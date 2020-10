Wanderfieber – 3.392 Kilometer zu Fuss mit einem Reisewagen von der Schweiz nach Moskau

„Wanderfieber“ ist die reale Geschichte einer sehr ungewöhnlichen Reise, die Christian Zimmermann 2019 unternahm. Seine Leser dürfen ihn auf dem Weg von der Schweiz nach Russland begleiten.

Schon immer wurde Christian Zimmermann vom Reisefieber gepackt. Dabei schlägt er im wahrsten Sinne des Wortes gerne sehr ungewöhnliche Wege ein. So durchwanderte der Autor bereits 2016 den gesamten australischen Kontinent mit einem Einkaufswagen. Nach diesem Abenteuer konnte er sich nur schwer von seinem Transportmittel trennen, also verschiffte er „Mrs. Molly the shopping trolley““ kurzerhand in die Schweiz und ging mit ihr drei Jahre später erneut auf Reisen.

Diesmal brach Christian Zimmermann Richtung Osten auf und startete direkt vor seiner Haustür in der Schweiz. Seine Tour führte ihn durch acht Länder und über insgesamt 30.000 Höhenmeter. Nach 3.392 Kilometern und 111 Tagen marschierte Zimmermann schließlich auf dem Roten Platz in Moskau ein.

In seinem neuen Buch „Wanderfieber“ berichtet der Abenteurer nun über seine zweite Reise mit „Mrs. Molly“. Dabei stehen vor allem die Menschen, denen er begegnete, im Vordergrund, denn fast überall traf Zimmermann auf große Gastfreundschaft. Zudem erzählt er humorvoll über seinen nicht ganz normalen Wanderalltag und großen wie kleinen Erlebnissen, die er auf seiner außergewöhnlichen Reise mitnahm.

Christian Zimmermann wurde 1968 geboren und ist gelernter Landschaftsgärtner. Jedoch schaffte er es, sein Hobby zum Beruf zu machen und ist seit 1994 als selbstständiger Reisefotograf, Vortragsredner und Autor tätig.

„Wanderfieber“ von Christian Zimmermann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00935-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zertifizierter Financial Crime Officer – Lehrgang