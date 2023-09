Vulkanexperten entdecken Lithium-Vorkommen

Zwischen Nevada und Oregon haben Vulkanologen ein gewaltiges Lithiumvorkommen gefunden.

Vermutlich war der Ausbruch eines Vulkans vor zirka 16 Millionen Jahren dafür verantwortlich, dass ein beachtliches Lithiumvorkommen entstanden ist. Und das Lithium ist obendrein hochkonzentriert und befindet sich in flachen Lagerstätten. Schätzungen gehen von bis zu 120 Millionen Tonnen Lithium aus, das ist sehr viel und könnte mehrere Milliarden Elektroautos versorgen. Für die Branchen, die für ihre Lithium-Ionen-Batterien dringend Lithium brauchen, wäre dies eine schöne Sache. Denn meist kommt das Lithium aus politisch nicht so einfachen Regionen.

Die Preise für Lithium sind in den letzten Jahren extrem angestiegen. Und der Bedarf an Lithium steigt weiter enorm an. Noch ist China die Nummer eins, wenn es um die Gewinnung und auch um die Raffinerie von Lithium geht. Für die USA wäre es jedenfalls äußerst erfreulich ein eigenes Lithiumvorkommen zu besitzen. Lithium, das weiße Gold, ist unabdingbar für die Mobilitätswende.

Nun ruht also die Hoffnung auf der Senke, der McDermitt Caldera, wo das Lithium entdeckt wurde. Große Lavamengen schufen einen großen Hohlraum. Mit dem Magma gelangten Mineralien in die Caldera, als auch Wasser aus den Bergen, das ebenfalls Minerale enthält. Nachdem das Wasser verdunstet ist, liegen Sedimentschichten in der Caldera, die sich in der Wüste befindet.

Ob der Lithiumfund tatsächlich das in Südamerika auf dem bolivianischen Anden-Plateau vorhandene Lithium mengenmäßig übertrifft, wird die Zukunft zeigen. Lithium gibt es heute etwa in Argentinien in den Projekten von Alpha Lithium oder bei US Critical Metals.

In Argentinien arbeitet Alpha Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/alpha-lithium-corp/ – an der Erschließung von sehr erfolgversprechenden Lithiumprojekten. Besonders das zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindliche Tollilar-Projekt glänzt.

In Nevada (Clayton Valley und McDermitt Caldera), Idaho und Montana kümmert sich US Critical Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-critical-metals-corp/ – um seine Projekte. Diese enthalten Lithium, Seltene Erden und Kobalt.

