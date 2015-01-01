WELCON bezieht im Januar 2027 neues Headquarter in Emmerke und schafft Raum für die nächste Unternehmensphase

Neuer Unternehmenssitz in der Industriestraße 5 bündelt Logistik, Ausstellung und Verwaltung unter einem Dach

Giesen/Emmerke, Juli 2026 – Die WELCON Europe GmbH & Co. KG setzt ihren Wachstumskurs fort und wird ihren neuen Unternehmenssitz ab Januar 2027 in der Industriestraße 5, 31180 Giesen/Emmerke beziehen. Mit dem neuen Headquarter reagiert das Unternehmen auf die kontinuierlich steigende Nachfrage nach hochwertigen Home-Wellness-Produkten und schafft die Voraussetzungen für die nächste Entwicklungsstufe.

Der neue Standort vereint moderne Logistik, großzügige Ausstellungsflächen und Verwaltung in einem Gebäude. Ziel ist es, Abläufe effizienter zu gestalten, Lieferzeiten weiter zu optimieren und Kunden künftig ein noch hochwertigeres Beratungserlebnis zu bieten.

Wachstum mit langfristiger Perspektive

Die Entscheidung für den neuen Unternehmenssitz ist das Ergebnis einer positiven Geschäftsentwicklung. WELCON konnte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 40 Prozent steigern und investiert nun gezielt in die Infrastruktur für weiteres Wachstum.

„Unser bisheriger Standort hat uns über viele Jahre begleitet. Mit dem neuen Headquarter schaffen wir die räumlichen Voraussetzungen, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen und unseren Kunden auch künftig höchste Qualität und besten Service bieten zu können“, sagt Stefan Iburg, Gründer und Geschäftsführer der WELCON Europe GmbH & Co. KG.

Ein klares Bekenntnis zum Standort Giesen

Mit dem Umzug bleibt WELCON der Gemeinde Giesen bewusst treu. Das neue Headquarter in Emmerke bietet optimale Bedingungen für die weitere Expansion und stärkt gleichzeitig die regionale Verbundenheit des Unternehmens.

Die moderne Ausstellung ermöglicht es Interessenten künftig, Massagesessel, Boxspringbetten, Saunen, Infrarotkabinen und weitere Home-Wellness-Produkte in einem zeitgemäßen Ambiente zu erleben und nach Terminvereinbarung ausführlich zu testen.

Investition in Effizienz und Kundenerlebnis

Die Zusammenführung von Lager, Ausstellung und Verwaltung an einem Standort verkürzt interne Wege, beschleunigt Prozesse und schafft zusätzliche Kapazitäten für das wachsende Produktsortiment.

Auch die Logistik wird auf zukünftiges Wachstum ausgerichtet. Optimierte Lagerflächen und effizientere Versandprozesse sollen dazu beitragen, den hohen Qualitätsanspruch von WELCON weiter auszubauen.

Vision: Europas führende Marke für Home-Wellness

Für Unternehmensgründer Stefan Iburg ist das neue Headquarter mehr als ein Umzug.

„Unser Ziel war nie, möglichst viele Produkte zu verkaufen. Wir möchten Menschen dabei unterstützen, ihre Lebensqualität zu Hause nachhaltig zu verbessern. Home-Wellness entwickelt sich zu einem festen Bestandteil moderner Wohnkultur – mit hochwertigen Massagesesseln, ergonomischen Schlafsystemen, Saunen und weiteren Lösungen für Regeneration und Entspannung. Das neue Headquarter ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, WELCON als eine der führenden Premium-Marken für Home-Wellness in Europa zu etablieren.“

Kunden profitieren ab Januar 2027

Ab Januar 2027 empfängt WELCON seine Besucher nach Terminvereinbarung am neuen Unternehmenssitz:

WELCON Europe GmbH & Co. KG

Industriestraße 5

31180 Giesen/Emmerke

Dort erwartet Interessenten eine moderne Ausstellung mit persönlicher Fachberatung sowie die Möglichkeit, zahlreiche Produkte in Ruhe zu testen.

Über WELCON Europe GmbH & Co. KG

Die WELCON Europe GmbH & Co. KG entwickelt und vertreibt seit vielen Jahren hochwertige Produkte für Home-Wellness und gesundes Wohnen. Das Sortiment umfasst Massagesessel, Boxspringbetten, Relaxsessel, Saunen, Infrarotkabinen und weitere Premium-Produkte. WELCON beliefert Privatkunden sowie gewerbliche Kunden in Deutschland und zahlreichen europäischen Ländern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Eve Lewandowski

Kampstr. 14

31180 Giesen

Deutschland

fon ..: 05121/779132

fax ..: 05121/779133

web ..: https://www.welcon.de

email : info@welcon.de

Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

Pressekontakt:

Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Eve Lewandowski

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