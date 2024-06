Wann lohnt sich der Hausverkauf?

Inhaber Ralf Zupancic von Immoline Freiburg nennt drei Gründe

„Einige Eigentümer sind verunsichert, ob sie den Hausverkauf zum jetzigen Zeitpunkt durchführen sollten oder nicht“, weiß Ralf Zupancic. Grund dafür ist, dass sich seit 2021 der Käufer- zum Mietermarkt entwickelt hat. Der Inhaber von Immoline meint aber, dass gerade beim Verkauf modernisierter und sanierter Immobilien in Freiburg und der Region attraktive Preise erzielt werden können. Außerdem nennt er drei Gründe, die für den Immobilienverkauf sprechen.

Erstens: Zuletzt sind besonders die Immobilienpreise für unsanierte Häuser gesunken. „Dieser Trend wird vermutlich noch einige Zeit anhalten“, meint der Immoline-Freiburg-Inhaber. Gerade für ältere Eigentümer, die sich wohnlich verändern möchten, könne daher jetzt noch ein guter Verkaufszeitpunkt sein. Für modernisierte und sanierte Immobilien in sehr guten Lagen werden zudem stets noch Spitzenpreise erzielt.

Zweitens: Freiburg ist eine sehr beliebte Stadt. Vom Reiseführer „Lonely Planet“ wurde sie in den vergangenen Jahren sogar auf den vorderen Plätzen gerankt. Die Stadt ist aber nicht nur bei Touristen beliebt, sondern auch bei Einheimischen zum Wohnen. Gerade Familien mit Kindern sind daher weiterhin auf der Suche nach attraktivem Wohnraum in der Stadt und in der Region. „Verkäufer haben also gute Chancen auf eine schnelle Veräußerung ihrer Immobilie“, so Ralf Zupancic.

Drittens: „Einige private Vermieter sind manchmal ganz froh, wenn sie sich nicht mehr um die Mietersuche, die Erstellung einer Nebenkostenabrechnung oder um die Instandhaltung ihrer Immobilie kümmern müssen“, weiß der Immoline-Inhaber. So könnten sie sich einigen Stress ersparen und sich mit dem Geld aus dem Immobilienverkauf Wünsche erfüllen.

Beauftragen Eigentümer den Makler aus Freiburg mit dem Grundstücks-, Wohnungs- oder Hausverkauf in Freiburg oder Umgebung, übernimmt er die vollständige Abwicklung. Dabei setzen sie alles daran, einen attraktiven Verkaufserlös zu erzielen.

Weitere Informationen zum umfangreichen Leistungsspektrum erhalten Interessenten auf https://www.immoline-freiburg.de/ oder telefonisch unter 0761 388 434 0.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Immoline Freiburg

Herr Ralf Zupancic (Inhaber)

Swetlana-Geier-Straße 11

79100 Freiburg

Deutschland

fon ..: 0761 388 434 0

fax ..: 0761 388 434 29

web ..: https://www.immoline-freiburg.de/

email : info@immoline-freiburg.de

Das Unternehmen Immoline Freiburg hat sich auf die Vermittlung privater Wohnimmobilien spezialisiert. Inhaber Ralf Zupancic und seine Mitarbeiter bieten den Kunden dabei eine Leistungsgarantie mit strukturiertem Erfolgsplan für alle Objekte im Alleinauftrag an. Mit Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz führen die Makler den gesamten Immobilienprozess für Kunden durch, immer mit dem Credo: „Wir machen das für Sie – nur schneller!“

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: Tel: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tafelsilber – das Geld in unseren Schubläden Schüler:innen wollen mehr Berufsorientierung im Unterricht. Auf dem Weg zu mehr Bildungsgerechtigkeit.