Vorbereitung auf die großen Herbstmessen 2024

So gelingt der Messe-Auftritt Ihres Unternehmens

Für die „Multis“ ist es keine Frage: auf den großen Leitmessen müssen sie vertreten sein. Mittelständler aber fragen sich: rentiert sich der Aufwand? Nicht nur der finanzielle Aufwand wird kritisch hinterfragt, auch Zeit, Personal, Ideen, Konzepte. An erster Stelle steht die Frage: was wollen wir erreichen? Was ist das Ziel eines / dieses Messeauftritts?

Am Ziel misst sich Ihr Messe-Erfolg.

Ein auf das Ziel ausgerichtetes, schlüssiges Konzept gehört dazu. Die richtige Größe des Messestandes. Die Zugkraft für das Messepublikum – welche Aktionen bieten Sie an? Messen werden immer mehr zum Event, das kann eine Chance sein. Wenn Sie sie annehmen.

Gehört ein professioneller Messemoderator*in in Ihr Konzept?

Wenn Sie „nur“ Informationen über Ihre Produkte am Stand bieten, wenden Sie sich an das Fachpublikum. Aber auch das fachpublikum reagiert auf Reize, die Sie mit dem Messeauftritt setzen können. Präsentieren Sie Ihre Produkte und das Unternehmen publikumsnah, offen, menschlich, dann hat auch der Fachbesucher die Vorstellung: eine Zusammenarbeit könnte Freude machen, unproblematisch sein.

Ein Moderator*in kann nicht nur komplizierte (technische) Sachverhalte leicht verständlich kommunizieren, er hat auch die nötige Begeisterungsfähigkeit, die sich auf die Messebesucher überträgt. Der Laie freut sich über den Aha-Effekt, der in der Erinnerung eng mit dem Unternehmen verknüpft ist: „zum ersten Mal habe ich kapiert, wie das überhaupt funktioniert. Geh mal an den Stand von … . Die sind wirklich gut!“ Übrigens sind auch Journalisten inzwischen meist Allrounder und freuen sich über klare und einfache Informationen, die sich schnell verwerten lassen. Und Fachbesucher oder Kunden sind auch nur Menschen – und entscheiden wie alle: nach Gefühl. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Bei der Entscheidungsfindung unterscheidet man zwischen der emotionalen und der rationalen Ebene – das Verhältnis ist 6 zu 1 zugunsten der emotionalen Ebene! Deshalb brauchen Sie einen guten Messemoderator am Stand.

Ein guter Messe-Moderator*in bindet das Publikum an Ihren Stand. Er ist der Stellvertreter für Ihre Botschaft. Er hat sie verinnerlicht und kann sie authentisch mitteilen. Auch hier ist ein schlüssiges Konzept wichtig, sonst kann auch der beste Moderator*in die Risse im Gesamtbild nicht verdecken. Wenn aber alles passt: ein gutes Konzept, eine klare Botschaft, die der Moderator*in sympathisch als Ihr Stellvertreter kommuniziert, ein störungsfreier und interessanter Ablauf der Produktpräsentation, die Einbeziehung des Publikums … dann ist Ihr Messeauftritt alle Investitionen wert und Sie erreichen Ihr Ziel.

Nun müssen Sie für die nächste Messe nur noch Ihren Moderator*in finden – er soll zu Ihrem Produkt, zu Ihrem Messestand, zu Ihrer Botschaft und nicht zuletzt zu Ihrem Budget passen.

Nehmen Sie die Dienstleistung einer Vermittlungsagentur in Anspruch, das erleichtert die Suche erheblich. Bei einer Anfrage sollten Sie eine passende Vorschlagsliste von mindestens 3 Moderator*nnen bekommen, zwischen denen Sie sich entscheiden können. Je größer die Moderatorenvermittlung ist, desto größer ist die potentielle Auswahlmöglichkeit.

Die großen Messen für den Herbst sind: Aluminium, AMB, Anuga, Art Cologne, Automechanika, Bau, bauma, Caravan-Salon, Compamed, didacta, Electronica, Energydecentral, Essen Motor Show, Euroblech, Euromotor, Eurotier, Expo Real, Exppharm, Frankfurter Buchmaesse, Gamescom, Hydrogen Technology Europe, IAA-Nutz, IDS,IFA, Innotrans, Intersolar, Intersupply, Intertabac, ISPO, Medica, PMR Expo, Prolight & Sound, Rehacare, SMM, Spielemesse, Windenergy

Der moderatorenpool-deutschland ist die größte Moderator*innen Vermittlung im deutschsprachigen Raum. Wir haben aktuell 300 Moderator*innen im Pool und finden für Sie im ersten Schritt 3 passende Moderator*innen zur Auswahl.

Unsere Größe ist Ihr Vorteil

Wir vermitteln professionelle Moderator*innen für Veranstaltungen in ganz Deutschland und weltweit. Darunter eine große Anzahl von native speakern, außerdem Moderator*innen, die mehrere Sprachen perfekt bis fließend beherrschen: von englisch und französisch über spanisch bis chinesisch und russisch ….. gerade bei internationalen Messen und Kongressen sind diese Profis unsere erste Wahl.

Oder brauchen Sie Journalist*innen, die jede Diskussion, jedes Symposium leiten können und Ihren Podcast begleiten? Oder Messemoderator*innen, Workshopmoderator*innen, solche mit agilem, technischen, Healthcare-Hintergund? Haben wir! Junge Moderator*innen mit Followern in den sozialen Medien? Haben wir! Kontaktieren Sie uns einfach und lassen Sie sich Vorschläge machen – gern aus Ihrer Region.

Wir machen es Ihnen einfach

Sie haben nur einen Ansprechpartner, der Ihnen eine individuelle Vorauswahl im unübersichtlichen Markt liefert. Der moderatorenpool-deutschland fungiert als Vermittler zwischen Ihnen und dem gewünschten Moderator*in. Wir klären alle Fragen, die Zeiten, die Themen, die Verträge.

Aller guten Dinge sind 3

Mailen Sie uns die Eckdaten Ihrer Veranstaltung, wir rufen zurück und besprechen, was Sie sich genau vorstellen. Sie bekommen mindestens 3 Vorschläge von passenden Moderator*innen.

Wann – Datum, Zeit

Wo – Stadt

Was – Messe, Kongress, Gala etc

Wie lang dauert die Veranstaltung

Wieviel Gäste erwarten Sie

Was erwarten Sie vom Moderator

Wünsche, spezielle Vorstellungen

Welche Sprachen

Wie hoch ist Ihr Budget

Wir klären die offenen Fragen und werden gemäß Ihres Budgets den passenden Moderator*in finden, der Ihre Veranstaltung (ob Kongress, Gala oder Messe) erfolgreich macht.

Full Service Podcast Produktion mit Moderator*in aus Ihrer Region mit professioneller Schlussproduktion und Hosting/Veröffentlichung in Berlin bitte anfragen bei kg [at] moderatorenpool-deutschland.de

