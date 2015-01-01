Warum 73% Ihrer Bestandskunden nicht wiederkommen – und wie KI Avatar-Videos das in 48 Stunden ändern

Tausend personalisierte Verkaufsgespräche in der Zeit eines Telefonats und bis zu 500% mehr Conversions: Wie ein Stuttgarter Unternehmen die Kundenkommunikation neu erfindet

Das auf KI-gestützte Videokommunikation spezialisierte Unternehmen AIdentical präsentiert eine Lösung, die Kundenreaktivierung und Onboarding grundlegend verändert. Mit photorealistischen KI-Avataren ermöglicht das Stuttgarter Unternehmen Unternehmen, Tausende Kunden gleichzeitig mit personalisierten Videobotschaften anzusprechen – und erzielt damit Öffnungs- und Conversion-Raten, die um bis zu 500 Prozent über herkömmlichen Ansätzen liegen.

Hyperpersonalisierung im industriellen Maßstab

Die Technologie von AIdentical löst ein zentrales Problem der modernen Kundenkommunikation: Wie lassen sich persönliche, authentische Botschaften an eine große Anzahl von Kunden senden, ohne den Aufwand exponentiell zu steigern? Die Antwort liegt in der Kombination aus photorealistischen KI-Avataren und automatisierter Personalisierung.

„Unternehmen verlieren Kunden nicht, weil ihre Produkte schlecht sind, sondern weil ihre Kommunikation generisch ist“, erklärt David Rudolph von AIdentical. „Mit unserer Lösung kann ein Vertriebsmitarbeiter tausend verschiedene Kunden mit individuell auf sie zugeschnittenen Videobotschaften ansprechen – in der Zeit, die er früher für zehn Telefonate benötigte.“

Messbare Erfolge in Reaktivierung und Onboarding

Besonders in zwei kritischen Phasen der Customer Journey zeigt die Technologie ihre Stärke: bei der Reaktivierung inaktiver Kunden und beim Onboarding neuer Kunden. Personalisierte Welcome-Serien mit KI-Avataren führen zu signifikant höheren NPS-Scores und nachweislich gesteigerter Kundenbindung.

Die Videobotschaften greifen auf Kundendaten zurück und integrieren individuelle Informationen – vom Namen über spezifische Produktinteressen bis hin zu persönlichen Meilensteinen. Das Ergebnis: Kommunikation, die sich anfühlt wie ein persönliches Gespräch, aber in beliebiger Skalierung funktioniert.

Full Service statt Self Service

Anders als Self-Service-Plattformen wie HeyGen oder Synthesia positioniert sich AIdentical als Full-Service-Partner. Das Unternehmen übernimmt die komplette Produktion – von der Konzeption über die technische Umsetzung bis zur Integration in bestehende CRM- und Marketing-Automation-Systeme.

„Unsere Kunden wollen Ergebnisse, keine weitere Software, die sie selbst bedienen müssen“, so Rudolph. „Wir liefern Videos, die sofort versand-/einsatzbereit sind oder übernehmen den gesamten Workflow“

Einsatzfelder über klassisches Marketing hinaus

Die Technologie findet Anwendung in zahlreichen Bereichen:

– Personalisierte Willkommens- und Onboarding-Serien für Neukunden

– Reaktivierungskampagnen für inaktive Bestandskunden

– Individualisierte Produktempfehlungen basierend auf Kaufhistorie

– Automatisierte Follow-ups nach Servicekontakten

– Skalierbare Kundenkommunikation im B2B-Vertrieb

Über AIdentical

AIdentical ist ein Stuttgarter Unternehmen, das sich auf die Produktion photorealistischer KI-Avatar-Videos für Unternehmenskommunikation spezialisiert hat. Mit einem Full-Service-Ansatz ermöglicht AIdentical Unternehmen, personalisierte Videokommunikation in industriellem Maßstab umzusetzen – ohne technische Komplexität und ohne zusätzlichen manuellen Aufwand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maximfied GmbH

Herr David Rudolph

Heumadener Straße 48/3

73760 Ostfildern

Deutschland

fon ..: 017655085062

web ..: http://www.aidentical.de

email : info@aidentical.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Maximfied GmbH

Herr David Rudolph

Heumadener Straße 48/3

73760 Ostfildern

fon ..: 017655085062

web ..: http://www.aidentical.de

email : info@aidentical.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Festplatten shreddern in Düsseldorf – So entsorgt ProCoReX Datenträger sicher und zertifiziert Datenträger shreddern in Essen: Maximale Sicherheit mit ProCoReX garantiert