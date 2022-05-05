TechDivision Software-Architekt Florian Sydekum wird als Adobe Commerce Champion ausgezeichnet

Mit der Auszeichnung würdigt Adobe herausragende Expertinnen und Experten, die über tiefgehende Fachkenntnisse in der Adobe Experience Cloud verfügen und sich in der Community stark engagieren.

Die TechDivision GmbH, einer der führenden Adobe Commerce Partner im deutschsprachigen Raum, freut sich, bekanntzugeben, dass der langjährige Solution Architect Florian Sydekum von Adobe als „Adobe Champion“ ausgezeichnet wurde. Damit gehört er zu einem äußerst exklusiven Kreis von Experten im Bereich Adobe Commerce in der gesamten DACH-Region.

Mit der Auszeichnung würdigt Adobe herausragende Expertinnen und Experten, die über tiefgehende Fachkenntnisse in der Adobe Experience Cloud verfügen und ihr Wissen aktiv in der Community weitergeben. Adobe Champions engagieren sich beispielsweise durch Fachvorträge, Blogbeiträge, den Austausch in der Experience League Community oder die Mitarbeit an Roadmaps und Beta-Programmen.

„Wir sind unglaublich stolz auf Florian und freuen uns sehr über diese besondere Anerkennung seiner Arbeit“, so Stefan Willkommer, CEO der TechDivision GmbH. „Florian steht nicht nur für höchste technische Expertise, sondern lebt auch unseren Anspruch, Wissen und Erfahrung zu teilen – sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in der Adobe-Community. Seine Ernennung zum Adobe Champion unterstreicht unseren Anspruch, als einer der führenden Adobe Commerce Partner in der DACH-Region innovative und zukunftsfähige E-Commerce-Lösungen zu realisieren.“

Florian Sydekum zu seinem neuen Meilenstein: „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung als Adobe Champion und danke Adobe für diese Anerkennung. Ein besonderer Dank gilt meinem Team bei TechDivision, das mir den Freiraum gibt, neue Technologien auszuprobieren und gemeinsam mit Adobe Innovationen voranzutreiben.“

TechDivision ist seit vielen Jahren Adobe Gold Partner und hat sich auf die Umsetzung komplexer E-Commerce-Projekte auf Basis von Adobe Commerce spezialisiert. Das Unternehmen betreut Kunden aus unterschiedlichsten Branchen – vom gehobenen Mittelstand bis hin zu internationalen Konzernen – und verfügt über zahlreiche Zertifizierungen sowie mehrfach ausgezeichnete Referenzprojekte.

