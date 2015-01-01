Von Südamerika nach Ilsenburg – Verstärkung im Landhaus zu den Rothen Forellen

Mit Maira Alejandra Moscoso Avila und Tania Pacheco Rios haben zwei junge Frauen aus Kolumbien ihre Ausbildung im Landhaus zu den Rothen Forellen begonnen.

Beide Frauen bringen nicht nur große Motivation, sondern auch akademische Abschlüsse als Allgemeinärztin bzw. Anwältin aus ihrer Heimat mit. In Kolumbien sahen die beiden trotz Studiums keine langfristige berufliche Perspektive. Wirtschaftliche Unsicherheiten, politische Spannungen und strukturelle Herausforderungen erschweren dort insbesondere jungen Menschen den Einstieg in eine stabile berufliche Zukunft. Vor diesem Hintergrund entschieden sich die beiden jungen Frauen bewusst für einen Neuanfang in Deutschland.

Perfektes Beispiel für gelungene Integration

Ihr Weg führte sie zunächst nach München. Dort absolvierten sie einen intensiven Sprachkurs, um die Voraussetzungen für eine qualifizierte Ausbildung zu schaffen und sich sicher im beruflichen Alltag bewegen zu können. Parallel informierten sie sich gezielt über Ausbildungsberufe im Gastgewerbe. Über eine spezialisierte Personalvermittlung kamen beide schließlich mit dem Landhaus zu den Rothen Forellen – einem Haus der Privathotels Dr. Lohbeck – in Kontakt. Die Integration in den Betriebsalltag verlief von Beginn an positiv. „Ich bin beeindruckt von dem Fleiß und der außergewöhnlichen Zuverlässigkeit der beiden. Sie sind eine echte Bereicherung für unser Haus“, betont Hoteldirektor Valentin Fillafer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co.KG

Frau Sabine Dächert

Barmer Straße 17

58332 Schwelm

Deutschland

fon ..: +49 (0) 2336 4097-0

web ..: https://max-pr.eu/privathotels-dr-lohbeck/

email : info@lohbeck-privathotels.de

Privathotels Dr. Lohbeck

Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten – wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

Pressekontakt:

max.pr

Frau Sabine Dächert

Leutstettener Straße 5

82319 Starnberg

fon ..: +49 (0) 179-7696650

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das neue Lied von Simone Cerovina – Weine einfach mal Ein Lächeln, das den Tag verändert – „Smile“ von Steffi Fester