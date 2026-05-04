Warum Führung ohne Arbeitsrecht scheitert.

Kooperation von Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit und der Rechtsanwältin Trixi Hoferichter: Führung und Arbeitsrecht.

Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit kooperiert mit Rechtsanwältin Trixi Hoferichter

Bamberg – Würzburg, 4.5.2026 – Gute Führung entscheidet über Motivation, Leistung und langfristigen Unternehmenserfolg. Doch was viele Führungskräfte unterschätzen: Ohne fundierte Kenntnisse im Arbeitsrecht kann selbst der beste Führungsstil schnell an Grenzen stoßen. Genau hier setzt die neue Kooperation zwischen der Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit und der erfahrenen Rechtsanwältin Trixi Hoferichter an.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, Führungskräften praxisnah und direkt umsetzbar zu vermitteln, wie rechtliche Rahmenbedingungen und moderne Führungskompetenzen ineinandergreifen – und warum beides untrennbar miteinander verbunden ist.

„Führung endet nicht bei Kommunikation und Motivation“

Im Interview erklärt Trixi Hoferichter, warum rechtliches Wissen für Führungskräfte unverzichtbar ist:

Frau Hoferichter, warum scheitert Führung ohne Arbeitsrecht?

„Weil Führung immer auch im rechtlichen Kontext stattfindet. Ob Kündigungen, Abmahnungen, Arbeitszeiten oder Gleichbehandlung – Führungskräfte treffen täglich Entscheidungen mit rechtlichen Konsequenzen. Wer diese nicht kennt, riskiert Konflikte, Vertrauensverlust und im schlimmsten Fall juristische Auseinandersetzungen.“

Was beobachten Sie in der Praxis?

„Viele Führungskräfte handeln aus dem Bauch heraus oder orientieren sich an vermeintlichen ,Best Practices‘. Das Problem: Was menschlich gut gemeint ist, ist rechtlich nicht immer zulässig. Das führt zu Unsicherheit auf beiden Seiten – bei Führungskräften und Mitarbeitenden.“

Was unterscheidet Ihre Schulungen von klassischen Arbeitsrechtsseminaren? „Wir denken Arbeitsrecht konsequent aus der Perspektive der Führung. Es geht nicht um Theorie, sondern um Anwendung. Besonders in unserem Format: „Was lernt der Boss vom Ross?“ wird Führung erlebbar gemacht – das schafft ein ganz anderes Verständnis für Kommunikation, Klarheit und Verantwortung.

Brücke zwischen Persönlichkeit und Paragrafen

Die Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit bringt ihre Expertise in den Bereichen Führung, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung ein. In Kombination mit der arbeitsrechtlichen Kompetenz von Trixi Hoferichter entsteht ein ganzheitlicher Ansatz, der Theorie und Praxis verbindet.

Warum ist diese Kooperation so besonders?

„Wir verbinden zwei Welten, die im Alltag oft getrennt betrachtet werden“, erklärt Arite Schima, Geschäftsführerin von Portapatet der Akademie für Führung und Persönlichkeit. „Führungskräfte lernen nicht nur, wie sie sozial kompetent, klar und wirksam führen, sondern auch, wie sie rechtssicher handeln. Das schafft Souveränität und echte Handlungssicherheit.“

Lernen in außergewöhnlicher Umgebung – mit nachhaltigem Effekt

Die pferdegestützten Führungskräfteseminare auf der Seminaranlage von Portapatet bieten bewusst einen Rahmen abseits des Arbeitsalltags. Die Kombination aus erlebnisorientierter Weiterbildung und inspirierender Umgebung fördert nachhaltiges Lernen und strategisches Denken.

Mehr Sicherheit, bessere Entscheidungen

Die Seminare richten sich an Unternehmen, Führungskräfte und HR-Verantwortliche, die ihre Kompetenzen erweitern und Risiken minimieren möchten. Im Fokus stehen:

* Rechtssichere Mitarbeiterführung und Kommunikation sensibler Personalentscheidungen

* Umsetzung arbeitsrechtlicher Vorgaben im operativen Alltag in Kooperation mit HR

* Umgang mit Konflikten, Abmahnungen und Kündigungen

* Vermeidung typischer Haftungs- und Führungsfehler

Fazit

Führung ohne arbeitsrechtliches Fundament ist heute kaum noch denkbar. Nachhaltig erfolgreiche Führung entsteht dort, wo Persönlichkeit, Kommunikation und Recht zusammengedacht werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit

Frau Arite Schima

Triefenbach 2

96170 Lisberg

Deutschland

fon ..: 01728756124

web ..: https://www.portapatet.de

email : info@portapatet.de

Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit

Portapatet mit eigener Seminaranlage in Bamberg bietet unterschiedliche Trainings- und Seminarformate und pferdegestütztes Training und Coaching in professioneller Umgebung an. Führungskräfteseminare, Teamentwicklungsworkshops, Persönlichkeitscoaching und Verhandlungstraining. Das Unternehmen stellt dafür eine passende Infrastruktur für Veranstaltungen, Workshops und Weiterbildungen bereit und schafft Rahmenbedingungen, die konzentriertes Arbeiten und Lernen unterstützen. Ansprechpartner sind Arite Schima und Dr. Ulrich Striebl.

Rechtsanwältin Trixi Hoferichter

Rechtsanwältin Trixi Hoferichter ist spezialisiert auf Arbeitsrecht und berät Unternehmen, Führungskräfte sowie HR-Verantwortliche in allen zentralen Fragen der Mitarbeiterführung. Ihr Fokus liegt auf praxisnahen, rechtssicheren Lösungen – von der Vertragsgestaltung über Kündigungsprozesse bis hin zur Konfliktklärung. Besonders zeichnet sie die Verbindung von juristischer Expertise mit einem tiefen Verständnis für Führung und Unternehmenskultur aus. In ihrer Arbeit unterstützt sie Mandanten dabei, arbeitsrechtliche Risiken zu minimieren und gleichzeitig souveräne, klare Entscheidungen im Führungsalltag zu treffen.



Pressekontakt:

Portapatet – Akademie für Führung und Persönlichkeit

Herr Ulrich Striebl

Triefenbach 2

Lisberg 96170

fon ..: 01743063950

email : striebl@portapatet.de

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