Water Ways meldet Finanzergebnisse für 2021: Rekordumsatz von 20,2 Mio. CAD$ und eine Steigerung von 59% im Jahresvergleich

28. April 2022 – Toronto, Kanada – Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) („Water Ways“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Bewässerung anbietet, gibt die Einreichung seines Jahresabschlusses (der „Jahresabschluss“) und seiner Management Discussion and Analysis (die „MD&A“) für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr bekannt. Eine umfassende Diskussion der Finanzlage und der Betriebsergebnisse von Water Ways ist in der MD&A enthalten, die auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurde.

Ohad Haber, Präsident, CEO und Vorstandsvorsitzender von Water Ways, erklärt: „2021 war ein Rekordjahr für Water Ways. Wir konnten unseren Umsatz in allen bestehenden Gebieten steigern und uns weiter als globaler Anbieter für Bewässerungslösungen etablieren. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um unserem engagierten Team für seinen Einsatz in dieser anspruchsvollen Zeit zu danken, der Water Ways zum Erfolg in einem weltweit herausfordernden Jahr verholfen hat“.

Am Dienstag, den 3. Mai 2022, um 9 Uhr Eastern Time, werden Dor Sneh, CFO von Water Ways, und Ronnie Jaegermann, Director, ein Live-Webinar mit einem Unternehmensupdate, einer Ergebnisdiskussion und einem Ausblick für 2022 und darüber hinaus veranstalten. Im Anschluss daran wird es eine Fragerunde mit den Investoren geben.

Registrierung: us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s7s6p3lzRmideRKqLOEo5g

Höhepunkte – Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 (die folgenden Informationen sollten in Verbindung mit dem Jahresabschluss und der MD&A gelesen werden und sind durch diese eingeschränkt)

– Die Gesamteinnahmen für das Jahr, das am 31. Dezember 2021 endete, stiegen um 59 % auf 20,3 Mio. CAD$, verglichen mit 12,7 Mio. CAD$ für das Jahr, das am 31. Dezember 2020 endete.

– Die Einnahmen aus Serviceprojekten stiegen erheblich auf 8,7 Mio. CAD$ im Vergleich zu 3,1 Mio. CAD$ für das am 31. Dezember 2021 bzw. 2020 endende Jahr, was einem Gesamtwachstum der Projekteinnahmen von 180 % entspricht.

– Das Unternehmen installierte und lieferte den größten Auftrag seiner Geschichte in Usbekistan, was zu einem Umsatz von über 4 Millionen CAD$ führte.

– Alle operativen Tochtergesellschaften des Unternehmens erzielten Rekordumsätze.

– Starker Umsatz in Q4 2021 von CAD$4,5 Millionen im Vergleich zu CAD$3,2 Millionen in Q4 2020, ein Anstieg von 41% im Jahresvergleich.

– Bereinigtes EBITDA von CAD$ 0,2 Millionen im Vergleich zu einem Verlust für das Jahr zum 31. Dezember 2021 bzw. 2020 (die Definition des Unternehmens für „bereinigtes EBITDA“ ist in der MD&A zu finden, eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, deren Anpassungen im Wesentlichen auf aktienbasierte Zahlungen zurückzuführen sind).

– Zum 31. Dezember 2021 beliefen sich die Barmittel und Barmitteläquivalente des Unternehmens auf 3,3 Mio. CAD$, verglichen mit 0,4 Mio. CAD$ für das Jahr zum 31. Dezember 2020.

– Zum 31. Dezember 2021 betrug das gesamte Betriebskapital 4,6 Millionen CAD$, verglichen mit 0,02 Millionen CAD$ zum 31. Dezember 2020.

– Der Aktienkurs stieg um 566 % von 0,045 CAD$ am 31. Dezember 2020 auf 0,30 CAD$ am 31. Dezember 2021.

– Das Unternehmen schloss im August 2021 eine überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 4,5 Millionen CAD$ ab (die „Privatplatzierung“).

– Im dritten Quartal wurden die Aktien des Unternehmens an den meisten deutschen Börsen unter dem Kürzel WWT in den Handel aufgenommen.

– Im August gewährte das Unternehmen seinen Mitarbeitern und Direktoren RSUs und Optionen im Gesamtwert von 0,67 Millionen CAD$.

– Derivative Verbindlichkeit – Optionsscheine bezieht sich auf eine Klassifizierung nach IFRS von ausstehenden Optionsscheinen, die als Teil der Privatplatzierung ausgegeben wurden, als nicht zahlungswirksame Verbindlichkeit, die sich aus der Differenz zwischen der operativen Währung und der funktionalen Währung ergibt. Diese Verbindlichkeit wird in jeder Periode von einer unabhängigen dritten Partei neu bewertet. Der Anstieg des Aktienkurses im Berichtszeitraum führte zu einem erheblichen nicht zahlungswirksamen Finanzaufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens. Die damit verbundene Verbindlichkeit stellt keine finanzielle Verpflichtung dar, da das Unternehmen keine weiteren Zahlungen zu leisten hat. Das Unternehmen verbuchte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 einen Verlust aus der Neubewertung der Derivatverbindlichkeit in Höhe von 5,1 Mio. $.

Water Ways Technologies Zusammenfassung der Finanzergebnisse (CAD$ in Tausend)

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die konsolidierten Finanzdaten des Unternehmens und sollten in Verbindung mit dem Jahresabschluss und den dazugehörigen Anmerkungen gelesen werden.

Über Water Ways Technologies Inc.

WWT ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet. WWT konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Mikro- und Präzisionsbewässerungssegmenten des Gesamtmarktes. Die Haupteinnahmequellen von WWT stammen derzeit aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Geschäftsbereich Projekte und (ii) Geschäftsbereich Komponenten- und Gerätevertrieb. WWT nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und setzt gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem sie diese Technologien insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika und in entwickelten Märkten wie China und Kanada weiter verbreitet. Zu den Bewässerungsprojekten von WWT gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen" dar, wie dieser Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert ist. Die Wörter „können", „würden", „könnten", „sollten", „potenziell", „werden", „anstreben", „beabsichtigen", „planen", „antizipieren", „glauben", „schätzen", „erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf Water Ways Technologies Inc. („Water Ways") beziehen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten von Water Ways in Bezug auf zukünftige Ereignisse und die aktuellen Informationen, die Water Ways zur Verfügung stehen, wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen wurden wesentliche Faktoren oder Annahmen zugrunde gelegt. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von den hierin beschriebenen abweichen, falls eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten. Sollte sich ein Faktor in unerwarteter Weise auf Water Ways auswirken oder sollten sich die Annahmen, die den vorausschauenden Informationen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den vorhergesagten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Alle derartigen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt Water Ways keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher vorausschauenden Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Water Ways ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Ergebnisse und zukunftsgerichteten Informationen und Berechnungen von Water Ways können durch Wechselkursschwankungen und den Kurs der eigenen Aktien beeinflusst werden. Alle Angaben sind in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

