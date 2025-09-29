  • WECON-Netzwerke ausgezeichnet: KOnnect Business Network GmbH erhält Gütesiegel „Nachhaltiges Unternehmen“

    Die KOnnect Business Network GmbH erhält von der DGQA das Gütesiegel „Nachhaltiges Unternehmen“ und setzt damit ein starkes Zeichen für verantwortungsvolles Wirtschaften.

    BildBerlin / Köln, [29.09.2025] – Business-Networking trifft Nachhaltigkeit: Die KOnnect Business Network GmbH, Initiatorin und Betreiberin zahlreicher WECON Netzwerke in Deutschland, ist von der DGQA – Deutschen Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbH – mit dem Gütesiegel „Nachhaltiges Unternehmen“ ausgezeichnet worden.

    Das Unternehmen verantwortet die WECON Netzwerke in Rhein-Erft, Nürnberg, München, Duisburg, Augsburg, München 2, Oberhausen/Mülheim a. d. Ruhr, Ingolstadt, Stuttgart, Karlsruhe und Düsseldorf. Ziel der Netzwerke ist es, Unternehmerinnen und Unternehmer in einem exklusiven Rahmen zusammenzubringen – mit dem Anspruch, Geschäftserfolg, Verantwortung und Werteorientierung miteinander zu verbinden.

    „WECON steht für ein neues Verständnis von Netzwerken“, erklärt Jan Oertel, Geschäftsführer der KOnnect Business Network GmbH. „Wir bringen nicht einfach Menschen zusammen, wir schaffen eine Community, in der nachhaltiges Wirtschaften und gegenseitige Unterstützung selbstverständlich sind. Das Siegel ist für uns Bestätigung und Motivation zugleich.“

    Auch die DGQA sieht in der Auszeichnung ein starkes Signal. Frank Mutschke, Geschäftsführer der DGQA, betont: „Die WECON Netzwerke zeigen eindrucksvoll, dass nachhaltiges Unternehmertum nicht auf einzelne Firmen beschränkt sein muss, sondern in ganzen Business-Communities gelebt werden kann. Damit setzt die KOnnect Business Network GmbH neue Maßstäbe für verantwortungsvolles Netzwerken in Deutschland.“

    Mit dem Gütesiegel „Nachhaltiges Unternehmen“ wird die KOnnect Business Network GmbH Teil einer wachsenden Bewegung von Organisationen, die wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung verbinden. Für die Mitglieder der WECON Netzwerke bedeutet dies: Sie sind nicht nur Teil eines exklusiven Unternehmernetzwerks, sondern auch Teil einer nachhaltigen Entwicklung, die weit über den einzelnen Standort hinaus Wirkung entfaltet.

    Über die DGQA

    Die DGQA-Deutsche Gesellschaft für Qualitätsanalysen mbH ist ein führendes Zertifizierungsunternehmen, das Unternehmen in Deutschland bei der Erreichung und Aufrechterhaltung höchster Standards in den Bereichen Qualität, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung unterstützt. Mit ihren unabhängigen Prüfverfahren bietet die DGQA eine objektive Bewertung und schafft Vertrauen bei Verbrauchern und Geschäftspartnern.

