Wandern auf historischen Pilgerwegen

Der „Jakobsweg“ nach Spanien beginnt vor der Haustür in Rheinhessen. Ein neuer Reiseführer aus dem Peter Meyer Verlag bietet jetzt wertvolles Wissen und praktische Wander-Tipps.

Schon im Mittelalter war Rheinhessen Durchzugsgebiet für Pilger, die zu den heiligen Stätten in Mainz, Bingen oder Worms wollten. Viele pilgerten auf dem europäischen Jakobsweg mit dem fernen Ziel Santiago de Compostela. Dort, in der nordspanischen Wallfahrtsstadt, soll nach christlicher Überlieferung der Apostel Jakobus der Ältere (span. Santiago) begraben sein. In seinem neuen Wanderführer „Jakobswege Rheinhessen“ lädt Autor Frank Hamm Pilger und Wanderer ein, die heimischen Jakobswege zu erkunden.

In der Weinbergsregion verbindet der Jakobsweg das Städtedreieck Mainz – Bingen – Worms. Römische Ausgrabungen, eine kaolingische Kaiserpfalz, berühmte Klöster und Kirchen dokumentieren das reiche Erbe dieser alten Kulturlandschaft. Die Wanderbeschreibung des Buches beginnt in Mainz, wo der 1000 Jahre alter Dom die Stadtmitte beherrscht. In 17 Etappen- und Rundtouren führt der Autor seine Leser sodann nach Ingelheim und Bingen am Rhein, bevor es über die sprichwörtlich 1000 Hügel Rheinhessens nach Worms geht. Nur gut, dass er die Einkehrmöglichkeiten bei den örtlichen Winzern nicht vergessen hat, aufzuzählen. Auch sonst ist das Buch sehr praktisch. Die rund 200 Kilometer der rheinhessischen Jakobswege sind mit Fotos, Routenkarten und Höhenprofilen in Szene gesetzt. Die handlich zugeschnittenen Etappen beginnen und enden jeweils an einer ÖPNV-Station. Adressen von Unterkünften, Einkauf- und Einkehrmöglichkeiten lassen sich im Buch nachschlagen und sind in den Karten zu finden. Allein diese sind eine enorme Hilfe, zusätzlich können die kostenlos mitgelieferten GPS-Daten Orientierung geben.

Mit so guten Recherchen ausgestattet, können sich die Wanderer auf die Landschaft konzentrieren, deren Hänge mit Weinreben bepflanzt und von Bergkirchen gekrönt werden. Spannende Geschichten weiß der Autor, ausgebildeter Wein- und Kulturbotschafter seiner Heimat, von Heiligen, Simultankirchen und Heidentürmen zu berichten. So ist zu lesen, warum die Jakobspilger den Schifffahrtsweg Rhein mieden oder was ein Reilchen ist. Das Buch „Jakobswege Rheinhessen“ inspiriert dazu, gerade auch die Heimat zu Fuß kennenzulernen.

Der nachhaltig auf Recyclingpapier gedruckte Reiseführer „Jakobswege Rheinhessen“ vereint Handlichkeit mit umfangreichen Informationen und ist im Buchhandel für 22 Euro erhältlich. ISBN 978-3-89859336-6, pmv Peter Meyer Verlag.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

pmv Peter Meyer Verlag

Frau Annette Sievers

Am Weidenberg 18

55291 Saulheim

Deutschland

fon ..: 06732 6000491

fax ..: 06732 2739490

web ..: https://www.petermeyerverlag.de/programm/reise-freizeit/jakobswege-rheinhessen/

email : presse@petermeyerverlag.de

Umweltfreundliche Bücher für Reise & Regio

der Peter Meyer Verlag repräsentiert die Vision vom umweltbewussten und sozialverträglichen Reisen und Büchermachen. Dieser Leitgedanke steckt in allen Produkten bei pmv – von der Buchidee über die Inhalte bis zur fairen Papierauswahl und den veganen Druckfarben.

Gegründet wurde der Verlag 1976, um Schriften zu sanften Technologien und alternativen Lebensformen zu verbreiten. Daraus entstand die Spezialisierung auf Reiseführer für Individualreisende nach Asien, Amerika und Afrika. Wegen der sich verschärfenden Klimaprobleme konzentrieren wir uns seit der Jahrtausendwende auf Reiseführer zu deutschen Regionen. Mit der Freizeitführerreihe »… mit Kindern«, Wanderbüchern und regionalem Programm leisten wir uns den Luxus, alle Bücher streng umweltfreundlich herzustellen. Zweimal,

2020 und 2022, wurden wir mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet.

Pressekontakt:

pmv Peter Meyer Verlag

Frau Annette Sievers

Am Weidenberg 18

55291 Saulheim

fon ..: 06732 6000491

email : presse@petermeyerverlag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Langeooger Legende“ von Marc Freund im Klarant Verlag Warum selbstgebastelte Adventskalender besser sind als gekaufte