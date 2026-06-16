Wagner Solar zweites Mal in Folge als Sunmaxx Premium-Goldpartner ausgezeichnet

Wagner Solar wird zum zweiten Mal in Folge Sunmaxx Premium-Goldpartner – die Partner präsentieren ihre innovative PVT-Lösung im Rahmen der internationalen Fachmesse Intersolar in München

Kirchhain, 16. Juni 2026 “ Die Wagner Solar GmbH hat ihre Position als Vorreiter im Bereich der nachhaltigen Energielösungen eindrucksvoll unterstrichen. Das Traditionsunternehmen wurde zum zweiten Mal in Folge mit dem begehrten Status des Sunmaxx Premium-Goldpartners geehrt. Die feierliche Preisverleihung fand am 8. Mai im Rahmen der eigenen Hausmesse „Sunshine Days“ direkt am Standort in Kirchhain statt.

Herr Dr. Wilhelm Stein von Sunmaxx überreichte die Auszeichnung auf der Messe persönlich an Hermann Rumpler, Senior Sales Manager bei der Wagner Solar GmbH. Diese wiederholte Auszeichnung würdigt die hervorragende Vertriebsleistung, das tiefe technische Fachwissen und die konstant hohe Qualität bei der Planung und Umsetzung moderner Energiesysteme.

Sunmaxx gilt als weltweit führend im Bereich der PVT-Modul-Technologie und setzt dabei auf präzise deutsche Fertigung. Die innovativen Photovoltaik-Thermie-Module aus Sachsen liefern gleichzeitig Strom und Wärme. Im Zusammenspiel mit Sole-Wasser-Wärmepumpen gewinnen sie immens an Bedeutung für das Gelingen der Energiewende. Die Technologie deckt dabei ein breites Spektrum ab: Sie bildet ein hocheffizientes Heizsystem sowohl im Einfamilienhausbereich als auch bei großen Gewerbe- und Industriebetrieben.

Als Full-Service-Anbieter liefert und plant die Wagner Solar GmbH die kompletten Energiesysteme aus einer Hand. Neben den zukunftsweisenden Modulen gehören dazu die hauseigenen TRIC Montagesysteme, die fachgerechte hydraulische Verrohrung und Anbindung sowie die exakt passenden Wechselrichter und Batteriespeicher.

„Wir freuen uns sehr über die erneute Bestätigung als Premium-Goldpartner“, betonte Hermann Rumpler bei der Übergabe. „Dieser Erfolg gehört dem gesamten Team hier in Kirchhain. Die PVT-Technologie von Sunmaxx aus deutscher Fertigung ist in Kombination mit modernen Sole-Wärmepumpen ein echter Gamechanger für die Wärmewende – und zwar gleichermaßen für Eigenheime wie für die Industrie. Weil wir von der Unterkonstruktion mit unserem TRIC System über die Hydraulik bis hin zum Batteriespeicher das gesamte System planen und liefern, erhalten unsere Kunden maximale Effizienz und Sicherheit aus einer Hand.“

Die Hausmesse „Sunshine Days“ zog zahlreiche interessierte Besucher sowie Fachpartner an und bot damit die perfekte Bühne, um diesen Meilenstein zu feiern.

Wer die neuesten Entwicklungen und Innovationen rund um dieses Gesamtsystem live erleben möchte, hat dazu auf der Intersolar in München die Gelegenheit. Die Experten beider Unternehmen stehen für persönliche Gespräche und detaillierte Einblicke bereit: Besuchen Sie die Wagner-Solar GmbH an Stand A5.150 und Sunmaxx an Stand A1.554.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wagner Solar GmbH

Frau Sabine Klehm

Sonnenallee 2

Kirchhain 35274

Deutschland

fon ..: 064218007638

web ..: https://www.wagner-solar.com

email : sabine.klehm@wagner-solar.com

Über Wagner Solar

Wagner Solar gehört seit 1979 zu den Pionieren der Solarenergie. Das Unternehmen bietet hochwertige Photovoltaik-, Speicher- und Solarthermie-Systeme sowie umfassende Energielösungen für private, gewerbliche und kommunale Anwendungen. Die CO?-arm hergestellten TRIC Montagesysteme entwickelt und produziert Wagner Solar in Deutschland.

www.wagner-solar.com

Über Sunmaxx

Sunmaxx ist führender PVT-Hersteller und das weltweit erste Unternehmen, das Hybridmodule in Industrie-Serie fertigt. PVT-Module kombinieren Photovoltaik und Solarthermie in einem System. Sie liefern Wärme und Strom für Sole-Wasser-Wärmepumpen – effizient, platzsparend und kostengünstig. Mit dieser Technologie treibt Sunmaxx die Wärmewende voran und ermöglicht die Dekarbonisierung von Gebäuden aller Größenordnungen: vom Einfamilienhaus bis zur kommunalen Wärmeversorgung.

https://sunmaxx-pvt.com



Pressekontakt:

Wagner Solar GmbH

Frau Sabine Klehm

Sonnenallee 2

Kirchhain 35274

fon ..: 064218007638

email : sabine.klehm@wagner-solar.com

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