  • Dating-Report 2026: Frauen suchen auf Augenhöhe – am Ende ist der Mann trotzdem älter

    Zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Der erste Herzwandler Dating-Report untersucht 3.508 Profile und 79.000 Interaktionen – zu Alter, Absichten, Interessen und dem, was Profile wirksam macht.

    BildEine Auswertung anonymisierter Profildaten der Datingplattform Herzwandler zeigt eine deutliche Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit bei der Partnersuche. Ausgewertet wurden 3.508 aktive Profile und rund 79.000 Interaktionen spirituell orientierter Singles im deutschsprachigen Raum.

    Frauen geben an, Partner im eigenen Alter zu suchen. Männer suchen im Schnitt sechs Jahre jünger. Durchsetzen können sich die Männer: In rund sieben von zehn tatsächlich entstandenen Verbindungen ist der Mann der Ältere, im Median um vier Jahre.

    Der Report widerlegt weitere Annahmen über die Zielgruppe. In den Selbstbeschreibungen kommt „ehrlich“ häufiger vor als „spirituell“, häufigstes Interesse ist Musik vor Natur und Meditation. Und kein Sternzeichen ist überrepräsentiert – die Verteilung entspricht dem Zufall.

    Auffällig ist außerdem die Struktur der Community: Gut sechs von zehn Mitgliedern sind über 45 Jahre alt, rund 57 Prozent sind Frauen. Bei den meisten großen Dating-Apps ist das Verhältnis umgekehrt.

    Alle Auswertungen erfolgten anonymisiert und ausschließlich aggregiert. Methodik, Definitionen und bekannte Verzerrungen sind im Report offengelegt. Journalistinnen und Journalisten dürfen die Grafiken unter Quellenangabe verwenden.

    Report: https://www.herzwandler.net/erfahrungen/herzwandler-dating-report-2026

    Über Herzwandler: Herzwandler ist eine deutschsprachige Datingplattform für bewusstes Kennenlernen. Der Dating-Report erscheint jährlich. https://www.herzwandler.net/

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    SOLID Information Management GmbH
    Herr Dr. Erik Neitzel
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    web ..: https://www.herzwandler.net/
    email : mail@herzwandler.net

    Herzwandler ist eine deutschsprachige Plattform für bewusste Begegnungen, echte Gespräche und verbindlichere Formen des Kennenlernens. Im Mittelpunkt stehen achtsame Kommunikation, emotionale Nähe und nachhaltige Beziehungen statt schneller Oberflächlichkeit.

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