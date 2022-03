Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?

Mit einer wirtschaftlichen Erholung nach zwei Jahren Corona-Pandemie wird es wohl so schnell nichts werden, denn der Ukraine-Krieg wird sich auswirken.

Die Hoffnungen auf ein Frühjahr 2022, das wieder ein Wirtschaftsniveau wie vor der Pandemie erlangt, scheinen vorerst vernichtet. Die Sanktionen gegen Russland schwächen die Wirtschaft hierzulande und anderswo. Lieferketten, die teilweise unterbrochen waren und immer noch anfällig sind, könnten nun erneut geschwächt werden. In Sachen Energie besteht für Deutschland eine Abhängigkeit von Russland. Über Abhängigkeiten von anderen Ländern beim Thema Rohstoffe wird sich die deutsche Regierung wohl vermehrt Gedanken machen.

Auf den Goldpreis haben Kriege meist nur einen vorübergehenden Effekt. Stärker wirkt und treibt den Goldpreis nach oben, wenn die breite Bevölkerung einen Vertrauensverlust in Sachen Finanzsystem erleidet. Im Februar war im Euroraum eine Inflation von 5,8 Prozent im Vorjahresvergleich zu verzeichnen, dies war mehr als erwartet. Ursächlich für diese Teuerungsrate waren besonders die Bereiche Nahrungsmittel und Energie. Regierungen stecken in teils gewaltigen Schuldenfallen, die Realzinsen sind niedrig und das Vermögen verliert an Wert. Dem entgegenzuwirken und Kaufkraft zu erhalten wäre der Wunsch. Dies gelingt, wie die Geschichte gezeigt hat, mit Gold. Vor allem in widrigen und wirtschaftlich schlechten Zeiten eignet sich Gold als Fels in der Brandung. Es dient als Wertaufbewahrungsmittel und steht als Eckpfeiler für eine ausgewogene Anlagestrategie. Dazu gehören auch Aktien von Goldgesellschaften, die einen Hebel auf den Goldpreis dazu liefern.

Fury Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=ZHKiwpLAMNQ – besitzt aussichtsreiche Projekte in Quebec und British Columbia. Dabei geht es um mehrere Millionen Unzen Gold.

Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=Dfg4N1-USss – ist in Simbabwe erfolgreicher Goldproduzent. Das Dividenden zahlende Unternehmen hat dank der Beteiligung einheimischer Investoren deren Akzeptanz für die Blanket-Mine hinter sich.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -).

