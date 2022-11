Wenn die Erde flüstert – Durch Feng Shui und Geomantie zu einem aufmerksamen Umgang mit unsichtbaren Energien

Wenn die Erde flüstert deckt akribisch die möglichen Gründe für Probleme im Leben auf, die durch Störfelder in der eigenen Wohnung verursacht werden.

Die neue Wohnung scheint perfekt, doch nach kurzer Zeit stellen sich Schlafstörungen ein. Woran kann das liegen? Dieser Frage geht Neuautorin Birgit Seidl in ihrem Ratgeber nach. Ihr Buch „Wenn die Erde flüstert“ ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Seidl zeigt anschaulich die Auswirkungen von den uns umgebenden Energien auf Beziehungen und Alltag.

Schlafstörungen, Beziehungsstreitigkeiten, Probleme bei der Arbeit – diese Dinge können laut Autorin Birgit Seidl auf ein unbereinigtes Energiefeld im Erdreich hinweisen. Seidl ist überzeugt, dass sich die Begebenheiten, die dort, wo wir uns befinden, abgespielt haben, auf unser Wohlbefinden auswirken. Ausgehend davon, dass Energie in einem geschlossenen System niemals verloren geht, werden Emotionen, wie Wut und Freude, Gewalttaten oder auch schönen Momenten von der Umgebung, in der sie stattfinden, gespeichert. Seidl erklärt, wie sie mithilfe von Landrevitalisierungen negative Energien klärt und gibt wertvolle Tipps aus dem Feng Shui-Bereich. Das Buch richtet sich an interessierte Männer und Frauen ab 40 Jahren.

Birgit Seidl nennt als Grund für das Thema ihres Ratgebers, ihre Leidenschaft für die Geomantie und Feng Shui. Aber auch eine unterhaltsame Anekdote hat sie parat:

„Im Grunde habe ich dieses Buch zu diesem Zeitpunkt geschrieben, weil ich schon viele Schreibversuche hatte und genauso viele Wetten mit meinem Mann verloren habe. Als es bei diesem Ratgeber so weit war, habe ich kurzerhand einen Schreibkurs besucht und es durchgezogen. Mir war dieses Mal wichtig, das Gebiet der Geomantie näher zu beleuchten. Ich meine, Feng Shui kennt inzwischen fast jeder, aber von Geomantie haben die wenigsten gehört.“

Birgit Seidls Begeisterung für die Geomantie lässt sich in ihren zahlreichen und detaillierten Beschreibungen erahnen. Sorgfältig und mit einer Prise Humor weckt sie ein Verständnis für die beschriebenen geomantischen Vorgänge.

Verfügbar ist der Ratgeber im Buchhandel unter der ISBN 978-3-7562-3270-3.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Autorin hat Betriebswirtschaft studiert und anschließend einige Jahre im Vertriebsinnendienst gearbeitet. 2002 machte sie sich als Berufsbetreuerin selbstständig. Zwischen 2008 und 2013 machte Seidl ihre Feng Shui- und Geomantieausbildungen und ergänzte ihre Tätigkeiten durch Feng Shui-Beratungen und Landrevitalisierungen. Ab 2023 will sich die Autorin ausschließlich den Themengebieten „Gesundheit und die Einflüsse der uns umgebenden Energien“ widmen.

