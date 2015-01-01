Wärmepumpentechnik für Häuser: Effiziente Heizlösungen im Kontext moderner IT-Infrastruktur

Brodinger IT-Sicherheitstechnik verbindet Rechenzentrumskompetenz mit nachhaltiger Gebäudetechnik und bietet Wärmepumpenlösungen für Wohn- und Gewerbegebäude an.

Ampflwang – Die Brodinger IT-Sicherheitstechnik, bekannt als Hersteller von Serverraum- und Rechenzentrumssystemen, verfügt mit dem Geschäftsbereich Green Hybrid Technologie über ein eigenständiges Segment, das sich gezielt mit energieeffizienten Lösungen für Gebäude befasst. Ein zentraler Baustein dieses Bereichs ist die Wärmepumpentechnik für Häuser, die owohl im privaten Wohnbau als auch in gewerblichen Objekten zum Einsatz kommt.

Wärmepumpen nutzen die in der Umgebungsluft, im Erdreich oder im Grundwasser gespeicherte thermische Energie und wandeln diese in nutzbare Heizwärme um. Im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen auf Basis fossiler Brennstoffe reduziert sich der Primärenergieverbrauch dabei erheblich. Für Hausbesitzer ergibt sich daraus ein doppelter Vorteil: Die laufenden Betriebskosten sinken, und gleichzeitig verringert sich der CO?-Ausstoß des Gebäudes.

Brodinger verfolgt bei der Umsetzung einen ganzheitlichen Ansatz. Die Planung berücksichtigt die baulichen Gegebenheiten des jeweiligen Objekts, den vorhandenen Wärmebedarf sowie mögliche Kombinationen mit weiteren Energiequellen. So lässt sich die Wärmepumpentechnik beispielsweise mit Photovoltaikanlagen und Stromspeichersystemen zu einem integrierten Energiekonzept verbinden. Diese Verknüpfung verschiedener Technologien ist Teil der Green Hybrid Technologie, unter deren Dach Brodinger regenerative Energielösungen bündelt.

Die Erfahrung des Unternehmens im Bereich der IT-Infrastruktur kommt auch der Gebäudetechnik zugute. Aspekte wie Monitoring, Systemredundanz und Ausfallsicherheit, die im Rechenzentrumsbau selbstverständlich sind, fließen in die Konzeption der Wärmepumpensysteme ein. Dadurch entsteht eine Heizungslösung, die nicht nur energieeffizient arbeitet, sondern auch zuverlässig überwacht werden kann.

Für Planer und Endkunden stellt Brodinger individuelle Beratung bereit. Die Dimensionierung der Wärmepumpe wird auf den konkreten Anwendungsfall abgestimmt, um einen wirtschaftlichen und technisch optimalen Betrieb sicherzustellen. Dabei werden geltende Normen und technische Richtlinien berücksichtigt.

Weitere Informationen zu den Leistungen und Produkten des Unternehmens sind unter www.brodinger.eu/ abrufbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U.

Herr Roland Brodinger

Bahnhofstraße 9

4843 Ampflwang

Österreich

fon ..: +43 (0)7675 20121

web ..: https://www.brodinger.eu

email : office@brodinger.at

Brodinger IT-Sicherheitstechnik ist der Experte für Serverraumlösungen, Rechenzentren und Serverschrank Systemen. Geht es um Serverschutz wie Speicherlösungen, Brandschutz und Kühlsysteme, sind die Experten von Brodinger IT-Sicherheitstechnik die idealen Ansprechpartner.

Service wird im Unternehmen groß geschrieben. Die hohe Qualität der Dienstleistungen mit bestens

geschulten und langjährigen Mitarbeitern sowie die eingesetzte Technik sind dafür Voraussetzung. Beste Qualität und ideal angepasste Serviceleistungen werden mit umfassenden Garantieleistungen kombiniert.

Pressekontakt:

Brodinger IT-Sicherheitstechnik e.U.

Herr Roland Brodinger

Bahnhofstraße 9

4843 Ampflwang

fon ..: +43 (0)7675 20121

web ..: https://www.brodinger.eu

email : presse@top-ranking.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seilsägen im Betonrückbau: Präzise Trenntechnik für anspruchsvolle Rückbauprojekte Grande Portage schließt Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 6 Millionen C$ ab