Vortragsreihe: Im Schlaf Deinen Tag retten!

Wie guter Schlaf Dein Leben retten kann – das zeigt die Schlaftherapeutin Sabine Radünz MSc. in einer weiteren Vortragsreihe.

München, 29. November 2023 – Aufgrund der wiederholt sehr hohen

Nachfrage in diesem Monat, setzt die Schlaftherapeutin und Speakerin

Sabine Radünz MSc. kurzfristig eine weitere Vortragsreihe an.

In München, Augsburg und Ulm wird sie ab Dezember dieses Jahres wieder

zu hören sein.

Ob die Vorträge wieder in den kommunalen süddeutschen

Veranstaltungsräumen oder auch in Verbindung mit den geplanten

Kooperationspartnern stattfinden, wird in Kürze bekannt gegeben.

Weiterführende Informationen können Interessenten online unter

www.sisenta.de einsehen.

Das weitverbreitete Schnarchen zehrt nicht nur an den eigenen Kräften

und Nerven. Auch der Bettpartner/in darf Federn lassen, was auch gute

Beziehungen und Ehen ins Wanken bringen kann. Ungestörter und

erholsamer Schlaf des Bettpartners wird Nacht für Nacht, bei einer bis zu

Presslufthammer ähnlichen Frequenz, eine Herausforderung, was

manchmal auch auf völliges Unverständnis stoßen kann. „Schlaf doch

einfach – dann hörst Du nicht mehr!“ Leicht gesagt – es ist wie Öl ins

Feuer gießen.

Eine der häufigsten Fragen aus dem Publikum, die S. Radünz

beantwortet, ist die Frage nach technischen Hilfsmitteln die notwendig

werden könnten. Dies ist wohl die meist verbreitete Sorge und auch die

Angst der Betroffenen. Rechtzeitig erkannt ist glücklicherweise nicht

erforderlich. In schweren Fällen kann es Leben retten. Doch zu mir

kommen oft Betroffene, die eine „Atemhilfsmaske“ z.B. nicht ver- oder

ertragen.

Schleichend wie eine Schlafstörung oft kommt, geht sie auch wieder!

Aber: man muss sie hinaus begleiten! Sonst bleibt sie mitunter und kann

sich auch verstärken. Aus einer Einschlafstörung wird dann eine

Durchschlafstörung. Spätestens dann ist das Kind in den Brunnen

gefallen. Langsam kommen Gewichtszunahme,

Konzentrationsschwierigkeiten, Unverträglichkeiten, Schwermut, u.a.

dazu. Für S. Radünz ist das (folgerichtig und) verständlich.

Ihre Klienten haben wertvolle und nachhaltige Nebeneffekte zu

verzeichnen. Die wertvollste ist aus Ihrer Sicht die zurück kommende

Lebensfreude. „Lebensfreude ist immer ein Zeichen von Lebenskraft“, so

S. Radünz. Ein guter und gesunder Schlaf führt unumstritten zu einer

besseren Gesundheit und körperlichen Verfassung – aber und nun staune

man – ein guter Schlaf braucht eine gute körperliche Verfassung und

Gesundheit! Ein Widerspruch? Nein, sagt S. Radünz. Ein guter Schlaf ist

eine Folge körpereigener Regulationen. Wie aber kann es gehen, wenn

im ganzen Körper Chaos herrscht?

Sämtliche Rhythmen werden durch

wachhaltende Einflüsse großzügig und über lange Zeit unterbrochen und

ignoriert. Grenzen werden gedankenlos überschritten. Wussten Sie, dass

die Leber eine Nachtarbeiterin ist und den ungestörten nächtlichen Schlaf

braucht, um ihre Aufbauarbeit in bester Weise tun zu können?

In wöchentlich onlinebasiertem persönlichen Kontakt und Austausch, klärt

S. Radünz zudem betroffene Menschen / die Mitglieder feinfühlig-direkt und ohne

Vorwürfe auf. Woher hätten sie es wissen sollen? Vom Schlaf wird außer

Zahlen, Daten und Fakten einfach nichts gewusst.

Aufklärung und gleichzeitig in die Umsetzung begleiten ist die

Grundlage ihrer Strategie, um die erreichten Resultate zu festigen, sodass

die Betroffenen keine Dauerpatienten bleiben, sondern ihre neu

erworbene Schlafgesundheit halten zu können: Einfach gut schlafen und

erholt aufwachen – wie früher!

Das Publikum hat in den Fragen stets die eigenen Sorgen zum Ausdruck

gebracht, welche Radünz ausnahmslos erläutern konnte. Vor allem die

schon genannte Beziehungsebene von schnarchenden Ehepartnern. Ihr

Credo: „Ich rette Ihren Tag, verlängere Ihr Leben und bringe Ihre Frau

zurück ins Schlafzimmer!“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Akquiseakademie Maurer

Frau Gisela Hoff

Bahnhofstr. 6

82386 Oberhausen

Deutschland

fon ..: 01794208169

web ..: http://www.akquiseakademie-maurer.de

email : team@akquiseakademie-maurer.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Akquiseakademie Maurer

Herr Gisela Hoff

Bahnhofstr. 6

82386 Oberhausen

fon ..: 01794208169

web ..: http://www.akquiseakademie-maurer.de

email : team@akquiseakademie-maurer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Chinas Generation Z hat den Wert des Goldes erkannt Ihre Karriere im Hoga-Bereich mit hoga.careers