Was ist Jobglück und was bewirkt es?

Was ist Jobglück?

Jobglück ist einfach definiert: Jobglück bedeutet „gernemachen“.

Sie arbeiten nicht nur gerne, sondern auch gerne in und für ihr Unternehmen.

Menschen mit Jobglück haben i.d.R. ein gutes Gefühl im Kontext von Arbeit.

Mit dem Konzept „Jobglück„* bringt Dr. Achim Pothmann die Zufriedenheit eines Menschen mit der Leistungserbringung bei der Arbeit in einen kausalen Zusammenhang. Dadurch beschränkt sich der Ansatz nicht auf das persönliche Glückserleben, sondern bezieht insbesondere den beruflichen Erfolg mit ein.

Was bewirkt Jobglück?

Die Logik ist simpel: Wer seiner Arbeit gerne nachgeht und sich bei Aufgabe und Miteinander wohlfühlt, macht sie auch gut. Dann ist der Erfolg der Arbeit ein logisches Ergebnis.

Dieser Wirkungszusammenhang ist wissenschaftlich eindrucksvoll bewiesen (Pothmann 2021, S. 14/15).

Empirische Untersuchungen belegen, glücklichere Mitarbeitende …

* zeigen ein höheres Maß an Leistungsbereitschaft.

* Sie arbeiten engagierter, schneller, produktiver und zuverlässiger.

* Sie verfügen tendenziell über mehr Energie, zeigen mehr Eigeninitiative, sind entscheidungsfreudiger und übernehmen mehr Verantwortung.

* Sie sind in der Regel seltener krank, belastbarer, zuverlässiger, kooperativer und teamfähiger.

* Darüber hinaus fühlen sie sich dem Unternehmen und ihren Führungskräften mehr verbunden und sind ihnen gegenüber loyaler.

* Sie stellen ihr Unternehmen sowie die Produkte und Dienstleistungen nach außen überzeugter dar und denken umsatzorientierter.

Kurz gesagt: glücklichere Mitarbeitende sind erfolgreicher!

Was bedeutet Jobglück nicht?

Jobglück hat also mit Sozialromantik nichts zu tun. Es bedeutet auch nicht Dauerhappiness oder dass Führungskräfte ihre Mitarbeitenden permanent bespaßen müssen. Es geht einfach ums Gerne- und Gutmachen.

Jobglück etwas wissenschaftlicher ausgedrückt, bedeutet die im Kontext von Arbeit empfundene Zufriedenheit mit und bei der beruflichen Tätigkeit. Es beinhaltet den Gedanken des Flow-Gefühls bei der Tätigkeit, wie es Mihály Csíkszentmihályi (1934-2021) geprägt hat und Pothmann dies als Gerne- und Gutmachen bezeichnet. Es geht aber darüber hinaus. Es steht für ein ganzheitliches positives Gefühl, wie der gesamte Arbeitsalltag empfunden wird, bis hin zum guten Gefühl, wenn man in der Freizeit an Arbeit denkt.

* Jobglück ist ausführlich erklärt in Achim Pothmann: „Die Zukunft der Unternehmen – Und was es für den Sprung in eine erfolgreiche Zukunft braucht“, BoD, Norderstedt 2024, Seite 48 – 69.

weitere Quellen/Literatur zu Jobglück:

* Achim Pothmann: „Jobglück – Wie du den Montag lieben lernst“, Humboldt-Verlag, Hannover 2020, 2. Auflage, Seite 66-103.

* Achim Pothmann: „Glückliche Unternehmen. Wie Erfolg selbstverständlich wird“, BoD, Norderstedt 2021. Seite 20-25

* Achim Pothmann: „Die Zukunft der Unternehmen – Und was es für den Sprung in eine erfolgreiche Zukunft braucht“, BoD, Norderstedt 2024.

* Achim Pothmann: „Glücklich-erfolgreich führen. Führung, durch die alle gewinnen“, Springer Verlag, Wiesbaden 2021, Seite 16 – 24

Vorträge zu Jobglück: „Jobglück – Wie ich mein eigenes Jobglück pushe“

Glückliche Unternehmen

Und wenn in Unternehmen die Mehrheit der Menschen während der Arbeitszeit Jobglück erfahren, sie also zufrieden sind mit dem, was sie im Kontext von Arbeit bekommen und erfahren, dann bezeichnet Achim Pothmann sie als Glückliche Unternehmen. Durch das Jobglück der Mitarbeitenden sind sie nicht nur erfolgreicher, sondern auch als Arbeitgeber extrem attraktiv und somit Magnet für Talente. Mehr zu Glückliche Unternehmen finden Sie hier: https://drpothmann.de/glueckliches-unternehmen/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Achim Pothmann

Herr Pothmann Achim

Bahnhofstr. 17

59423 Unna

Deutschland

fon ..: 0230323332

web ..: https://drpothmann.de/

email : info@drpothmann.de

Dipl. Kfm. Dr. phil. Achim Pothmann, geboren 1967, lebt mit seiner Familie in Unna. Als Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmer und Hochschuldozent (Fachbereich New Work/ Leadership) setzt er sich seit über drei Jahrzehnten leidenschaftlich sowohl praktisch mit seinen eigenen Unternehmen, als auch theoretisch für glückliche Unternehmensführung ein.

Dr. Pothmann ist einer der führenden Experten zu den Themen Arbeitswelt der Zukunft, Jobglück und Glückliche Unternehmen im D-A-CH-Raum. Er liefert wegweisende Methoden, die Unternehmen auf den fundamentalen Wandel der Arbeitswelt vorbereiten und sie zukunftsfähig machen. Seine Konzepte lösen die drängendsten Probleme der Unternehmen: Fachkräftemangel, schwierige und teure Mitarbeitergewinnung, unmotivierte Mitarbeitende, sinkende Produktivität und schwindender wirtschaftlicher Erfolg.

Als Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der SchuhHouse-Geschäfte mit 8 Standorten in NRW bewies er bereits vor Jahren, wie glückliche Zusammenarbeit und Führung den wirtschaftlichen Erfolg sichern.

Als Pionier für diese Art der Unternehmensführung, die wissenschaftlich eindrucksvoll belegt ist, wurde er mehrfach mit seinem Unternehmen ausgezeichnet und galt als »Leuchtturm« für seine Branche (Handelsjournal, 06/2017).

Mit großer Leidenschaft begeistert er heute als Speaker, Berater und Buchautor Führungskräfte und Mitarbeitende dafür, wie sie ihr Jobglück finden und dadurch ihre Unternehmen erfolgreich werden. So gewinnen alle. Diese Botschaft in die Welt zu tragen ist seine Mission.



Pressekontakt:

Dr. Achim Pothmann

Herr Pothmann Achim

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