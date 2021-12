Wasserstrahlzuschnitte online konfigurieren und bestellen

Wasserstrahlschneiden OnLine24 ist das bekannte Auftragsportal zum Wasserstrahlschneiden im Lohn und bringt wir Geschwindigkeit in die digitale Fertigungsindustrie.

Optimieren Sie Ihren Beschaffungsprozess

Wir bieten mit unserer Fertigungsplattform für Einkäufer neue Lösungen zur Lieferantensuche, Lieferantenmanagement und Ausschreibungsmanagement. Das übersichtliche Lieferantenverzeichnis mit Kontaktdaten, Ansprechpartner und Fertigungsinformationen gibt eine Übersicht auf geprüfte Zulieferunternehmen aus Deutschland und ermöglicht Einkäufern, neue Lieferanten gezielt zu kontaktieren und direkt anzusprechen. Zu den hervorragenden Eigenschaften zählt dabei sicher das intelligente Anfragesystem mit einer transparenten Angebotsübersicht, welche eine zeitgemäße und bedarfsgerechte Beschaffung von technischen Wasserstrahlzuschnitten ermöglicht. Dabei profitieren Einkäufer von einem umfangreichen Fertigungsnetzwerk mit geprüften Fachbetrieben, weshalb freie Fertigungskapazitäten, schnelle Lieferzeiten und Qualität Made in Germany garantiert sind.

Die Vorteile auf einen Blick

o Neutrale Marktübersicht auf Kosten und Lieferzeiten

o Schnell und einfach passende Lohnfertiger finden

o Wettbewerbsfähige Einkaufspreise realisieren

o Fertigungsqualität Made in Germany

o Schnell, unverbindlich und gebührenfrei

Neue Kunden mit profitablen Aufträgen

Auf unseren B2B-Marktplätzen suchen Einkäufer nach passenden Fertigungsbetrieben zur Auftragsfertigung von technischen Zeichnungsteilen. Dabei werden täglich Aufträge zu den wichtigsten Fertigungstechnologien online ausgeschrieben und an geeignete Zulieferbetriebe weitergeleitet. Die wichtigsten Kontaktdaten und Entscheidungskriterien sind darin transparent ausgewiesen. Dadurch bieten wir Herstellern die Möglichkeit, das Unternehmen mit einer aussagekräftigen Firmenpräsentation relevanten Einkäufern zu präsentieren und auf passende Anfragen direkt ein Angebot abzugeben. Das Besprechen von Fertigungsdetails und Aushandeln von Angeboten erfolgt dabei analog zwischen Anfragesteller und Lieferant. Gute Angebote sind dabei der Grundstein für den Aufbau profitabler und langfristiger Kundenbeziehungen, weshalb Fertigungsbetriebe in einem branchenspezifischen Marktumfeld durch aktuelle und bedarfsgerechte Anfragen zu neuen Kunden mit profitablen Kunden kommen.

Die Vorteile in der Übersicht

o Aktuelle Anfragen mit konkretem Bedarf

o Direkte Kommunikation mit Einkäufern

o Ein fairer Angebotswettbewerb

o Werben in einem branchenspezifischen Marktumfeld

Fazit

Mit unserem umfangreichen Fertigungsnetzwerk zu den wichtigsten Technologiebereichen ermöglichen wir Einkäufern Zugang zu stets freien Fertigungskapazitäten und Hersteller generieren in einem branchenbezogenen Marktumfeld neue Geschäftskontakte mit konkretem Bedarf. Daneben werden die Vorteile und Funktion des Wasserstrahlschneidens in Wort und Bild erklärt, weshalb Besucher einen praxisnahen Blick in die faszinierende Welt der Wasserstrahlschneidtechnik erhalten.

