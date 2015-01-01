Wäschereiverbund Servitex erweitert DACH-Netzwerk nach Österreich

Die Kooperation mit Hammerl Austria Mietwäsche stärkt eine nachhaltige Hotelwäscheversorgung über Ländergrenzen hinweg und schafft ein Netzwerk für Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der auf die Hotellerie spezialisierte Verbund textiler Dienstleister baut sein Netzwerk inhabergeführter Betriebe konsequent weiter aus: Mit der Hammerl Austria Mietwäsche GmbH erweitert Servitex nun seine Präsenz auf die gesamte DACH-Region. Hotels profitieren somit von einem erweiterten Netzwerk an Wäschereien, das einheitliche Qualitätsstandards, kurze Wege und nachhaltige textile Dienstleistungen aus einer Hand ermöglicht.

Betreiber bzw. Investoren agieren zunehmend länderübergreifend und erwarten hier ebenfalls den gleichen Standard – über mehrere Standorte hinweg. Mit dem Beitritt von Hammerl Austria Mietwäsche ergänzt Servitex sein bestehendes Netzwerk in Deutschland sowie die langjährige Kooperation mit der Schweizer Schwob AG nun um einen leistungsstarken Partner in Österreich. Dadurch entsteht erstmals eine flächendeckende textile Vollversorgung für Hotelkunden innerhalb der deutschsprachigen Länder.

Hammerl Austria Mietwäsche zählt zu den führenden familiengeführten Wäschereien Österreichs. Ausgehend von zwei übernommenen Textilreinigungen entwickelte das Unternehmen seit 1990 seine Kapazitäten kontinuierlich weiter. Heute verarbeitet Hammerl täglich rund 45 Tonnen Hotelwäsche. Einen wichtigen Meilenstein markierte zuletzt die Inbetriebnahme des neuen Standorts in Hagenbrunn bei Wien. Die hochmoderne Wäscherei gilt als eine der energieeffizientesten Anlagen Europas und setzt konsequent auf ressourcenschonende Technologien, erneuerbare Energien, Wasserrückgewinnung sowie optimierte Logistikprozesse. Gleichzeitig investiert das Familienunternehmen bewusst in seine Mitarbeitenden und sichert mit Benedikt Hammerl bereits die Nachfolge innerhalb der Unternehmerfamilie.

„Mit dem Beitritt zu Servitex freuen wir uns, Teil eines starken Verbundes erfolgreicher, inhabergeführter Wäschereien zu sein. Für uns ist diese Partnerschaft ein wichtiger Schritt, um unsere Stärken mit jenen erfahrener Branchenkollegen zu verbinden und gemeinsam die textile Vollversorgung für die Hotellerie weiterzuentwickeln“, erklärt Mag. Birgitt Hammerl, Geschäftsführerin der Hammerl Austria Mietwäsche GmbH.

Mag. Birgitt Hammerl ergänzt: „Mit unserer neuen Wäscherei in Hagenbrunn haben wir bewusst in die Zukunft investiert. Nachhaltigkeit, Innovation und höchste Servicequalität stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns. Besonders freut uns, dass mit Benedikt Hammerl bereits die nächste Generation Verantwortung übernimmt und neue Impulse in unser Familienunternehmen einbringt. Gemeinsam mit Servitex wollen wir die kommenden Herausforderungen der Branche aktiv gestalten – mit Innovationskraft, langjähriger Erfahrung und dem gemeinsamen Anspruch, unseren Kunden auch künftig erstklassige Lösungen anzubieten.“

Auch Servitex sieht in der Kooperation einen wichtigen strategischen Schritt für die weitere Entwicklung des Netzwerks. „Hotels in der gesamten DACH-Region mit nachhaltiger Mietwäsche versorgen zu können, ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, das unsere Kunden sehr schätzen. Es spart ihnen eine aufwendige Marktsondierung, da alle Servitex-Partner den gewohnten Qualitätsstandard bieten. Mit der neuen Wäscherei setzt Hammerl weit über die Landesgrenzen hinaus neue Maßstäbe, die unser Angebot sinnvoll ergänzt“, fügt Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH, hinzu.

Mit der Erweiterung stärkt Servitex nicht nur seine geografische Präsenz, sondern auch den Gedanken eines partnerschaftlichen Netzwerks inhabergeführter Unternehmen. Gemeinsame Qualitätsstandards, nachhaltige Investitionen und der kontinuierliche Austausch von Know-how bilden die Grundlage dafür, die steigenden Anforderungen der Hotellerie künftig gemeinsam zu gestalten.

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email : info@servitex.de

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sechs inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 13 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

www.servitex.de



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