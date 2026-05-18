  • Wenn der Standort wackelt

    In angespannten Situationen brauchen Standorte keine theoretische Begleitung, sondern Führung vor Ort, klare Prioritäten und belastbare Umsetzung.

    BildSTRATEGY PIRATES stärkt Werke und operative Einheiten mit Standortleitern ad interim _In angespannten Situationen brauchen Standorte keine theoretische Begleitung, sondern Führung vor Ort, klare Prioritäten und belastbare Umsetzung._

    Buchholz i.d.N., 18. Mai 2026 – Standorte geraten aus vielen Gründen unter Druck: Kosten, Qualität, Lieferperformance, Personalengpässe, Führungswechsel oder Restrukturierungsvorgaben. STRATEGY PIRATES positioniert Standortleiter und Werksleiter ad interim als operative Führungskräfte, die Stabilität schaffen und Veränderung direkt vor Ort durchsetzen.

    Standorte brauchen Präsenz und Entscheidungskraft

    Ein Werk oder Standort lässt sich nicht aus der Ferne stabilisieren. Wenn Lieferfähigkeit, Qualität, Produktivität oder Führung unter Druck stehen, braucht es sichtbare Präsenz, klare Prioritäten und belastbare Entscheidungen. Mitarbeitende, Führungskräfte und Betriebsräte müssen spüren, dass die Lage geführt wird.

    Interim-Werksleitung verbindet Tagesgeschäft und Veränderung

    Ein Standortleiter ad interim führt den laufenden Betrieb und treibt gleichzeitig notwendige Verbesserungen voran. Das ist anspruchsvoll, weil operative Stabilität und Veränderungsdruck gleichzeitig bewältigt werden müssen. Genau dafür braucht es erfahrene Führungskräfte, die Krisen kennen und Organisationen wieder in Takt bringen können.

    Zitat Steffen Moldenhauer, Geschäftsführer STRATEGY PIRATES

    _“Ein Standort kippt selten über Nacht. Aber wenn niemand rechtzeitig führt, wird aus Schieflage schnell Kontrollverlust.“_

    Besonders relevant für Mittelstand, Industrie und Private Equity

    Für mittelständische Industrieunternehmen, Maschinenbau, Familienunternehmen und Portfoliounternehmen kann ein schwacher Standort schnell zum Unternehmensrisiko werden. Wenn ein Werk dauerhaft hinter Plan bleibt, entstehen Folgekosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Frühe operative Führung schützt Ergebnis, Lieferfähigkeit und Vertrauen – sowohl bei Kunden, Lieferanten, Banken und Mitarbeitenden.

    Mehr Wirkung durch schnellere Mustererkennung

    Die Managementerfahrung von STRATEGY PIRATES aus mehr als 20 Branchen hilft, Ursachen und Symptome sauber zu trennen. Nicht jedes Problem ist ein Kapazitätsproblem. Nicht jede Qualitätsabweichung ist ein Technikproblem. Häufig liegen die Hebel in Führung, Schnittstellen, Transparenz und konsequenter Umsetzung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    STRATEGY PIRATES GmbH & Co. KG
    Herr Steffen Moldenhauer
    Vaenser Weg 29
    21244 Buchholz in der Nordheide
    Deutschland

    fon ..: +49-1522-8770805
    web ..: https://strategy-pirates.com
    email : captain@strategy-pirates.com

    Über STRATEGY PIRATES

    STRATEGY PIRATES unterstützt Unternehmen in anspruchsvollen Veränderungs-, Sanierungs- und Wachstumssituationen. Im Fokus stehen Interim Management, operative Restrukturierung, Führung in kritischen Phasen sowie KI- und Digitalisierungsprojekte mit klarem Ergebnisbezug. Die erfahrenen Manager und Umsetzer bringen C-Level-Erfahrung und Managementpraxis aus mehr als 20 Branchen ein – pragmatisch, direkt und mit Fokus auf wirksame Umsetzung.

    Leistungsbezug STRATEGY PIRATES

    – Übernahme der Geschäftsführung ad Interim
    – Stabilisierung von Führung, Kommunikation und Entscheidungswegen
    – 100-Tage-Lagebild mit Prioritäten, Risiken und Maßnahmen
    – Schnittstelle zu Gesellschaftern, Beirat, Banken, Investoren und Führungsteam
    – Kosten-, Cash- und Effizenzmaßnahmen
    – Operative Restrukturierung mit klarer Führungsverantwortung
    – Operations-Lagebild und Performance-Transparenz
    – Prozess- und Effizienzsteigerung
    – Führung operativer Einheiten in kritischen Phasen
    – Umsetzung von Ergebnisprogrammen mit messbarer Wirkung
    – Standort-Lagebild zu Leistung, Kosten, Qualität und Führung
    – Stabilisierung von Shopfloor, Teamleitung und Schnittstellen
    – Umsetzung von Prozess- und Effizienzmaßnahmen
    – Führung in kritischen Phasen direkt vor Ort

    Pressekontakt:

    STRATEGY PIRATES GmbH & Co. KG
    Herr Steffen Moldenhauer
    Vaenser Weg 29
    21244 Buchholz in der Nordheide

    fon ..: +49-1522-8770805
    email : captain@strategy-pirates.com


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