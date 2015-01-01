Warum die Lage bei der Immobilienbewertung entscheidend ist

Bartelt Immobilien erläutert den wichtigsten Wertfaktor bei Häusern und Wohnungen in Hannover und der Region

Bei der Bewertung von Immobilien spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle – von der Bausubstanz über die Ausstattung bis hin zur Energieeffizienz. Doch ein Kriterium übertrifft alle anderen in seiner Bedeutung: die Lage. Während sich bauliche Mängel beheben und Ausstattungsmerkmale modernisieren lassen, bleibt die geografische Position einer Immobilie unveränderbar. Bartelt Immobilien erklärt, warum dieser Faktor sowohl für Käufer als auch für Verkäufer von zentraler Bedeutung ist.

Die Lage einer Immobilie beeinflusst nicht nur den aktuellen Marktwert, sondern auch die langfristige Wertentwicklung. „Eine erstklassige Lage kompensiert oft kleinere Schwächen bei der Ausstattung, während selbst ein perfekt saniertes Objekt in ungünstiger Lage Schwierigkeiten bei der Vermarktung haben kann“, erläutert Geschäftsführer Oliver Bartelt von Bartelt Immobilien. Das Unternehmen bewertet seit über 30 Jahren Immobilien in Hannover, Pattensen, Laatzen, Hemmingen und der gesamten Region und kennt die feinen Unterschiede zwischen verschiedenen Lagen genau.

Bei der Lagebewertung unterscheiden Experten zwischen der Makrolage und der Mikrolage. Die Makrolage beschreibt die übergeordnete geografische Einordnung – etwa die Stadt oder der Stadtteil. Faktoren wie die wirtschaftliche Entwicklung der Region, die Bevölkerungsstruktur und die allgemeine Infrastruktur spielen hier eine Rolle. Die Mikrolage hingegen bezieht sich auf das unmittelbare Umfeld der Immobilie: Gibt es Lärmquellen in der Nähe? Wie ist die Verkehrsanbindung? Welche Einkaufsmöglichkeiten, Schulen oder Ärzte befinden sich in fußläufiger Entfernung?

Besonders gefragt sind Lagen mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, Nähe zu Bildungseinrichtungen und einer ausgewogenen Infrastruktur. „Familien legen Wert auf Kindergärten und Schulen in der Nähe, während junge Berufstätige oft die Anbindung an das Stadtzentrum priorisieren“, erklärt Ulrich Bartelt. Auch die Entwicklungsperspektive einer Lage ist relevant: Geplante Infrastrukturprojekte oder neue Gewerbeansiedlungen können den Wert einer Immobilie nachhaltig steigern.

Die Experten von Bartelt Immobilien analysieren bei jeder Bewertung sowohl die harten Faktoren wie Verkehrsanbindung und Versorgungsinfrastruktur als auch weiche Faktoren wie das soziale Umfeld und die Wohnqualität. Dabei fließt die jahrzehntelange Kenntnis des regionalen Marktes in jede Einschätzung ein. Diese Expertise ermöglicht realistische Bewertungen, die sowohl für Verkäufer als auch für Käufer eine verlässliche Grundlage bilden.

Für Eigentümer, die ihre Immobilie veräußern möchten, ist die professionelle Lagebewertung ein wichtiger Baustein für einen erfolgreichen Verkauf. Aber auch für Vermieter und Verwalter spielt die Lagequalität eine zentrale Rolle bei der Vermietbarkeit und der erzielbaren Miethöhe. Das Team von Bartelt Immobilien berät umfassend zu allen Aspekten der Immobilienbewertung und unterstützt bei der realistischen Einschätzung des Marktwertes.

Interessenten können sich unter der Telefonnummer 0511 / 123 139 88 oder per E-Mail unter info@bartelt-immobilien.de zum Thema Immobilienbewertung beraten lassen. Weitere Informationen zur Immobilienbewertung und zu den Leistungen von Bartelt Immobilien wie Mietverwaltung Hannover, Mietverwaltung Laatzen sowie Hausverwaltung Laatzen erhalten Interessierte auf der Website.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BARTELT Immobilien GbR

Herr Oliver Bartelt

Schwarzer Bär 4

30449 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 / 123 139 88

fax ..: 0511 / 473 918 46

web ..: https://www.bartelt-immobilien.de/

email : info@bartelt-immobilien.de

Diplom-Betriebswirt Ulrich Bartelt gründete 1992 die Firma Bartelt Immobilien mit Sitz in Pattensen, einer Kleinstadt in Niedersachsen. Mittlerweile hat die Firma ein weiteres Büro in Hannover-Linden. Bartelt Immobilien ist spezialisiert auf die Vermittlung von Wohnimmobilien in der Region Hannover, Hemmingen und Laatzen. Darüber hinaus übernimmt Ulrich Bartelt auch die Projektierung und Vermarktung von Gewerbeeinheiten in Deutschland sowie in der Schweiz.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Herr Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

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