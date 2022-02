Vorteile durch RFID im Einzelhandel: Optimierte Bestandsverwaltung und zufriedenere Kunden

Der Einsatz von RFID bietet eine ganze Reihe von Vorteilen, zwei von ihnen stehen klar im Vordergrund: Präzision und Geschwindigkeit. DENSO erklärt, was das für den Einzelhandel bedeutet.

Düsseldorf. Von der Bestandskontrolle bis hin zur Steigerung des Umsatzes und der Reduzierung der Lagerkosten wirkt sich RFID positiv auf die verschiedenen Bereiche im Einzelhandel aus. Wenngleich RFID kein neues Konzept ist – ein Patent für das erste RFID Tag wurde bereits 1973 ausgearbeitet -, hat sich besonders mit dem verstärkten Einsatz mobiler Computer, mobiler Datenerfassung und gesteigerter Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen in Unternehmen vieles verändert. So hat sich dank der Entwicklung kostengünstiger RFID Tags der Einsatz der Technologie vor allem im Einzelhandel mehr und mehr etabliert. DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, bietet innovative RFID Lesegeräte und Cloud-Lösungen, damit Einzelhändler effizienter arbeiten können. „Mit unseren RFID Scannern und RFID Lösungen können Beschäftigte im Retail-Sektor ihre Arbeitsschritte optimieren und beschleunigen“, sagt David Walker, Business Development Manager – RFID Solutions bei DENSO WAVE EUROPE. Die RFID Reader von DENSO sind ideal für die Arbeit entlang der gesamten Lieferkette. Zudem bietet die RFID-basierte Bestandsverwaltung, die DENSO mit seinem Partner RFKeeper realisiert, klare Vorteile für den Einzelhandel. Wie DENSO WAVE EUROPE und RFKeeper die verschiedenen Prozesse im Retail-Sektor mit RFID optimieren, lesen Interessierte hier.

Weniger Risiko, mehr Genauigkeit: RFID-basierte Bestandsverwaltung

„Durch die Kombination unserer effizienten RFID-Technologie mit den mobilen Cloud-basierten Anwendungen von RFKeeper digitalisieren wir die Bestandsverwaltung unserer Kunden“, erklärt Walker. Denn RFID-basierte Lösungen schaffen eine bessere Übersicht entlang der Lieferkette und minimieren Risiken, wie Lagerüberschüsse und Fehlmengen, aber auch generell Fehler in der Lieferkette. „Außerdem kann mit RFID das Kundenerlebnis verbessert werden“, so Walker.

„Man stelle sich vor, eine Kundin sucht im stationären Laden nach einem bestimmten Produkt, weil sie es beim Stöbern online entdeckt hat und ihr angezeigt wurde, dass die Ware vor Ort vorhanden sei. Kommt sie dann aber in den Laden und das bestimmte Produkt ist doch nicht vorrätig, wurde also aufgrund eines Fehlers im Lagerbestand falsch angezeigt, ist die Enttäuschung groß. Doch mit RFID kann solchen negativen Kundenerlebnissen vorgebeugt werden“, erklärt der Experte für mobile Datenerfassung und RFID. Denn die modulierbare Plug & Play Lösung, die DENSO mit RFKeeper anbietet, verbessert im Store die Inventar- und Verkaufseffizienz durch 100 Prozent genaue Versandbestätigungen, Inventurzählungen, Suchmöglichkeiten und Auffüllberichte. Wie die RFID-basierte Bestandsverwaltung von DENSO und RFKeeper funktioniert, wird in diesem Video verdeutlicht.

„Außerdem bietet die RFID-basierte Bestandsverwaltung Lösungen für die Kundeninteraktion im Geschäft“, fährt Walker fort. Einzelhändler können ihre Verkaufschancen zum Beispiel mit smarten Umkleidekabinen, Digital Signage oder auch SB-Kassen erhöhen. Die RFID-basierte Bestandsverwaltung von DENSO und RFKeeper kommt mit nutzerfreundlichen Analyse-Dashboards und der Möglichkeit zur Nachverfolgung eines jeden Artikels in der Lieferkette. Auch das Management täglicher Prozesse gehört zu den Funktionen des RFID-basierten Systems von DENSO und RFKeeper.

Auch die nötige Hardware bietet DENSO: innovative RFID Scanner

Der SP1 UHF RFID Scanner von DENSO ist der perfekte Begleiter für die RFID-basierte Bestandsverwaltung mit RFKeeper. Durch die neu entwickelte Autopilot Funktion erfasst der RFID Scanner bis zu 1.000 Tags pro Sekunde und verkürzt Inventurzeiten nochmals um bis zu 50 Prozent im Vergleich zum Einsatz ohne Autopilot Funktion.

Und auch am POS kann ein RFID Scanner von DENSO Vorteile für Einzelhändler schaffen: Mit dem UR20 RFID Scanner können lange Schlangen an Kassen vermieden werden. Denn mit dem UR20 können Mitarbeitende im Einzelhandel alle Produkte eines Kunden mit nur einem Scan schnell und einfach erfassen. Da die Scanreichweite des UR20 RFID Scanners etwa 80 Zentimeter beträgt, wird nicht versehentlich weitere Ware erfasst.

„So unterstützen wir mit unseren Datenerfassungsgeräten und der RFID-basierten Lösung gemeinsam mit RFKeeper unsere Kunden im Einzelhandel bei der Digitalisierung“, freut sich Walker. Weitere Informationen zu den RFID Scannern sowie RFID Lösungen von DENSO WAVE EUROPE, Teil der Toyota Gruppe, und wie sie Prozesse in Einzelhandel optimieren können, gibt es unter https://www.denso-wave.eu/denso-produkte/rfid.html.

Für den europäischen Markt ist die DENSO WAVE EUROPE GmbH der Ansprechpartner rund um die Themen QR Code, mobile Datenerfassung, Handheld Terminals und Scanner. Die robusten und langlebigen Scanner von DENSO kommen unter anderem in Lager, Logistik, POS, Produktion sowie Field & Sales Force Automation zum Einsatz. Weitere Informationen zum QR Code, zu Handheld Terminals und Scannern gibt es unter: https://www.denso-wave.eu. In kurzen und informativen Videos über die Handheld Terminals und Scanner der DENSO WAVE EUROPE GmbH können sich Interessierte außerdem bei YouTube informieren. Hier finden sich unter anderem Clips zum QR Code, eine Unternehmensvorstellung sowie Porträts der verschiedenen Handheld Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung: https://www.youtube.com/channel/UCHp4Yboj7IccPlSeRxQ6yBQ.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DENSO WAVE EUROPE

Herr Kaber Kolioutsis

Parsevalstraße 9 A

40468 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0) 211 540 138 40

web ..: http://www.denso-wave.eu

email : kaber.kolioutsis@denso-wave.eu

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen. Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

