Weiss-Institut: Wer, wenn nicht ich? Wann, wenn nicht jetzt? Ja! Sie können Ihre guten Vorsätze verwirklichen!

Sind Sie bereit, sich selbst freizulassen?

Weiss-Therapeutin Antje Black und Special-Guest Amir Weiss begleiten Sie im Online-Kurs vom 26.01. bis 02.03.2023 auf Ihrem Weg in Ihre neue Freiheit!

Haben Sie auch gute Vorsätze? Was meinen Sie, wie viele Ihrer Vorhaben Sie auf lange Sicht verwirklichen werden? Wie diszipliniert müssen Sie dazu sein? Müssen Sie Opfer dafür bringen? Wie viele Planänderungen gibt es auf dem Weg? Was bleibt am Ende?

Was, wenn Sie alles erreichen können? Was, wenn Sie das Ziel nicht nur erreichen, sondern nachhaltig in Ihr Leben integrieren könnten? Lassen Sie sich dorthin begleiten! Lassen Sie sich zeigen, unter welchen Voraussetzungen wir unsere Ziele erreichen und wie wir darüber hinaus langfristig etwas in unserem Leben verändern können.

Egal, ob Sie eine unliebsame Gewohnheit ablegen möchten, sich von einer hinderlichen Sucht befreien, Gewicht verlieren, sportlicher werden oder endlich aus der allgegenwärtigen Stress-Falle aussteigen wollen, tappen Sie bitte nicht in die Yo-Yo-Falle von Diäten und anderen scheinbar wirksamen „Gegen-Mitteln“. Und vor allem: stecken Sie bitte nicht Ihren Kopf in den Sand. Dieser Online-Kurs bestärkt auf Basis der Weiss-Methode Ihre Selbstwirksamkeit, damit Sie Ihre Ziele frei und selbst entschieden erreichen können. Und hierin liegt Ihre Chance, Ihre Ziele nachhaltig in Ihr Leben zu integrieren.

In unserem 6-wöchigen Programm geht es darum, zu verstehen, welchen Einflüssen wir unterliegen und wie wir dieses Wissen zu unserer Unterstützung einsetzen können. Wir geben Einblicke in universelle Gesetze und geben Ihnen Werkzeuge an die Hand, die Sie dabei unterstützen, Ihre Ziele nicht nur zu erreichen, sondern auch nachhaltig zu integrieren.

Zwei Treffen dieses Online-Kurses werden mit Special Guest Amir Weiss persönlich stattfinden.

An einem Abend gibt Amir Weiss Einblicke in sein Buch „Gewohnheiten ändern und Sucht loslassen“ und wird eingehend über das Kapitel „Woher kommen unsere Gewohnheiten“ sprechen.

Sie haben außerdem Fragen, die Sie Amir Weiss schon immer stellen wollten? Wir laden ihn zu einem zweiten Abend ein, um Ihre Fragen eingehend und individuell zu beantworten.

Dieser Online-Kurs beginnt am 26.01.2023 und endet am 02.03.2023.

Teilnahme-Beitrag: 125 EUR.

Insgesamt werden sechs Online-Meetings jeweils donnerstags um 19:00 Uhr stattfinden.

Die Meetings werden rund 60 Minuten dauern, die Abende mit Amir Weiss ca. 90 Minuten.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

