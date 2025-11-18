  • Benjamin Metzger ist neuer Direktor im Hotel Schloss Rheinfels

    Benjamin Metzger übernimmt als Hoteldirektor das Steuer im Hotel Schloss Rheinfels.

    BildDer gelernte Hotelkaufmann und studierte MBA mit Fachrichtung Hotel und Tourismus-Management sowie General Management war zuletzt als Operation- und General Manager bei den Moselstern Hotels in Ellenz-Poltersdorf tätig. Davor leitete der 40-jährige den konzeptionellen Aufbau und das Pre-Opening des FRAMES Hotels in Mülheim-Kärlich und koordinierte sämtliche Aktivitäten rund um den Auf- und Ausbau aller mit diesem Projekt verbundenen Vertriebspartnerschaften.

    Weitere Stationen umfassen unter anderem Positionen als Hotel Operation Manager im FÄHRHAUS in Koblenz sowie als Rooms Division Manager in renommierten Häusern wie dem Hotel Maximilian in Oberammergau, welche unter seiner Führung in das Ranking der „101 besten Hotels Deutschlands“ aufgenommen wurden. Frühere Erfahrungen sammelte Benjamin Metzger in einer Vielzahl von Hotels mit Tätigkeiten im In- und Ausland sowie im Eventmanagement rund um den Globus. Mit seinem breiten Knowhow und seiner umfassenden Erfahrung, unter anderem in operativem Management, Personalführung und der Qualitätsoptimierung, wird er das Hotel Schloss Rheinfels (es gehört zu den Privathotels Dr. Lohbeck) gezielt weiterentwickeln und dessen Position als führendes 4-Sterne-Superior-Hotel am Mittelrhein weiter stärken.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co.KG
    Frau Sabine Dächert
    Barmer Straße 17 D
    58332 Schwelm
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 2336 4097-0
    web ..: https://max-pr.eu/privathotels-dr-lohbeck/
    email : info@lohbeck-privathotels.de

    Privathotels Dr. Lohbeck
    Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten – wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

    Pressekontakt:

    max.pr
    Frau Sabine Dächert
    Leutstettener Straße 5
    82319 Starnberg

    fon ..: +49 (0) 179-7696650
    web ..: https://max-pr.eu/
    email : daechert@max-pr.eu


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Privathotels Dr. Lohbeck: Hotel Schloss Rheinfels präsentiert den neuen „Azubi-Wein“ 2023
      Das Hotel Schloss Rheinfels in St. Goar feiert die Wiederauflage einer traditionsreichen Kooperation:...

    2. Schloss Rheinfels schließt umfangreiche Renovierungsphase ab
      Das 4-Sterne-Superior-Hotel Schloss Rheinfels in St. Goar hat seine umfangreiche Renovierungsphase abgeschlossen....

    3. Privathotels Dr. Lohbeck: Piet Schmirler ist neuer Direktor im Hotel Freund
      Neuer Direktor im ****S Hotel Freund in Oberorke im Waldecker Land - zwischen Sauerland und Edersee. Das Natur- und Wellnesshotel gehört zu den Privathotels Dr. Lohbeck....

    4. Küchenchef Christian Jeske: vom Schloss Elmau neu zum 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof, Österreich
      Das 5-Sterne SPA-Hotel Jagdhof in Neustift im Stubaital in Österreich punktet mit neuem Küchenchef...

    5. Avicanna ernennt Benjamin Leavenworth zum unabhängigen Direktor und beruft ihn in den Verwaltungsrat
      NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. JEDE NICHTEINHALTUNG DIESER BESCHRÄNKUNG KANN EINE VERLETZUNG DER WERTPAPIERGESETZE DER VEREINIGTEN STAATEN DARSTELLEN Toronto, Ontario...

    6. „Kellerzauber“ im Schloss Edesheim
      Mit dem "Kellerzauber 2025/2026" lädt das Hotel Schloss Edesheim zu einer neuen Saison voller Genuss und Unterhaltung in den historischen Wittelsbachkeller ein....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.