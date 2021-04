WEINKULTUR IN MÄHREN (1648-1804) – Kulturgeschichtliche Dissertation

Bernd Müller-Kaller beleuchtet in „WEINKULTUR IN MÄHREN (1648-1804)“ ca. 150 Jahre Weinkultur im 17. und 18. Jahrhundert.

Das Land der Markgrafschaft Mähren gehörte bis 1804 zu den Erbländern der Habsburger im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. In dieser neuen Dissertation wird durch die Quellenforschung nachgewiesen, dass es trotz der enormen Zerstörungen und großen Verluste nach dem Dreißigjährigen Krieg gelang, besonders im Zusammenhang mit der Weinkultur einen zwar differenzierten aber stetig steigenden Wohlstand herbeizuführen. Die Leser lernen, dass das stetige Wachstum von Weinbau, Weinproduktion, Weinhandel und Weinkonsum zur Ausnahmeerscheinung wurde, die sich wohltuend gegenüber anderen Weinbaugebieten des Reiches und Europas abhob. Das führt zu den spannenden Fragen, wie das möglich war, welche Bedingungen dafür geschaffen wurden und welche Triebkräfte dafür mobilisiert werden konnten. Die Dissertation beantwortet diese Fragen detailliert.

Ein zweiter Schwerpunkt des Buches „WEINKULTUR IN MÄHREN (1648-1804)“ von Bernd Müller-Kaller ist die hervorgehobene weinkulturelle Spezifik der Grundherrschaften und Residenzen der Fürsten von Liechtenstein. Die Fürsten hatten bekanntlich ihre größten Besitzungen in Mähren. Daraus ergeben sich auch die in der Dissertation belegte besondere Rolle und der prägende Einfluss auf die Weinkultur. Die seinerzeit bedeutendsten Schlösser und Parkanlagen in Eisgrub (heute Lednice) und Feldsberg (heute Valtice) gehören in Tschechien zum Weltkulturerbe. Das Buch ist eine wunderbare und informative Lektüre für alle, die ein Interesse an der Weinkultur haben.

„WEINKULTUR IN MÄHREN (1648-1804)" von Bernd Müller-Kaller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18873-0 zu bestellen.

