Weltrekord am Sonntagmorgen

314 Teilnehmer zittern beim 2. Internationalen ZOOM-HACK-SLAM

Sonntagmorgen 10Uhr und es herrscht große Aufregung in den Glaserfaserleitungen dieser Welt. Denn am 13.02.2022 findet der 2. Internationale Zoom-Hack-SLAM von Business-Experte, Berater & Bestsellerautor Hermann Scherer statt.

Scherer hatte teilnehmende aus 22 Nationen, die in 11 Sprachen ihre Botschaft in jeweils maximal 60 Sekunden teilen sollten, dazu gebracht für diesen Weltrekord anzutreten.

390 Teilnehmende waren angemeldet davon hatten sich 314 für das Finale qualifiziert und durften in der Endrunde ihr Bestes geben.

Für viele Teilnehmende war der enorme Zeitdruck eine große Herausforderung und somit quasi „Cardio-Training im Sitzen“ denn die Anspannung war Ihnen anzusehen und 10% der Teilnehmenden flüchteten sogar aus „Angst vor der freien Rede“.

Doch der Rekord wurde knapp gebrochen, denn im Vergleich zum 1. Internationalen Zoom-Hack-SLAM waren zwei Teilnehmende mehr das Zünglein an der Waage.

Martin Kolb war einer dieser Finalsten für den Weltrekord. Der sympathische Eismann aus Landau sprach dabei über „EIS – Der Schlüssel zum Glück“ und konnte sowohl die Jury überzeugen als auch dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Denn er kam selbst zum Eis wie die Jungfrau zum Kind und ist heute erfolgreicher Unternehmer.

Kolb ist geschäftsführender Gesellschafter der Palazzo Sandro Gruppe und Experte in den Bereichen Speiseeis, Marketing und Vermarktung. Ob im eigenen Unternehmen oder für Gastronomen und Hoteliers im deutschsprachigen Raum ist er inzwischen gefragter Spezialist für das Produkt mit Urlaubsfeeling und dessen Positionierung.

