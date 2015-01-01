  • Warum guter Wille bei Sucht oft nicht ausreicht.

    Online-Themenvormittag „Alles nur Kopfsache?“ – Wenn Alkohol oder Drogen zum Problem werden.
    Suchttherapeutin Sandy Kral erklärt, was bei Alkohol- und Drogenkonsum im Gehirn passiert.

    BildWarum gelingt es vielen Menschen trotz bester Vorsätze nicht, mit Alkohol oder anderen Suchtmitteln aufzuhören? Warum reicht guter Wille oft nicht aus? Antworten auf diese Fragen gibt die Dresdner Suchttherapeutin Sandy Kral in ihrem Online-Themenvormittag „Alles nur Kopfsache?“ Zur Auswahl stehen für die Teilnahme der 11. Juli und 18. Juli 2026 jeweils von 9:30 bis 11:30 Uhr.

    Viele Betroffene und Angehörige erleben Sucht als widersprüchlich und schwer nachvollziehbar. Obwohl der Wunsch nach Veränderung vorhanden ist, kehren viele Menschen immer wieder zum Konsum zurück. Die Folge sind häufig Schuldgefühle, Hilflosigkeit und Konflikte im persönlichen Umfeld.

    Im Online-Themenvormittag erklärt Sandy Kral verständlich und ohne medizinische Fachsprache, welche Veränderungen im Gehirn dazu beitragen, dass Alkohol oder andere Suchtmittel zunehmend die Kontrolle übernehmen können. Die Teilnehmenden erfahren, warum Sucht weit mehr ist als mangelnde Disziplin und weshalb Rückfälle oder anhaltender Konsum häufig biologisch und psychologisch erklärbar sind.

    Die Veranstaltung richtet sich an Betroffene, Angehörige sowie alle Interessierten, die Suchterkrankungen besser verstehen möchten. Fragen können während der Veranstaltung anonym über die Chatfunktion gestellt werden. Eine Teilnahme ist ohne Kamera und Mikrofon möglich.

    Die Teilnahme kostet 20 Euro zzgl. MwSt. pro Person. Für Familien oder gemeinsame Teilnahmen stehen bis zu fünf Zugänge für 35 Euro zzgl. MwSt. zur Verfügung.

    Die Anmeldung für beide Termine ist ab sofort geöffnet.

    Mehr Infos zur Anmeldung: https://www.suchtberatung-kral.de/flow-3

    Mehr Infos zur Praxis von Suchttherapeutin Sandy Kral: https://www.suchtberatung-kral.de/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Praxis Sandy Kral
    Sandy Kral
    Käthe-Kollwitz-Ufer 23
    01307 Dresden
    Deutschland

    fon ..: 0156-78950110
    web ..: https://www.suchtberatung-kral.de/
    email : kontakt@suchtberatung-kral.de

    Die Psychologische Suchtberatung Sandy Kral ist eine Privatpraxis in Dresden. Sie bietet psychologische Suchtberatung sowohl vor Ort als auch online an. Im Mittelpunkt stehen fundierte Beratungsangebote, die Menschen mit suchtbezogenen Fragestellungen sowie deren Angehörige unterstützen und Orientierung im Umgang mit Suchtverhalten und Veränderungsprozessen geben.

    Pressekontakt:

    Praxis Sandy Kral
    Frau Sandy Kral
    Käthe-Kollwitz-Ufer 23
    01307 Dresden

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