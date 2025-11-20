Webinar: Von Magento zu Shopify Plus in nur 8 Wochen – Insights in ein aktuelles Migrationsprojekt

Die W. Spitzner Arzneimittelfabrik GmbH zeigt gemeinsam mit TechDivision und Shopify, wie eine komplette Migration von Magento zu Shopify Plus innerhalb von nur acht Wochen erfolgreich funktioniert.

Spitzner stand vor der Herausforderung, eine bestehende Magento- System- landschaft abzulösen und eine moderne, skalierbare Commerce-Plattform zu etablieren. Zusammen mit TechDivision entstand innerhalb sehr kurzer Zeit eine zukunftssichere Lösung auf Basis von Shopify Plus, die sowohl B2C als auch B2B optimal unterstützt.

Im Webinar am 11. Dezember um 11 Uhr erhalten Teilnehmende einen kompakten Einblick in Ausgangssituation, Projektziele, Technologie-Stack sowie Ergebnisse und Learnings aus dem Projekt.

Darüberhinaus wird auf die Beweggründe zum Wechsel auf Shopify, die Herausforderungen bei einer SAP-Anbindung sowie erste Ergebnisse nach einigen Wochen Live-Betrieb eingegangen.

Die Mischung aus Business-, Technologie- und Projekterfahrung bietet praxisnahe Einblicke für Unternehmen, die vor einem Replatforming stehen.

Agenda des Webinars

– Ausgangssituation und Herausforderungen bei Spitzner

– Projektziele, Vorgehensweise und Roadmap

– Umsetzung und Technologie-Stack

– Ergebnisse und Learnings

– Q&A mit den Expert*innen

Das Webinar richtet sich an Digital-Entscheider, E-Commerce-Leiter, CTOs sowie Marketing- und Innovationsverantwortliche, die eine skalierbare und zukunftssichere Plattform für B2C und/oder B2B aufbauen möchten.

Die Referenten

Stefan Willkommer, TechDivision – Mitgründer und CEO, langjährige Erfahrung in Digital- und Commerce-Projekten, TechDivision

Andreas J. Mayer, Spitzner – Geschäftsführer mit umfassender Erfahrung in Pharma und FMCG, Spitzner GmbH

Dr. Roman Zenner, Shopify – E-Commerce-Experte, Partner Solutions Engineer, Shopify

David Führ, TechDivision – Software-Architekt mit Schwerpunkt komplexe Commerce-Projekte, TechDivision

Weiter Infos und die Anmeldung zum Webinar gibt´s unter folgendem Link:

https://eu1.hubs.ly/H0pN9Pq0

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an mehreren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Shopify-, Magento Enterprise- , Google- und Akeneo-Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. Dabei spielt das Thema Künstliche Intelligenz natürlich auch eine immer größere Rolle.

Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, DEUTZ, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Pressekontakt:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

fon ..: 08031 22105-50

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

