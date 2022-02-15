Was bringt die nächste Generation Laufanalyse? – Neue Folge des Plauder Pace Podcasts

Fersenlaufen gefährlich? Carbon-Schuhe reiner Hype? In der neuen Plauderpace-Folge zerpflücken Anke und Mathias Laufschuh-Marketing und verraten, wie du mit smarter Analyse wirklich schneller wirst.

Die Sportwissenschaftlerin Anke Stefaniak und der Strategiecoach Mathias Priebe servieren in der 17. Folge ihres Podcasts „Plauderpace“ wieder einen lockeren, aber pointierten Mix aus Sportwissen, Branchen-Insights und persönlichen Anekdoten. Die neue Episode ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen verfügbar und dauert knapp eine Stunde. Produziert wird der Podcast von der My Goal Health and Sports GmbH, die sich auf individuelle Bewegungsanalysen, Lauftrainings und die Weiterentwicklung digitaler Tools spezialisiert hat.

Im Zentrum steht diesmal die Frage, wie viel echter Leistungsgewinn in modernen Laufschuhen steckt und wie viel davon purer Marketing-Hype ist. Anke und Mathias zerpflücken Trends wie riesige Schaumsohlen, Carbon-Platten und Super-Compensator-Modelle, die Rekorde brechen, aber für den Alltagsläufer oft überflüssig oder sogar kontraproduktiv sind. Sie erklären, warum fast alle Schuhe starke Dämpfung im Fersenbereich haben – und warum das nicht immer wissenschaftlich begründet ist, sondern häufig einfach die größte Käufergruppe abholt. Dazu gibt es handfeste Tipps: „Schaut euch nach 500-600 Kilometern einfach mal die Sohlenabnutzung an – das sagt mehr über euren Laufstil als jeder teure Labortest“. Besonders spannend wird es, wenn die beiden über die Komplexität der Laufbewegung sprechen: Schon in den wenigen hundert Millisekunden, in denen der Fuß den Boden berührt, stecken Parameter wie Bodenkontaktzeit, Spurbreite, Abdruckwinkel und Pronation drin – alles Dinge, die man mit der richtigen Analyse gezielt verbessern kann, um effizienter, schneller und gesünder zu laufen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der aktuelle Stand der firmeninternen Entwicklungen. MyGoal Training arbeitet intensiv an einer KI-gestützten Laufanalyse, die aus einfachen Smartphone-Videos wertvolle Feedbacks zieht – ohne dass man teure Labore aufsuchen muss. Das Ganze entsteht in enger Zusammenarbeit mit zwei Hochschulen in zwei laufenden Forschungsprojekten. Bis Mitte des Jahres soll das Tool so weit sein, dass Läufer und Triathleten es praxisnah testen und nutzen können. Anke betont dabei immer wieder: „Es geht nicht um Pauschallösungen, sondern um individuelle Optimierung“ – genau das, was den Podcast seit Anfang ausmacht. Die Folge endet mit Mathias‘ sportlichem Glücksmoment: Eine punktgenaue 47:02 über 10 km in Berlin, nur durch jahrelang trainierte Intuition erreicht, ohne Uhr oder Pulsdaten.

Der Plauder Pace Podcast erscheint alle drei Wochen und verbindet fundierte Sportwissenschaft mit ehrlichen Einblicken aus dem Trainingsalltag, der Branche und dem Aufbau des eigenen Unternehmens. Ziel ist es, Läufern und Triathleten Verunsicherung zu nehmen, einfache, umsetzbare Tipps zu geben und sie langfristig gesund ins Ziel zu bringen. Wer mehr will, findet auf mygoal.de persönliche Trainingspläne, Laufanalysen und den Einstieg in die digitale Unterstützung.

Spotify: https://open.spotify.com/episode/5MB3WPQoOefcBugKPe0hSC

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/plauder-pace-podcast/id1812324487?i=1000756093057

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MyGoal Health & Sports GmbH

Herr Mathias Priebe

Straße der Freundschaft 92

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Deutschland

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email : info@mygoal.de

MyGoal Training® steht für individuelles, alltagstaugliches Ausdauertraining auf wissenschaftlicher Basis. Das Unternehmen der MyGoal Health & Sports GmbH unterstützt Sportlerinnen und Sportler dabei, gesund und zielgerichtet ihre persönlichen Leistungen im Laufen, Triathlon oder Radsport zu erreichen. Mit einer flexiblen Trainingsplattform, persönlicher Betreuung durch erfahrene Coaches und innovativen Technologien wie der sensorlosen Laufanalyse verbindet MyGoal Training® moderne Sportwissenschaft mit digitaler Expertise. Ziel ist es, nachhaltige Erfolge und mehr Lebensqualität durch maßgeschneidertes Training zu ermöglichen.

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