. . . vor allem auf Reisen – Neun neue Reise-Erzählungen

Roland E. Ruf zeigt den Lesern in „. . . vor allem auf Reisen“, wie das Reisen abseits der Prospekte aussehen kann.

In neun Erzählungen erzählt der Autor von Orten, die er im Laufe seines Lebens besucht hat, und von Menschen, auf die er dort traf. Die Reise geht nach Sardinien, Kuba, Rom und Lissabon. Die neun Reisen wurden jedoch nicht auf die übliche Weise geplant, sondern mit dem Ziel, die Orte und Sehenswürdigkeiten, die in Reiseprospekten angepriesen werden, nicht als Hauptfokus zu sehen, sondern eher als Nebensache. Es geht es Autor darum, die Orte wirklich kennenzulernen, indem er ihnen die Zeit gibt, ihre spezifische Atmosphäre zu entfalten. Die Menschen, von denen er in seinen Geschichten erzählt, tragen dazu einen wichtigen Teil bei und geben jeder Erzählung ihre eigene Tiefe.

Authentisch, kenntnisreich und mit Humor werden die Reisewege der Protagonisten in „. . . vor allem auf Reisen“ von Roland E. Ruf geschildert. Durch scheinbar Beiläufiges, durch Überraschungen und Zufälle werden diese zum eigentlichen Erlebnis, das als Kostbarkeit weit über die Reise und Lesezeit hinaus bleibt. Die Leser werden von den Geschichte unterhalten und fühlen sich so, als seien sie selbst mit dabei. Genießen Sie das Band als Kurzurlaub vom eigenen Sessel aus und lassen Sie sich mit einigen interessanten Fakten überraschen.

„. . . vor allem auf Reisen“ von Roland E. Ruf ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36359-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

