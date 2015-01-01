Warum saubere Arbeitszeiterfassung im Bau zur Risikoabsicherung gehört

Die Finanzkontrolle prüft im Bau streng. Wer Arbeitszeiten nicht lückenlos und prüfbar dokumentiert, riskiert weit mehr als nur ein Bußgeld.

Das Bauhauptgewerbe steht im besonderen Fokus der Zollverwaltung. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) prüft nicht nur, ob die richtigen Stunden bezahlt werden, sondern auch, ob Mindestlohn eingehalten, Sozialabgaben korrekt abgeführt und Beschäftigte ordnungsgemäß angemeldet sind. Wer in dieser Konstellation mit handschriftlichen Stundenzetteln antritt, hat einen schlechten Start in jede Prüfung.

Das ist keine theoretische Sorge. Die Prüfintensität im Bau ist seit Jahren hoch, und seit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zur Erfassungspflicht steht fest: Arbeitgeber müssen Arbeitszeiten dokumentieren, nachvollziehbar und im Streitfall belastbar.

Warum Stundenzettel oft nicht reichen

In der Praxis sehen Stundenzettel auf der Baustelle so aus: nachträglich ausgefüllt, oft auf volle Viertelstunden gerundet, im Zweifel aus dem Gedächtnis rekonstruiert. Spätestens bei einer Prüfung wird das zum Problem. Denn der Zoll vergleicht: Was steht auf dem Zettel, was sagt der Mitarbeitende, was deutet auf den realen Arbeitstag hin? Lücken und Unstimmigkeiten gehen zulasten des Arbeitgebers. Auch der eigene Schutz wird unterschätzt. Im Streitfall vor dem Arbeitsgericht steht ein Betrieb ohne saubere Aufzeichnungen regelmäßig schlechter da – nicht, weil ihm etwas vorgeworfen wird, sondern weil er das Gegenteil nicht nachweisen kann.

Was eine prüfungssichere Erfassung leisten muss

Eine Arbeitszeiterfassung, die diesen Anforderungen genügt, hat ein paar Eigenschaften, die jenseits der bloßen Stoppuhr-Funktion liegen. Sie erfasst Zeiten in Echtzeit, nicht nachträglich. Sie macht Änderungen nachvollziehbar, sodass im Prüfungsfall sichtbar ist, wer wann was korrigiert hat. Sie ordnet Zeiten klar einer Baustelle und einem Mitarbeitenden zu. Und sie liefert auf Knopfdruck genau die Auswertungen, die in einer Prüfung verlangt werden – statt einem Excel-Bündel, das niemand sortiert bekommt. Hinzu kommt die rechtliche Mindestanforderung: Daten müssen DSGVO-konform verarbeitet, der Zugriff auf Befugte beschränkt und die Speicherorte transparent sein. Ein Serverstandort in Deutschland ist hier nicht nur ein Marketingargument, sondern ein praktischer Vorteil bei der rechtlichen Bewertung.

Sprachbarrieren als unterschätztes Compliance-Risiko

Ein Punkt, der gern übersehen wird: Wenn Mitarbeitende ihre Erfassungsmaske nicht verstehen, weil sie deutschsprachig ist, fehlen am Ende Daten – und der Arbeitgeber haftet für die Lücke. Eine mehrsprachige Lösung, die das Stempeln in der Muttersprache erlaubt, ist deshalb nicht nur Komfort, sondern ein Stück Risikoabsicherung. Sie sorgt dafür, dass die Daten so vollständig erfasst werden, wie sie es sein müssen.

Compliance ist kein Selbstzweck

Wer in eine ordentliche Arbeitszeiterfassung investiert, kauft keine Versicherungspolice – aber etwas Vergleichbares. Die laufenden Risiken aus Zoll-Prüfungen, arbeitsgerichtlichen Verfahren und Sozialversicherungsfragen werden deutlich kleiner. Gleichzeitig sinkt der monatliche Verwaltungsaufwand spürbar. Wer ohnehin saubere Zahlen braucht, sollte sie sich nicht zweimal organisieren. Eine Übersicht, wie sich digitale Arbeitszeiterfassung im Baugewerbe im Alltag konkret umsetzen lässt, ist deshalb keine reine IT-Frage. Sie gehört in die Risikobetrachtung jedes Bauunternehmens.

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TimeSec Zeitmanagement GmbH

Herr Sören Ladig

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Die TimeSec Zeitmanagement GmbH aus Berlin entwickelt digitale Zeiterfassungslösungen speziell für Bau- und Handwerksunternehmen.

Gesellschafter ist die Sozialkasse des Berliner Baugewerbes (SKB).

TimeSec steht für einfache, transparente und rechtssichere Zeiterfassung – als Grundlage für effizientere Abläufe, weniger Bürokratie und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

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