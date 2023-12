Warum eine stabile Partnerschaft das Leben bereichert: Mehr als nur Zweisamkeit

Nicht mehr Alleinsein: Markus Poniewas von PV-Exklusiv weiß aus der Praxis, warum eine stabile Partnerschaft einem Alleinsein in vielen Aspekten überlegen ist.

„Das Leben in einer stabilen Partnerschaft bietet mehr als nur emotionale Geborgenheit. Es beeinflusst unsere psychische und physische Gesundheit positiv und trägt zur Steigerung der Lebensqualität bei. Die Vorteile, die eine erfüllende Partnerschaft mit sich bringt, sind vielschichtig. Wir zeigen in der Praxis Tag für Tag, warum eine stabile Partnerschaft einem Alleinsein in vielen Aspekten überlegen ist“, sagt Markus Poniewas. Der bekannte Partnervermittler ist Geschäftsführer bei PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de), einer renommierten Partnervermittlung, die im ganzen deutschsprachigen Raum bestens vernetzt ist. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Mönchengladbach ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen – für ein gemeinsames Leben und eine vertraute, liebevolle Partnerschaft.

Einer der unmittelbarsten Vorteile einer stabilen Partnerschaft ist die emotionale Unterstützung. In guten wie in schlechten Zeiten bietet der Partner eine Schulter zum Anlehnen. Diese emotionale Sicherheit kann wesentlich dazu beitragen, Stress abzubauen und die psychische Resilienz zu stärken. Verschiedene Studien haben auch gezeigt, dass Menschen in glücklichen Beziehungen seltener unter chronischen Erkrankungen leiden und eine höhere Lebenserwartung haben. Der Grund könnte in der emotionalen Unterstützung liegen, die auch dazu beiträgt, einen gesünderen Lebensstil zu pflegen. So ermutigen sich Partner oft gegenseitig zu sportlichen Aktivitäten oder einer ausgewogenen Ernährung. Alleinsein kann sich somit negativ auf die psychische und physische Gesundheit auswirken. Eine Studie der Brigham Young Universität in Utah hat sogar festgestellt, dass Einsamkeit das Leben verkürzen kann, vergleichbar mit den Effekten von Übergewicht.

„Eine stabile Partnerschaft fungiert als Kernelement eines sozialen Netzwerks, das über die Beziehung hinausreicht. Feiern, Familientreffen oder Freizeitaktivitäten werden oft gemeinsam organisiert, was das eigene soziale Umfeld bereichert und erweitert“, sagt Markus Poniewas. „In einer Beziehung lernt man nicht nur den Partner, sondern auch sich selbst besser kennen. Konflikte und die damit verbundene Kommunikation fördern die persönliche Weiterentwicklung und emotionale Intelligenz.“

In Zeiten schlechter Wirtschaft und hoher Kosten spielt auch die finanzielle Stabilität eine Rolle. Obwohl Geld allein nicht glücklich macht, bietet eine Partnerschaft oft mehr finanzielle Sicherheit als das Leben als Single. Gemeinsame Kosten für Wohnung, Versorgung und Freizeitaktivitäten können geteilt werden, und oft profitieren Paare von Steuervorteilen. Dazu kommt: Es ist nachgewiesen, dass Menschen in stabilen Beziehungen oft motivierter und produktiver sind. Die emotionale Unterstützung und der gemeinsame Antrieb, Ziele zu erreichen, können beflügelnd wirken.

Zusammengefasst bedeutet das laut Markus Poniewas: „Ein Leben in einer stabilen, glücklichen Partnerschaft bietet zahlreiche Vorteile, die weit über die reine emotionale Bindung hinausgehen. Obwohl jede Beziehung Arbeit erfordert und ihre Höhen und Tiefen hat, überwiegen die positiven Aspekte in der Regel deutlich. Die Investition in eine funktionierende Partnerschaft ist somit auch eine Investition in die eigene Lebensqualität und -dauer.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PV-Exklusiv GmbH

Herr Markus Poniewas

Grafenberger Allee 277-287

40237 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211 9934640-0

web ..: http://www.pv-exklusiv.de

email : info@pv-exklusiv.de

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine „virtuellen“ Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de

Pressekontakt:

PV-Exklusiv GmbH

Herr Markus Poniewas

Grafenberger Allee 277-287

40237 Düsseldorf

fon ..: 0211 9934640-0

web ..: http://www.pv-exklusiv.de

email : info@pv-exklusiv.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

