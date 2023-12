Mehr als nur eine Partnervermittlung – ein Wegweiser für langanhaltendes Glück

In einer Zeit, in der Oberflächlichkeit oft die Norm ist, bietet PV-Exklusiv eine qualitativ hochwertige Alternative in der Partnervermittlung.

PV-Exklusiv ist mehr als nur eine Partnervermittlungsagentur: Es ist eine Institution, die sich darauf spezialisiert hat, Menschen zu langanhaltendem Glück zu verhelfen. Im gehobenen Segment der Partnervermittlungen hat sich das im Raum Düsseldorf ansässige Unternehmen seit Jahren einen Namen gemacht. Insbesondere Akademiker, Unternehmer und leitende Angestellte sind die Zielgruppe der Agentur (www.pv-exklusiv.de).

„Ein Alleinstellungsmerkmal von PV-Exklusiv ist die individuelle und persönliche Betreuung jedes Kunden. Im Durchschnitt finden Kunden innerhalb von drei Monaten den passenden Partner. Dies liegt vor allem an dem intensiven Auswahlprozess und der persönlichen Beratung. Das Team von PV-Exklusiv besucht jeden Kunden zu Hause, um so eine optimale Grundlage für die Partnervermittlung zu schaffen. In Zeiten von Online-Dating und schnellen, flüchtigen Begegnungen stellen wir sicher, dass es bei der Partnervermittlung um echte Beziehungen geht. Wir setzen nicht auf virtuelle Bekanntschaften, sondern nur auf reale, tiefgehende Beziehungen, denn nur diese führen zu langfristigem Glück, Zufriedenheit und Gesundheit“, sagt Markus Poniewas, bekannter Berater und Geschäftsführer von PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de).

Zahlreiche Studien belegen, dass eine erfüllte Partnerschaft das gesamte Wohlbefinden steigert. PV-Exklusiv nimmt diese Erkenntnis zum Anlass, besonders sorgfältig bei der Partnerauswahl zu sein und legt großen Wert darauf, dass die Partner nicht nur zusammenpassen, sondern sich auch ergänzen. Das Finden des richtigen Partners kann besonders im mittleren Lebensalter oder nach einer Trennung schwierig sein. Hier kann PV-Exklusiv mit seiner Erfahrung und Expertise eine Brücke schlagen. Die spezialisierte und individuelle Betreuung sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, den passenden Partner zu finden, erheblich steigt.

Die Dienstleistungen einer professionellen Partnervermittlung sind natürlich mit Kosten verbunden. Doch PV-Exklusiv bietet ein transparentes und gestaffeltes Honorarmodell an, das von 4500 bis zu 26.000 Euro reicht. Im Honorar inbegriffen ist auch die Veröffentlichung von Werbeanzeigen in renommierten Medien, was die Seriosität der Agentur unterstreicht. Der Vorteil dabei: Eine seriöse Partnervermittlung werde die Suche nicht begrenzen, sondern so lange arbeiten, bis das Ziel erreicht sei. Das kann auch schon einmal länger dauern, weiß Markus Poniewas aus Erfahrung. Dass diese Arbeit über zwölf, 18 oder sogar mehr Monate (abhängig von den Wünschen des Kunden) nicht kostenlos sein könne, verstehe sich von selbst. „Zugleich ist aber wichtig, dass die Kunden sich auf einen festen Preis verlassen können. Wer anfangs ein fixes Honorar vereinbart, weiß, was er für die professionelle Dienstleistung bezahlen muss. Damit kann er kalkulieren und eine wirtschaftliche Sicherheit. PV-Exklusiv als seriöse Partnervermittlung wird nicht mit Nachschusspflichten oder gestaffelten Gebührenmodellen operieren, sondern sich an die Absprache halten – auch wenn es einmal länger mit der Vermittlung dauern sollte“, sagt der bekannte Berater.

Das unterscheide PV-Exklusiv übrigens von Online-Dating-Portalen, bei denen Abonnements üblich seien, die sich während einer Suche letztlich endlos verlängern könnten – denn die Praxis zeigt, dass die Online-Vermittlung, wenn sie überhaupt wie gewünscht funktioniert, sehr lange dauert. Wer zu Beginn des Vermittlungsprozesses bei einem vertrauenswürdigen Partner ein Honorar entrichtet, hat sich aller finanziellen Verpflichtungen entledigt und muss keine Sorge habe, dass die „Kostenuhr“ gegen ihn tickt.

Über PV-Exklusiv

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung

