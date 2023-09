Was versteht man unter Content-Marketing und welche Wirkung erzielt man damit?

Content-Marketing ist in aller Munde, doch wie genau macht man das, und was kann dadurch bewirkt werden? Wie können besonders kleine und lokale Unternehmen davon profitieren?

Forst, 26.09.2023 – Wie kleine Unternehmen durch strategisches Content-Marketing deutlich mehr Sichtbarkeit erreichen

Mit richtig gemachtem, regelmäßigen Content-Marketing schafft man mehr Sichtbarkeit im Internet. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bedeutet das Entwickeln einer Content-Marketing-Strategie mehr Besucher, Interessenten und Kunden auf Informationssuche. Kostengünstig und professionell können spezialisierte, externe Dienstleister das Erarbeiten der Strategie übernehmen.

Content-Marketing – Definition und Bestandteile

Content (Inhalt) und Marketing (Werbung) beschreibt den Markenaufbau von Unternehmen durch Bereitstellen hochwertiger Inhalte. Für menschliche Besucher bietet die Webseite möglichst viele gesuchte Informationen. Suchmaschinen bewerten weitere Faktoren, zum Beispiel Überschriften, Keywords, Textqualität, Themen etc, . Beides zusammen ist darauf gerichtet, sich als Marke bei der Zielgruppe bekannter zu machen.

Bestandteile des Content-Marketings sind zum Beispiel:

Artikel-Marketing:

Sach- und Fachartikel stellen werbende Unternehmen als Experten zu einem bestimmten Gebiet vor. Finden Leser häufig wertvolle Informationen, klicken sie über die Artikel zur Webseite.

Blog-Marketing:

Regelmäßige Blogeinträge auf dem eigenen Corporate-Blog honorieren Leser, indem sie den Blog abonnieren und so regelmäßig zur Webseite zurückkommen.

Presse-Marketing:

Pressetexte kündigen besondere Ereignisse im Unternehmen an, stellen neue Produkte vor, informieren über Änderungen im Unternehmen (z.B. personelle Veränderungen), und schaffen Nähe und Vertrautheit zur Zielgruppe. Sinnvoll sind sie beispielsweise, um Neueröffnungen, Umzüge, neue Produkte, neue Schwerpunkte der Unternehmensphilosophie und ähnliches online bekanntzugeben.

Strategien für langanhaltende Wirkung von gutem Content-Marketing

Einmalige Bereitstellung hochwertiger Inhalte genügt nicht, um sich bei der Zielgruppe in Erinnerung zu bringen. Blog-Marketing behält seine Abonnentenwirkung nur, wenn regelmäßig neue Blogbeiträge erscheinen. In KMU ist dies häufig ein Kapazitäts- und Personalproblem. Lösen lässt es sich durch die Beteiligung von Marketingexperten oder auf Content-Marketing spezialisierte Agenturen.

Ebenfalls sinnvoll ist es, kurzfristiges und langfristiges Content-Marketing zu kombinieren. Presse-Marketing vor einer Messe oder Neueröffnung bleibt nur im Gedächtnis, wenn es mit Artikel-Marketing ergänzt wird (zum Beispiel Artikeln als Nachlese zum Ereignis). Hinzu kommt die viel größere Reichweite mehrerer strategischer Zielseiten, also einen eigenen Blog oder eine Dauerpräsenz auf Seiten für Sach- und Fachartikel, sowie die Möglichkeit, auch komplexere Themen und Sachverhalte zu beschreiben.

Content-Marketing für KMU

Häufig unterschätzen KMU die Wirkung von Content-Marketing oder konzentrieren sich lieber nur auf einen der Bausteine. Doch erst alles zusammen schafft eine Marke mit Wiedererkennungswert. Nur ein Monat ohne Aktualisierungen kann viele Besucher kosten, weil sie inzwischen gesuchte Informationen auf aktuelleren Seiten finden.

Selbst für einen kleinen Handwerksbetrieb ist die regionale Sichtbarkeit von hoher Bedeutung. Zwischen vielen weiteren Handwerkerseiten wird der zuerst angeklickt, der sich regelmäßig mit Neuigkeiten zeigt. Das zeugt vom eigenen Interesse am Handwerk, und somit an den Kunden, für die die Arbeiten angeboten werden.

Erfahrene Dienstleister für die Umsetzung einer guten Marketing-Strategie

Pressemann.com ist eine erfahrene Online-PR Agentur mit Schwerpunkt Content-Marketing . Diese Experten kümmern sich um das strategische Platzieren von Presse-Marketing oder füllen hochwertige Blogs mit Blog-Marketing. Ebenfalls entlasten sie Betriebe vom Artikel-Marketing. In Zahlen bedeutet dies: Wenig Geld für regelmäßiges und externes Content-Marketing bringt viel Geld durch bessere Reichweite, neugierige Leser und langfristig zufriedene Stammkunden.

Sie möchten als KMU in modernes Content-Marketing einsteigen oder bereits vorhandene Strategien optimieren? Rufen Sie Pressemann.com für mehr Informationen an, oder fordern Sie per E-Mail gleich einen Termin für eine ausführliche Beratung.

