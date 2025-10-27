  • Weltweite Kreuzfahrten buchen mit den Profis von BETZ Travel Service

    Entdecken Sie mit BETZ Travel Service die Welt der Kreuzfahrten! Lassen Sie sich von Experten zu Ihrer Traumroute beraten und genießen Sie unvergessliche Reisen zu fairen Preisen.

    Für viele ist eine Kreuzfahrt der Inbegriff des Traumurlaubs: Erkunden Sie zahlreiche Orte, ohne ständig das Hotel wechseln zu müssen. Die Experten von BETZ Travel Service unterstützen Sie bei der Auswahl des idealen Schiffs und bieten Ihnen eine breite Palette an Kreuzfahrten weltweit. Sie nennen einfach Ihre Wunschregion und unsere freundlichen Berater empfehlen Ihnen die passende Route sowie die richtige Reederei. Dabei sollten Sie nicht nur die Route, sondern auch das passende Schiff für sich auswählen – so wird Ihre Kreuzfahrt garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis.

    Weltweit reisen zu fairen Preisen

    Unsere Reiseprofis bei BETZ Travel Service finden für Sie das günstigste Angebot, sodass Sie weltweit Kreuzfahrten zu fairen Preisen genießen können. So können Sie ohne großen Aufwand viele Orte besichtigen und verschiedene Kulturen erleben. Einmal an Bord, können Sie sich zurücklehnen und entspannen. Abhängig vom Schiff haben Sie die Wahl zwischen zahlreichen Aktivitäten und Wellnessangeboten, die Ihren Urlaub zusätzlich bereichern. Genießen Sie die Seetage und lassen Sie sich von der Vielfalt der Möglichkeiten verwöhnen.

    Unsere Leistungen

    BETZ Travel Service bietet Ihnen nicht nur kompetente Beratung, sondern auch die Buchung Ihrer Traumreise. Wir erstellen individuelle Angebote und kümmern uns um Ihre Reiseplanung – alles nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Mit uns wird Ihre Kreuzfahrtplanung unkompliziert und stressfrei.

    Der wachsende Kreuzfahrtmarkt

    Die Kreuzfahrtbranche befindet sich derzeit auf Wachstumskurs. 2023 stachen etwa 2,5 Millionen Deutsche in See – eine fast doppelte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Trend zeigt, dass die Reiselust auf hoher See zurück ist und immer mehr Menschen diese Art des Reisens für sich entdecken. Als BETZ Travel Service bieten wir unseren Kunden deshalb eine noch größere Auswahl an Reedereien, Routen und Sonderangeboten. Egal, ob luxuriöse Weltreise oder entspannte Mittelmeerkreuzfahrt – wir finden das passende Schiff für Ihre Wünsche.

    Zahlen, die für sich sprechen

    Laut Statista-Auswertung stieg die Zahl der deutschen Kreuzfahrtpassagiere 2023 auf rund 2,5 Millionen, was eine fast doppelte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dieser positive Trend belegt das große Interesse und die steigende Beliebtheit von Kreuzfahrten. Auch für Sie bieten sich durch diesen Boom noch mehr Möglichkeiten, Ihren Traumurlaub auf See zu verwirklichen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Betz travel service
    Herr Ekkehard Betz
    Heinrich-Heine-Str. 52
    40721 Hilden
    Deutschland

    fon ..: 01732578914
    web ..: http://www.betztravel.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

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