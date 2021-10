Das Gesetz der Seele – Band 1 der postapokalyptischen Buchreihe von Udo Meeßen

Udo Meeßen schickt in „Das Gesetz der Seele“ ungewöhnliche Protagonisten auf eine Reise voller Gefahren und Abenteuer.

Der Physiker Theodor Menster wird durch seine Erfindung der Restenergiezelle (REZ) der wahrscheinlich reichste, aber sicher der mächtigste und auch meistgehasste Mann der Welt. Er überlebt mehrere Attentate und bei zwei Anschlägen stirbt seine jeweilige Frau, während er selber überlebt. Im Jahr 2087 baut die Syndroid AG ihm dann eine Androidin, eine künstliche Frau, deren KI so hoch entwickelt ist, dass sie – einem uralten Gesetz folgend – mit einer Seele versehen werden muss. Denn sie ist in der Lage sich über den reinen Instinkt/ihre Programmierung hinaus zu entwickeln. Parallel dazu ermöglicht die REZ die Einführung neuer Technologien, welche die Menschheit letztlich dazu befähigen, auf Raumschiffen das All zu erobern. Und das ist auch notwendig. Im Oktober 2168 sorgen ein kurzer Atomkrieg und der Ausbruch der Caldera im Yellowstone-Park dafür, dass die Erde unbewohnbar wird.

Es kommt in „Das Gesetz der Seele“ von Udo Meeßen zum Exodus der Menschheit von der Erde. Celine, die faktisch unsterbliche Androidin, verlässt zusammen mit Theodor Menster, der mittlerweile auch ein Android ist, gleichfalls die Erde. Sie, Theo und weitere Androiden der Klasse V erleben in der Folge zahllose Abenteuer auf fernen Welten.

Diese neue Buchreihe erzählt die oftmals wahnwitzigen Abenteuer der Unsterblichen auf ihrem Weg durch Raum und Zeit. Sie erleben Mord, Totschlag, leidenschaftliche Liebe und Exzesse auf ihrem Weg durch die Zeit, kommen immer wieder an den Punkt, an dem sie gezwungen sind, über ihre Grenzen hinauszugehen.

„Das Gesetz der Seele" von Udo Meeßen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38569-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

