Weibliche Karrieren im Fokus: Die Essenz des Erfolgs

Neuer Text- und Bildband von Jeannette Gräfin Beissel von Gymnich und Christian Vogeler. 23 beeindruckende Porträts erfolgreicher Frauen. Buchpräsentation und Podiumsdiskussion auf Burg Satzvey

„Mutig sein und für sich selbst einstehen“, so lautet die Botschaft von Isabel Apiarius-Hanstein, geschäftsführende Gesellschafterin Kunsthaus Lempertz KG, anlässlich der Buchpräsentation von „Die Essenz des Erfolgs“ auf Burg Satzvey. Sie ist eine von 23 erfolgreichen Frauen aus Nordrhein-Westfalen, die von Jeannette Gräfin Beissel von Gymnich, Herausgeberin und Autorin, sowie Christian Vogeler, Autor, in ihrem neuen Buch porträtiert wurden. Der von Susanne und Mike Göhre reich bebilderte Band wurde soeben auf Burg Satzvey bei Euskirchen erstmals vorgestellt.

Dr. Mara Harvey, Chief Executive Officer (CEO) VP Bank (Schweiz) AG und Head Region Europa, diskutierte als Kooperationspartnerin im Podium gemeinsam mit Jeannette Gräfin Beissel vor etwa 120 geladenen Gästen aus Wirtschaft und Gesellschaft über den beruflichen Erfolg, weibliche Rollenvorbilder, Finanzplanung für Frauen sowie die Finanz-Erziehung von Kindern, insbesondere Mädchen, im digitalen Zeitalter. „Männer werden gefragt: Wann geht dein Businessplan auf? Frauen werden gefragt: Was ist, wenn dein Plan nicht aufgeht? Wir müssen andere Fragen stellen!“, so Dr. Harveys leidenschaftlicher Appell während des kurzweiligen Vortrags über die immer noch anzutreffenden Vorurteile gegenüber Frauen sowie die finanzielle Kluft zwischen den Geschlechtern bei Lohn, Vermögen und Altersversorgung.

Judith Dobner, Counterpart Group GmbH, die als Kölner Powerfrau im umkämpften Werbemarkt für eine traditionsreiche Kölschmarke ein völlig neues Image kreierte, betont: „Man soll immer an sich glauben und niemals darüber nachdenken, dass ein Mann etwas kann, was man selbst nicht kann. Frauen können alles genauso gut wie Männer.“

Die Lebensgeschichten erfolgreicher Frauen

In ihrem neuen Buch „Die Essenz des Erfolgs“ gehen Jeannette Gräfin Beissel von Gymnich und Christian Vogeler den Lebensgeschichten erfolgreicher Frauen nach. Ob Unternehmerin, Künstlerin, Politikerin, Mode-Designerin oder Galeristin: Wie bewältigen diese Frauen Krisen, wie vereinbaren sie Familie und Beruf, wie motivieren sie ihre Mitarbeiter und auch sich selbst?

„Wir wünschen uns, dass etwas von der Persönlichkeit dieser Frauen ausstrahlt auf die Leser des Buchs und diese vielleicht dazu inspiriert, ihre eigenen Träume zu verwirklichen und ihre Visionen zu leben“, so die Autoren. „Die Essenz des Erfolgs“ ist der vierte Band über erfolgreiche, starke Frauen in NRW, der von Gräfin Beissel mit Christian Vogeler als Autor herausgegeben wurde, und erschien Ende 2023 bei JGB edition noblesse.

Man will, man darf, man kann!

„Junge Frauen brauchen Vorbilder“, ist Dr. Mara Harvey überzeugt. „Ich selbst hatte keine und hätte nie gedacht, einmal CEO einer Bank zu sein.“ Daraus resultiert auch ihr Credo: „Der wahre Erfolg liegt nicht nur im Erreichen unsere Ziele, sondern auch darin, anderen auf ihrem Weg zum Erfolg zu helfen.“

Jeannette Gräfin Beissel möchte Mut machen: „Alle Frauen im Buch haben Herausforderungen angenommen und nicht aufgegeben. Sie sind Mutmacher und Vorbilder: ,Wenn sie es schafft‘, so die Message an die Leserin, ,schaffe ich es auch.“ „Man will, man darf, man kann!“, bestätigt auch Marion Barth-Madaus, Beraterin und Geschäftsführerin MB Network Köln, überaus treffend.

Female Finance Community

Da Frauen auch auf ihrem finanziellen Weg vor besonderen Herausforderungen stehen, bietet die Female Finance Community der VP Bank maßgeschneiderte Beratung und Unterstützung an, die auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele von Frauen zugeschnitten sind. „Man muss Türen öffnen, damit kommende Generationen hindurchgehen können“, so Dr. Harvey.

Titel: Die Essenz des Erfolgs – Weibliche Karrieren im Fokus

Herausgeberin

und Autorin: Jeannette Gräfin Beissel von Gymnich

Autor: Christian Vogeler

Fotografen: Susanne und Mike Göhre

Kooperations-

partnerin: VP Bank

Titelbild: Regina Schumachers

Verlag: JGB edition noblesse

Umfang: ca. 150

Preis: 53,00 EUR

ISBN 978-3-00-077031-9

Druck: Medienzentrum Süd

