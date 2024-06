Wenn die Bodendüngung an ihre Grenzen stößt? Gesicherte Ernteerträge durch vollwertige Ernährung der Pflanzen!

Eine Ergänzungsdüngung über das Blatt wird von den Pflanzen schnell und mit hoher Effizienz aufgenommen.

Die Grundversorgung mit Nährstoffen geschieht bei allen Kulturpflanzen über die Wurzel. Nimmt die Pflanze essenzielle Nährstoffe nicht ausreichend auf, wird ihre Entwicklung gestört. Das kann z.B. durch Bodenveränderungen aufgrund von Verdichtungen, Versalzungen, unausgewogener Düngung oder durch veränderte klimatische Bedingungen passieren. Der Boden hat vielleicht einen ungünstigen pH-Wert, er ist zu feucht oder zu trocken, etc.

Hier hilft die 4Plants-Produktgruppe von AGROsolution:

Immer wenn die Bodendüngung an ihre Grenzen stößt oder eine schnelle Wirkung benötigt wird, ist die Ergänzungsdüngung über das Blatt eine effektive Lösung. Die 4Plants Nährstofflösungen beinhalten wichtige Haupt- und Spurennährstoffe und eine Vielzahl wachstumsfördernder Substanzen. Sie sind sehr gut pflanzenverträglich und werden mit einer hohen Effizienz von der Pflanze aufgenommen. Die Nährstoffe sind dann sofort am Ort des Bedarfs und wirken deutlich schneller als bei der Bodendüngung.

Um die Aufnahme der Nährstoffe noch weiter zu verbessern, eignen sich Netzmittel, denn sie reduzieren die Oberflächenspannung der Spritzlösung. AGROsolution hat mit dem Additiv LIPOSAM einen einzigartigen Komplex aus Biopolymeren entwickelt, der neben dem konventionellen Landbau auch für den ökologischen Landbau zugelassen ist. LIPOSAM kann mit allen handelsüblichen Blattdüngern, Pflanzenschutzmitteln, Pflanzenhilfsstoffen und Biostimulanzien gemischt werden.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Blatt-Applikation?

Die optimalen Applikationszeitpunkte und Nährstoffbedarfsmengen sind je nach Kultur individuell (siehe AGROsolution Katalog, S. 11 – 12). Die Düngung über das Blatt sollte möglichst vor dem Auftreten von Mangelerscheinungen erfolgen! Viele Mängel können durch kulturspezifische Erfahrung und Kenntnis der Standortbedingungen vorhergesagt und vermieden werden. Auch durch Blattanalysen kann man Nährstoffmängel früh erkennen und vermeiden, bevor Chlorosen oder irreversible Schäden auftreten.

Ausführliche Informationen zum Thema Blattdüngung/Spurennährstoffe bietet der nächste Podcast Nr. 6 von AGROsolution, zu hören ab 25.06.2024 auf YouTube und auf allen gängigen Podcast-Apps unter: AGROsolution – Landwirtschaft – aus der Praxis für die Praxis!

Interessante Podcast-Folgen über viele andere wichtige Themen sind bereits online: Wasserkonditionierung, Additive, Onfield-Wassermanagement-Systeme, Biostimulanzien, etc. – Reinhören lohnt sich und alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agrosolution GmbH

Frau Mag. Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

Österreich

fon ..: 0043732774366-0

web ..: https://www.agrosolution.eu

email : presse@agrosolution.at

Über 25.000 konventionell und biologisch agierende landwirtschaftliche Betriebe aus mehr als 12 Ländern sind bereits überzeugte Nutzer der AGROsolution-Produkte. Das Unternehmen setzt sich seit 16 Jahren für innovative Düngetechnologie und Pflanzenstärkungslösungen in der Landwirtschaft und im Gartenbau ein. Es gibt ein Patent und zahlreiche wissenschaftliche Nachweise in vielen, langjährigen Versuchsreihen. 2014 wurde mit dem Bau der Produktionsanlage in Linz ein weiterer wichtiger Grundstein für solides Wachstum gelegt. In der Folge wurde die Produktpalette um Biostimulanzien erweitert. Sie stärken die Pflanzen in ihrem Wachstum, verbessern die Nährstoffaufnahme und erhöhen ihre Stresstoleranz gegenüber biotischen und abiotischen Einflüssen.

