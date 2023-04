Weltpremiere in Wynyard-Tunneln in Rahmen von Vivid Sydney 2023

Sydney (Australien), Accesswire, 30. März 2023. Australiens größtes Festival, Vivid Sydney, hat heute bekannt gegeben, dass es mit der Weltpremiere von Dark Spectrum erstmals die Wynyard-Eisenbahntunnel in das bevorstehende Programm des Festivals einbeziehen wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69993/VIVIIDSYDNEY-PR-03302023_dePRcom.001.jpeg

Dark Spectrum

Bild bereitgestellt von: Destination NSW

Dark Spectrum, das sich seit drei Jahren in Produktion befindet und als unterirdisches Spektakel angekündigt wurde, wird einen dynamischen musikalischen Soundtrack mit der neuesten Laser-, Roboter-, Beleuchtungs- und visuellen Technologie verbinden, um die stillgelegten Eisenbahntunnel der Wynyard Station in ein einzigartiges Erlebnis an einem Ort zu verwandeln, der noch nie für die Öffentlichkeit geöffnet war.

Dark Spectrum schafft ein immersives Multimedia-Umfeld und bietet den Besuchern von Vivid Sydney ein intensives visuelles und akustisches Erlebnis, das in den tiefen Untergrund der Wynyard-Tunnel eindringt und das Publikum in eine neue Zeit und einen neuen Raum versetzt.

Geheime Gänge werden beleuchtet und in acht Räumen erklingt pulsierende elektronische Tanzmusik, wobei jeder Raum eine andere menschliche Erfahrung und die damit in Zusammenhang stehende Farbe repräsentiert. Die Gäste bewegen sich durch Räume zu den Themen Trennung, Einengung, Druck, Unsichtbares, Reflexion, Unvertrautes, Verbindung und schließlich Offenbarung.

Die Höhepunkte von Dark Spectrum beinhalten Constriction, 150 LED-Röhren, die vom Dach herabhängen und eine interaktive Landschaft aus animierten Pixeln bilden, die berührt werden können; Pressure, eine spektakuläre Anordnung von 50 Torbögen, die mit Lichtern und Spiegeln bedeckt sind und die visuelle Illusion eines nicht enden wollenden Tunnels erzeugen; und Interaction, eine Avatar-ähnliche Umgebung mit Hunderten von hängenden Lichtfäden, die mit beleuchteten außerirdischen Pflanzen durchsetzt sind, die auf Bewegungen reagieren.

Dark Spectrum, das von Vivid Sydney, Sony Music, Mandylights und Culture Creative präsentiert wird, hat seine Premiere am 26. Mai bei Vivid Sydney und wird bis 16. Juli laufen, bevor es auf Welttournee geht.

Der Eintritt zu Dark Spectrum erfolgt über das Wynyard Park Rooftop zwischen York Street und Carrington Street in Sydney. Der Eintritt ist zwischen 12 und 21:15 Uhr möglich. Die Ticketpreise variieren je nach Besuchsdatum und -zeit – allgemeiner Eintritt ab 35 $, Kinder ab 24 $ und Familien ab 98 $.

Wir freuen uns, diese Weltpremiere für Vivid Sydney 2023 bekannt zu geben. Dark Spectrum passt perfekt zum diesjährigen Festivalthema, das die Überschneidungen zwischen menschlichen Emotionen, unserer natürlichen Umwelt, der Stadtlandschaft und Relikten der industriellen Vergangenheit Sydneys erforscht.

Dark Spectrum taucht unter die Oberfläche einer der verkehrsreichsten Eisenbahnlinien der Stadt und bietet den Besuchern ein faszinierendes und fesselndes Erlebnis, bei dem sie Sydney auf eine vollkommen neue Art und Weise entdecken können. Ich freue mich, dass wir unbekannte Orte in allen Teilen der Stadt beleuchten können, sagte Vivid Sydney Festival Director Gill Minervini.

In diesem Jahr wird Vivid Sydney von Freitag, 26. Mai, bis Samstag, 17. Juni, das größte und kulturell bedeutsamste Programm seiner Veranstaltungsgeschichte bieten. Auf dem spektakulären Light Walk werden die Werke von über 100 Lichtmitarbeitern und 26 internationalen Lichtkünstlern aus 13 Ländern zu sehen sein, die mit Straßeninstallationen, der Neugestaltung alter Sehenswürdigkeiten, überraschenden Projektionen und umfassenden immersiven Erlebnissen das Stadtbild verändern werden.

Die Veranstaltungsorte von Vivid Sydney beinhalten Circular Quay, das Sydney Opera House, The Rocks, Walsh Bay, Barangaroo, King Street Wharf, Darling Harbour, Darling Quarter, Darling Square, The Goods Line, Central Train Station, Royal Botanic Garden Sydney, Carriageworks, Taronga Zoo und viele mehr.

Weitere Informationen und Tickets für Dark Spectrum sowie alle Details des Programms von Vivid Sydney 2023 finden Sie unter vividsydney.com.

Über Vivid Sydney

Vivid Sydney ist das größtes Festival Australiens zur Zelebration von Kreativität, Innovation und Technologie und verwandelt Sydney 23 Abende lang in ein Kaleidoskop aus Farben und Events. Bei seiner 13. Ausgabe im Jahr 2023 wird Vivid Sydney faszinierende Darbietungen der besten Lichtkünstler der Welt, erheiternde Live-Musik, tiefgründige Diskussionen mit Vordenkern sowie innovative Erlebnisse von Kreativen aus dem Food-Bereich zusammenbringen. Vivid Sydney befindet sich in Besitz von Destination NSW, der Agentur der Regierung von New South Wales für Tourismus und Großveranstaltungen, und wird von dieser auch organisiert und produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie vividsydney.com.

