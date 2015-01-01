Von der Intensivstation auf die Inspiration Stage – warum Wirkung heute über Erfolg entscheidet

Was macht den Unterschied zwischen Kompetenz und Wirkung? Marion Hirschbach zeigte auf der Inspiration Stage des Founder Summit 2026, warum Vertrauen der Schlüssel erfolgreicher Führung ist.

Wiesbaden. Als im April 2026 der Founder Summit im RheinMain CongressCenter seine Türen öffnete, trafen sich rund 17.000 Unternehmerinnen und Unternehmer, Führungskräfte, Gründerinnen und Gründer sowie Entscheider aus unterschiedlichsten Branchen, um sich über Innovation, Unternehmertum und persönliche Entwicklung auszutauschen.

Eine der Rednerinnen auf der Inspiration Stage war Marion Hirschbach. Mit ihrer authentischen Art, ihrer hohen Praxisnähe und ihrer Begeisterung für Menschen eröffnete sie einen Vortrag, der das Publikum von der ersten Minute an zum Nachdenken anregte. Statt über Strategien oder Verkaufstechniken zu sprechen, stellte sie eine Frage in den Mittelpunkt, die jeden betrifft, der mit Menschen arbeitet:

Warum entscheiden wir oft innerhalb weniger Sekunden, ob wir einem Menschen vertrauen – lange bevor das erste Argument ausgesprochen ist?

Diese Frage begleitet Marion Hirschbach seit ihrem gesamten Berufsleben. Zunächst arbeitete sie viele Jahre als Kinderkrankenschwester auf einer pädiatrischen Intensivstation. Anschließend führte sie ihr Weg in unterschiedlichen Positionen im Vertrieb internationaler Medizintechnikunternehmen. Heute begleitet sie als Mentorin, Trainerin und Speakerin Geschäftsführer, Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Vertriebsorganisationen und Teams dabei, ihre persönliche Wirkung bewusst einzusetzen und ihre Stärken sichtbar zu machen.

Die unterschiedlichen Stationen ihres Berufslebens verbindet eine Erkenntnis, die sie bis heute prägt: Menschen folgen nicht zuerst Fachwissen – sie folgen Menschen, denen sie vertrauen.

Genau deshalb beschäftigt sich Marion Hirschbach seit vielen Jahren mit der Frage, wodurch Vertrauen entsteht. Nicht als theoretisches Konzept, sondern dort, wo Entscheidungen getroffen werden – in Unternehmen, in Führung, im Vertrieb, in Bewerbungsgesprächen, auf Bühnen und in der täglichen Zusammenarbeit.

In ihrer Arbeit erlebt sie immer wieder, dass fachliche Kompetenz heute häufig vorausgesetzt wird. Den entscheidenden Unterschied macht die Art, wie Menschen auftreten, kommunizieren und Verantwortung übernehmen. Ob Mitarbeitende einer Führungskraft folgen, Bewerber sich für ein Unternehmen entscheiden oder Kunden eine langfristige Zusammenarbeit eingehen – Vertrauen entsteht oft lange bevor Zahlen, Fakten oder Konzepte präsentiert werden.

Gerade Unternehmen stehen heute vor großen Herausforderungen. Fachkräfte zu gewinnen und langfristig zu binden, Veränderungen erfolgreich zu begleiten oder Kunden nachhaltig zu überzeugen, gelingt nicht allein durch Prozesse und Strategien. Es braucht Menschen, die Orientierung geben, Sicherheit vermitteln und glaubwürdig auftreten.

Deshalb lautet die zentrale Botschaft von Marion Hirschbach:

„Auftritt kommt vor Erfolg.“

Dabei versteht sie Präsenz nicht als perfekte Inszenierung oder einstudierte Körpersprache. Für sie entsteht Wirkung dort, wo Haltung, Klarheit und Persönlichkeit im Einklang sind. Wer seine eigenen Stärken kennt und authentisch zeigt, wirkt überzeugend, ohne sich verstellen zu müssen.

Diese Haltung prägt ihre Vorträge, Workshops und Mentorings gleichermaßen. Statt Patentrezepte zu vermitteln, eröffnet Marion Hirschbach neue Perspektiven. Sie stellt Fragen, die zum Nachdenken anregen, macht Potenziale sichtbar und unterstützt Menschen dabei, ihre eigene Wirkung bewusst wahrzunehmen und weiterzuentwickeln. Dieser praxisnahe Ansatz macht ihre Arbeit für Unternehmen ebenso relevant wie für Führungskräfte, Vertriebsorganisationen und HR-Verantwortliche.

Auch auf dem Founder Summit wurde deutlich, wie aktuell dieses Thema ist. Zwischen Vorträgen über Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Unternehmenswachstum setzte Marion Hirschbach bewusst einen anderen Schwerpunkt: den Menschen. Denn unabhängig davon, wie sich Technologien verändern, bleiben Vertrauen, Kommunikation und persönliche Wirkung die Grundlage erfolgreicher Zusammenarbeit.

Die zahlreichen Gespräche nach ihrem Vortrag zeigten, wie sehr diese Botschaft den Nerv der Zeit trifft. Denn erfolgreiche Führung beginnt nicht mit Methoden. Erfolgreiche Zusammenarbeit beginnt nicht mit Prozessen. Und erfolgreiche Kundenbeziehungen beginnen nicht mit dem Angebot.

Sie beginnen mit dem Menschen.

Marion Hirschbach bringt diese Überzeugung seit vielen Jahren mit einem Satz auf den Punkt:

„Dein Auftritt verkauft – lange bevor dein Angebot es tut.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marion Hirschbach 360° Mentoring & Training

Frau Marion Hirschbach

Schifferstraße 26

60594 Frankfurt

Deutschland

fon ..: +49 (0) 174 30 40 918

web ..: https://www.marion-hirschbach.com

email : info@marion-hirschbach.com

Marion Hirschbach 360° Mentoring & Training begleitet Geschäftsführer, Führungskräfte, HR-Verantwortliche, Vertriebsorganisationen und Teams dabei, ihre persönliche Wirkung bewusst einzusetzen und Potenziale sichtbar zu machen.

Im Mittelpunkt stehen die Themen Führung, Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und authentische Präsenz. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, klarer zu kommunizieren, souveräner aufzutreten und Vertrauen aufzubauen – nach innen wie nach außen.

Die Gründerin Marion Hirschbach verbindet dabei Erfahrungen aus der pädiatrischen Intensivpflege, mehr als 15 Jahren in leitenden Positionen des Vertriebs internationaler Medizintechnikunternehmen sowie ihrer heutigen Tätigkeit als Mentorin, Trainerin, Moderatorin und Speakerin. Diese außergewöhnliche Kombination aus medizinischer, vertrieblicher und unternehmerischer Erfahrung prägt ihren praxisnahen Blick auf Menschen und Organisationen.

Zu ihren Kunden zählen Unternehmen unterschiedlichster Branchen, öffentliche Einrichtungen, Netzwerke sowie Einzelpersonen. Ihre Vorträge, Workshops und Mentorings unterstützen Organisationen dabei, Führung wirksamer zu gestalten, Zusammenarbeit zu stärken und eine Unternehmenskultur zu entwickeln, in der Menschen ihr Potenzial entfalten können.

Die Überzeugung von Marion Hirschbach bringt ein Satz auf den Punkt:

„Auftritt kommt vor Erfolg.“

Pressekontakt:

Marion Hirschbach 360° Mentoring & Training

Frau Marion Hirschbach

Schifferstraße 26

60594 Frankfurt

fon ..: +49 174 30 40 918

email : info@marion-hirschbach.com

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