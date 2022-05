Was ist hybrides Projektmanagement?

Projektmanagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil jedes erfolgreichen Unternehmens. Doch in den letzten Jahren hat sich die Landschaft des Projektmanagements stark verändert.

Der Terminus „hybrid“ wird häufig in Bezug auf die Kombination verschiedener Arten von Energien verwendet, um ein System zu betreiben oder zu unterstützen. Im Projektmanagement bedeutet das Kombinieren zweier oder mehr Managementsysteme, um die besten Ergebnisse für ein bestimmtes Vorhaben zu erzielen.

Hybride Managementsysteme können aus vielen Komponenten bestehen, aber die häufigsten sind Scrum, Kanban und Agile. Viele Unternehmen nutzen einen hybriden Ansatz, um ihre Projekte besser zu planen, organisieren und verfolgen zu können.

Die Vorteile eines hybriden Managementsystems sind vielfältig. Ein Projekt kann unter anderem aus den folgenden Managementsystemen bestehen:

– Traditionelles Management: Dies beinhaltet die Verwendung von Gantt-Diagrammen und anderen traditionellen Methoden zur Planung, Steuerung und Kontrolle des Projekts.

– Agiles Management: Dies beinhaltet die Verwendung agiler Methoden wie Scrum und Kanban.

– DevOps: Dies ist ein Ansatz, der agile und traditionelle Methoden kombiniert, um schneller Software zu entwickeln und zu deployen.

Hybrides Projektmanagement ist eine gute Wahl, wenn Sie die Vorteile verschiedener Managementsysteme nutzen möchten. Die Kombination verschiedener Managementsysteme kann ein Projekt vor unvorhergesehenen Schwierigkeiten bewahren und dafür sorgen, dass es trotzdem erfolgreich abgeschlossen wird. Allerdings ist es auch wichtig, dass die verschiedenen Systeme gut aufeinander abgestimmt sind, damit sie sich nicht gegenseitig behindern. Hybridprojektmanagement ist daher eine anspruchsvolle Aufgabe, die viel Sorgfalt und Planung erfordert, aber durchaus lohnend sein kann.

