind, Vertrauen ausstrahlen und professionell auftreten.

Sichtbarkeit ist in der Krise kein Luxus, sondern ein Wettbewerbsvorteil. Wer weiterhin aktiv kommuniziert, sendet ein klares Signal: Dieser Betrieb ist stabil, handlungsfähig und zukunftsorientiert.

Marketing sollte deshalb nicht als reine Ausgabe betrachtet werden, sondern als Investition. Vor allem digitales Marketing bietet die Möglichkeit, Maßnahmen gezielt zu steuern, Ergebnisse messbar auszuwerten und Budgets flexibel anzupassen.

Die Lösung: Bezahlte Werbeanzeigen im Internet

Mit gezielten Online-Anzeigen können Handwerksbetriebe genau die Menschen erreichen, die sie aktuell benötigen – sowohl auf Kundenseite als auch bei der Mitarbeitergewinnung.

Regionale Reichweite mit klarer Zielgruppe

Über Plattformen wie Google, Facebook oder Instagram lassen sich gezielt Hausbesitzer, Renovierer, Bauherren oder Unternehmen in der eigenen Region ansprechen. Statt Werbebudget breit zu streuen, wird es dort eingesetzt, wo tatsächlich Nachfrage besteht.

Volle Kontrolle über das Budget

Ein großer Vorteil digitaler Werbung ist ihre Flexibilität. Kampagnen können jederzeit angepasst, pausiert oder skaliert werden. So behalten Betriebe die Kontrolle über ihre Ausgaben und können auch in unsicheren Zeiten planbar investieren.

Mehr Sichtbarkeit als Arbeitgeber

Online-Marketing ist nicht nur für die Kundengewinnung interessant. Auch im Recruiting bietet es großes Potenzial. Mit gezielten Anzeigen lässt sich zeigen, was den eigenen Betrieb als Arbeitgeber auszeichnet – etwa ein starkes Team, faire Bezahlung, moderne Arbeitsbedingungen oder Weiterbildungsmöglichkeiten.

Praxisbeispiel: Wie ein Handwerksbetrieb die Krise aktiv gemeistert hat

Ein mittelständischer Elektroinstallationsbetrieb aus Niedersachsen stand während der Energiekrise 2022 vor erheblichen Herausforderungen. Die Nachfrage war unsicher, Aufträge gingen zurück und qualifizierte Fachkräfte waren kaum verfügbar.

Statt das Marketing zu streichen, entschied sich der Betrieb für mehr Sichtbarkeit im Internet. Eingesetzt wurden unter anderem Facebook-Anzeigen, um neue Kunden für Solaranlagen zu gewinnen, sowie Google Ads, um bei lokalen Suchanfragen wie „Solaranlage installieren + Stadt“ sichtbar zu sein.

Das Ergebnis innerhalb von drei Monaten war deutlich:

50 qualifizierte Anfragen über bezahlte Anzeigen,

10 neue Kundenaufträge,

über 50.000 Euro zusätzlicher Umsatz,

2 neue Mitarbeiter durch gezielte Employer-Branding-Kampagnen.

Das Beispiel zeigt klar: Wer in schwierigen Zeiten strategisch investiert, kann nicht nur stabil bleiben, sondern sogar wachsen.

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt zum Handeln ist

Krisenzeiten sind oft die entscheidenden Phasen für die zukünftige Marktposition eines Betriebs. Wer jetzt in Sichtbarkeit investiert, verschafft sich einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern, die passiv bleiben oder komplett auf Marketing verzichten.

Sobald sich die wirtschaftliche Lage wieder verbessert, profitieren genau die Unternehmen, die bereits sichtbar, vertrauenswürdig und professionell aufgestellt sind. Sie haben dann nicht nur ein besser gefülltes Auftragsbuch, sondern oft auch ein stärkeres Team und eine bessere Position im Markt.

Fazit: Die Krise kann zur Chance werden

Die aktuelle Lage ist ohne Frage herausfordernd. Dennoch ist sie kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Vielmehr bietet sie Handwerksbetrieben die Chance, sich neu zu positionieren, ihre Marktpräsenz zu stärken und sich zukunftssicher aufzustellen.

Mit bezahlten Werbeanzeigen im Internet lassen sich genau die Menschen erreichen, die für den Betrieb entscheidend sind: neue Kunden, passende Anfragen und qualifizierte Fachkräfte. Wer jetzt handelt, bleibt sichtbar, gewinnt Vertrauen und schafft die Basis für nachhaltigen Erfolg.

Digi Change unterstützt Handwerksbetriebe dabei, online sichtbar zu werden, neue Anfragen zu generieren und qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Mit gezielten digitalen Kampagnen hilft Digi Change dabei, Auftragsbücher zu füllen, Mitarbeiter zu gewinnen und Betriebe langfristig erfolgreich aufzustellen.

Jetzt kostenlose Erstberatung sichern und die Chancen digitaler Sichtbarkeit gezielt nutzen.

