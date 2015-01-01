Weltpremiere auf dem Elbenwald Festival: Zusammen mit der Deutschen Post entsteht erstes analoges Fan-Netzwerk

Gemeinsam mit der Deutschen Post starten wir das geilste Projekt der Elbenwald-Geschichte: Das erste analoge Festival-Netzwerk der WELT! Pure Magie und absolut immun gegen schlechten Handyempfang!

Cottbus – Das Elbenwald Festival bricht mit digitalen Konventionen und führt eine weltweite Neuheit im Veranstaltungsbereich ein. Als erstes Festival überhaupt etabliert das Event in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post eine eigene, vollkommen individuelle Postzustellung für seine Gäste direkt auf dem gesamten Gelände. Mit der Elbenwald Festival-Post entsteht ein analoges Netzwerk, das handgeschriebene Magie und echte Verbindungen feiert.

Briefe statt Messenger: Eine private Adresse inmitten von Tausenden

In Zeiten von ständiger Erreichbarkeit und digitalen Kurznachrichten setzt das Elbenwald Festival ein Zeichen für Entschleunigung und echte Erlebnisse. Alle Festivalgäste können sich bereits im Vorfeld im Ticketshop ein ganz persönliches Festival-Postfach reservieren. Nach der Reservierung wird eine exklusive, individuelle Postfachnummer vergeben, die als private Adresse auf dem Zeltplatz dient. Das gesamte System inklusive der Zustellung auf dem Gelände ist für alle Teilnehmenden absolut kostenlos.

Von Social Media in den echten Briefkasten

Das Konzept verbindet die digitale Vorfreude mit dem analogen Abenteuer vor Ort. Wer möchte, kann seine Postfachnummer schon vor dem Festival auf den eigenen Social-Media-Kanälen mit der Community teilen. Der Freundeskreis und Followende von zu Hause haben so die Möglichkeit, echte Briefe und Pakete vorab an die offizielle Elbenwald-Adresse zu schicken. Die Crew sortiert die Einsendungen vor, sodass viele Fans pünktlich bei ihrer Anreise auf dem Festivalgelände bereits die erste echte Post in ihrem Fach vorfinden.

Zwei Wege, doppelte Magie auf dem Gelände

Der Kreislauf der Festival-Post funktioniert während des gesamten Wochenendes unkompliziert und gemeinschaftlich. Gäste verfassen Briefe oder Botschaften an den Freundeskreis, neue Bekanntschaften oder Festival-Gefährt:innen und adressieren diese mit der jeweiligen Postfachnummer. Die Nachrichten werden einfach bei der offiziellen Postfiliale auf dem Gelände eingeworfen. Von dort aus übernimmt die Elbenwald-Crew die Sortierung und festivaleigene Kuriere befüllen die Postfächer mehrmals täglich.

Der Spielstil entscheidet

Wie viel Post im eigenen Fach landet, bestimmen die Besuchenden selbst durch ihren ganz persönlichen Spielstil. Extrovertierte Fans schreiben sich die Postfachnummer beispielsweise groß auf den Bauch, um für alle sichtbar zu sein und maximale Überraschungen von völlig fremden Festivalgästen zu erhalten. Geheimnisvolle Charaktere kommunizieren die Nummer hingegen nur auf Nachfrage oder an Auserwählte für einen besonders intimen und exklusiven Austausch.

Exklusives Highlight für Vorbesteller

Um das analoge Erlebnis abzurunden, hält das Festival eine besondere Überraschung für Schnell-Entschlossene bereit. Alle, die ihr Postfach vorab im Ticketshop reservieren, erhalten zusätzlich einen Bogen limitierter Elbenwald Festival-Briefmarken gratis dazu, nur solange der Vorrat reicht.

Die wichtigsten Fakten zur Elbenwald Festival-Post im Überblick

* Das Angebot umfasst eine kostenlose Postzustellung während des gesamten Festivals direkt auf dem Gelände

* Alle Gäste erhalten nach der Reservierung im Ticketshop eine persönliche Postfachnummer

* Die Post wird mehrmals täglich durch die Elbenwald-Crew sortiert und zugestellt

* Vorab-Post vom Freundeskreis zu Hause kann vor dem Festival an die Elbenwald-Adresse geschickt werden und liegt bei Ankunft bereit

* Als Bonus erhalten Vorbestellende einen limitierten und exklusiven Briefmarkenbogen im Elbenwald Festival-Design

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Frau Bianca Eifert-Koch

Am Seegraben 9-10

03051 Cottbus

Deutschland

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Elbenwald ist einer der führenden europäischen Händler für lizenziertes Merch aus Fantasy, Sci-Fi, Gaming und Anime. Neben über 30 Stores im stationären Handel veranstaltet das Unternehmen mit dem Elbenwald Festival einmal im Jahr ein einzigartiges Crossover-Event, das Musikfestival, Convention und ein großes Familientreffen für die gesamte Nerd-Kultur vereint. Getreu dem Motto: Weil wir Fans sind.

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Elbenwald Festival GmbH

Frau Bianca Eifert-Koch

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