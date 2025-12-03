vshosting erweitert sein GPU-Portfolio auf Kreativ- und Engineering-Teams – nicht nur auf KI-Labore

Die KI-Nachfrage treibt Speicher- und GPU-Kosten. vshosting erweitert sein Portfolio um die NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell – für KI, Rendering und Simulation in europäischen Rechenzentren.

Der unstillbare Speicherbedarf von KI-Rechenzentren hat einen Angebotsengpass ausgelöst, der inzwischen direkt die IT-Budgets von Unternehmen erreicht. Analysten gehen davon aus, dass sich die Preise für Enterprise-Server-Speicher bis Ende 2026 verdoppeln könnten, während der Aufbau und Betrieb eigener GPU-Infrastruktur zunehmend zu einer kapitalintensiven Investition mit erheblichen Risiken entlang der Lieferkette wird. Als Reaktion darauf erweitert vshosting sein Portfolio um die NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell – die erste Hochleistungs-GPU im Portfolio, die nicht nur für KI-Workloads entwickelt wurde, sondern gleichermaßen professionelle Anwendungen wie Rendering, Visualisierung und Engineering-Simulationen unterstützt.

Ein angespannter Hardwaremarkt – von Laptops bis zu Server-Racks

Laut der IDC-Analyse vom Februar 2026 ist der weltweite Speichermangel das Ergebnis einer strukturellen und nicht einer zyklischen Verschiebung der Produktionskapazitäten. Die drei weltweit größten DRAM-Hersteller verlagern ihre Fertigung zunehmend auf High Bandwidth Memory (HBM), das für KI-Rechenzentren benötigt wird. Branchenberichte unter Berufung auf IDC gehen davon aus, dass KI-Rechenzentren im Jahr 2026 rund 70 Prozent der weltweiten Produktion von High-End-DRAM beanspruchen werden.

Die Folgen sind bereits auf Verbraucherebene sichtbar. IDC prognostizierte zunächst in einem pessimistischen Szenario für 2026 einen Anstieg der durchschnittlichen PC-Verkaufspreise um sechs bis acht Prozent. Im Update vom Juni 2026 verschlechterte sich die Prognose jedoch deutlich: Die weltweiten PC-Auslieferungen sollen 2026 nun um 11,3 Prozent zurückgehen, wobei die Auslieferungen im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um bis zu 20 Prozent sinken könnten. Gleichzeitig werden steigende Durchschnittspreise von rund 17 Prozent erwartet, da der Speichermangel voraussichtlich bis 2027 anhalten wird.

Counterpoint Research berichtet zudem, dass die Preise für DRAM-Speicher bereits im Jahr 2025 um rund 50 Prozent gestiegen sind. Für DDR5-RDIMM-Servermodule mit 64 GB wird erwartet, dass sich die Preise bis Ende 2026 gegenüber Anfang 2025 verdoppeln könnten. Wie ein Analyst von Counterpoint Research erklärte, hätten kleinere Unternehmen „nur sehr wenig Einfluss darauf, von welchem Speicherlieferanten sie letztlich beliefert werden, da die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt“.

Auch auf europäischer Ebene wird das Ausmaß der Nachfrage deutlich: Nach der aktuellen Prognose von Gartner werden die Ausgaben europäischer Endkunden für KI-optimierte Server im Jahr 2026 rund 46,8 Milliarden US-Dollar erreichen – nach 39,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.

Mehr als nur KI: Unterstützung für Teams, die bisher oft übersehen wurden

Die Diskussion rund um GPU-Infrastruktur wird seit Jahren von einem einzigen Bild geprägt: dem KI-Team. Tatsächlich ist der Anwendungsbereich jedoch deutlich breiter. Professionelle Visualisierungsstudios, VFX-Unternehmen, 3D-Rendering-Agenturen, Unternehmen mit Engineering-Simulationen sowie Konstruktions- und CAD-Abteilungen benötigen ebenfalls leistungsfähige GPU-Ressourcen. Dennoch wurde dieses Marktsegment von vielen GPU-Cloud-Anbietern bislang kaum berücksichtigt.

Die NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell markiert einen neuen Schritt im Portfolio von vshosting. Sie ist die erste Hochleistungs-GPU des Unternehmens, die KI-Rechenleistung und professionelle Grafikverarbeitung auf einer einzigen Karte vereint. Mit 96 GB GDDR7-ECC-Speicher, 24.064 CUDA-Kernen und einer Rechenleistung von 4.000 AI TOPS eignet sie sich gleichermaßen für große KI-Modelle, Echtzeit-3D-Rendering, VFX-Workloads und wissenschaftliche Simulationen – und das ohne den Aufwand einer Multi-GPU-Konfiguration.

Bei einem Marktpreis von rund 20.000 bis 25.000 Euro wird der wirtschaftliche Vorteil des Mietmodells gegenüber dem Kauf deutlich. Die Infrastruktur wird innerhalb der europäischen Rechenzentrumslandschaft der Contabo Group bereitgestellt, zu der unter anderem der Standort Lauterbourg in Frankreich gehört.

Das komplette GPU-Portfolio – von KI-Training bis Rendering

Das GPU-Portfolio von vshosting umfasst derzeit:

NVIDIA L40S

NVIDIA H100 NVL

NVIDIA H200 NVL

NVIDIA H200 HGX

NVIDIA RTX PRO 5000

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell

Insgesamt stehen 12.844 GB GPU-Speicher (vRAM) sowie eine Rechenleistung von 2,2 Millionen CUDA-Kernen zur Verfügung. CUDA-Kerne sind die parallelen Recheneinheiten innerhalb von NVIDIA-GPUs, die KI-Training, Simulationen und Rendering erheblich beschleunigen. Die bisherigen Investitionen in die GPU-Infrastruktur belaufen sich auf mehr als 36 Millionen Euro.

Die Infrastruktur wird in zwei Betriebsmodellen angeboten. Die GPU Cloud ermöglicht einen flexiblen, nutzungsabhängigen Zugriff auf das gesamte GPU-Portfolio – ohne langfristige Vertragsbindung und mit sofort verfügbarer Rechenleistung.

Alternativ stehen dedizierte GPU-Server zur Verfügung, die entweder im Rechenzentrum von vshosting oder direkt beim Kunden betrieben werden können. Sie bieten eine dauerhaft hohe Performance und direkten physischen Zugriff auf den jeweiligen Server.

Die Positionierung von vshosting basiert auf einer Kombination von Eigenschaften, die das Unternehmen vom Wettbewerb unterscheidet: Managed GPU-Infrastruktur aus Mitteleuropa mit lokaler Marktpräsenz, Betrieb in europäischen Rechenzentren, dedizierte – nicht geteilte oder virtualisierte – Hardware, direkter Serverzugriff sowie Unterstützung für ein breites Spektrum an Anwendungen – von KI-Training bis hin zu professionellem Rendering.

Im Vergleich zum Kauf eigener Hardware entfallen hohe Anfangsinvestitionen, Risiken durch Lieferengpässe sowie der Wertverlust der Hardware. Gegenüber Hyperscale-Cloud-Anbietern profitieren Kunden von direktem Serverzugriff, persönlichem Support aus Mitteleuropa sowie einer geringeren Abhängigkeit von den Preisentscheidungen einzelner globaler Cloud-Anbieter.

„Wir nutzen die GPU-Infrastruktur von vshosting für unsere Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Mit acht NVIDIA H200 GPUs profitieren wir von außergewöhnlicher Performance und hoher Skalierbarkeit. Der direkte Zugriff auf die Server ermöglicht es uns, Experimente nahezu genauso komfortabel durchzuführen wie auf unseren eigenen lokalen Systemen.“

Zahra Babaiee, Deep Learning Researcher, TU Wien (Technische Universität Wien)

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vshosting ist ein europäischer Anbieter von Managed Cloud-, Server- und GPU-Infrastrukturen. Seit über 20 Jahren unterstützt das Unternehmen mehr als 1.000 Kunden mit der Bereitstellung und dem 24/7-Betrieb geschäftskritischer IT-Infrastrukturen. Das Portfolio umfasst Dedicated Server, Private Cloud, Managed Kubernetes, GPU-Hosting sowie weitere Managed Services aus Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union.

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