Wenn Hilfe zu spät kommt: Schulden als blinder Fleck im Personalmanagement

Überschuldung beginnt selten am Arbeitsplatz, ihre Folgen zeigen sich jedoch genau dort. Warum Personalabteilungen finanzielle Belastungen stärker in den Blick nehmen sollten.

Wartezeiten in der Schuldnerberatung verschärfen Probleme von Beschäftigten – Unternehmen können früher ansetzen

Neumarkt, Juni 2026 – Ein aktueller Bericht des NDR zeigt ein alarmierendes Bild: Schuldnerinnen und Schuldner in Schleswig-Holstein müssen teilweise monatelang auf einen Termin bei einer Schuldnerberatungsstelle warten. Während sich finanzielle Probleme in dieser Zeit weiter verschärfen, geraten viele Betroffene zunehmend unter psychischen Druck. Was gesellschaftlich bereits ein Problem darstellt, entwickelt sich für Unternehmen immer häufiger zu einer unterschätzten Herausforderung im Personalmanagement.

Finanzielle Sorgen gehören zu den größten Belastungsfaktoren im privaten Umfeld von Beschäftigten. Dennoch werden sie in vielen Unternehmen kaum thematisiert. Dabei zeigen Erfahrungen aus der Praxis, dass sich Geldprobleme oft direkt auf die Arbeitsleistung auswirken. Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhte Fehlzeiten, psychische Belastungen, Konflikte im Team und langfristige Krankheitsausfälle können die Folge sein.

„Wenn Menschen erst dann Hilfe erhalten, wenn die Situation bereits eskaliert ist, sind die persönlichen und wirtschaftlichen Schäden oft deutlich größer“, erklärt Tibor Bauer, Unternehmensberater und Gründer der Initiative Betriebliche Finanzgesundheit. „Viele Betroffene sprechen weder mit ihrem Arbeitgeber noch mit ihrem Umfeld über ihre finanziellen Probleme. Die Scham ist häufig größer als der Leidensdruck.“

Der NDR-Bericht macht deutlich, dass das bestehende Hilfesystem vielerorts an seine Grenzen stößt. Gleichzeitig eröffnet sich für Unternehmen die Chance, präventiv tätig zu werden. Ähnlich wie bei Themen der psychischen Gesundheit oder der betrieblichen Gesundheitsförderung können Arbeitgeber frühzeitig Informations- und Unterstützungsangebote schaffen, bevor finanzielle Schwierigkeiten zu ernsthaften Belastungen werden.

Hinter der Initiative Betriebliche Finanzgesundheit steht Tibor Bauer. Als „Mr. Schuldenfrei“ gilt er als einer der bekanntesten Experten für die Themen Schufa, Schulden und Insolvenz im deutschsprachigen Raum. Sein erstes Buch über die Schufa „101 Fragen zur Schufa“ erschien Februar 2026 im renommierten GABAL Verlag. Mehr als 250.000 Menschen folgen seinen Inhalten in den sozialen Medien. Mit Reichweiten von bis zu 30 Millionen Kontakten pro Jahr kennt Bauer die finanziellen Sorgen und Belastungen der Betroffenen aus erster Hand. Dieses Wissen bringt er heute in Unternehmen ein, um Führungskräfte und Personalabteilungen für die oft unterschätzten Folgen finanzieller Belastungen zu sensibilisieren.

Mit seiner Initiative Betriebliche Finanzgesundheit unterstützt Bauer Unternehmen dabei, finanzielle Belastungen von Mitarbeitern frühzeitig zu erkennen und präventive Maßnahmen zu etablieren. Dazu gehören Vorträge für Führungskräfte, Workshops für Mitarbeiter sowie Schulungen für Personalabteilungen. Ziel ist es, finanzielle Gesundheit als festen Bestandteil moderner Mitarbeiterfürsorge zu etablieren.

„Personalabteilungen beschäftigen sich heute selbstverständlich mit mentaler Gesundheit, Resilienz und Work-Life-Balance. Finanzielle Gesundheit wird jedoch häufig übersehen, obwohl sie eng mit diesen Themen verknüpft ist“, so Bauer. „Wer die finanzielle Stabilität seiner Mitarbeiter stärkt, verbessert nicht nur deren Lebensqualität, sondern reduziert auch betriebliche Risiken.“

Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels gewinnt das Thema zusätzlich an Bedeutung. Unternehmen, die ihre Beschäftigten ganzheitlich unterstützen, stärken ihre Arbeitgebermarke, erhöhen die Mitarbeiterbindung und schaffen ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld. Finanzielle Bildung und Prävention können dabei zu einem wichtigen Baustein einer modernen Unternehmenskultur werden.

Der aktuelle NDR-Bericht verdeutlicht, dass finanzielle Notlagen nicht allein eine private Angelegenheit sind. Sie betreffen Familien, Gesundheit und letztlich auch die Arbeitswelt. Unternehmen, die frühzeitig handeln, können einen wichtigen Beitrag leisten – für ihre Mitarbeiter und für ihren eigenen langfristigen Erfolg.

Über Areté – Betriebliche Finanzgesundheit

Areté unterstützt Unternehmen bei der Einführung und Umsetzung von Maßnahmen zur finanziellen Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Gründer Tibor Bauer verbindet seine Expertise als Unternehmensberater mit seiner Reichweite als Finanzaufklärer und Referent. Durch Vorträge, Workshops und individuelle Beratungsangebote unterstützt er Unternehmen dabei, finanzielle Belastungen frühzeitig zu erkennen, Mitarbeiter zu stärken und wirtschaftliche Folgekosten zu reduzieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

aretè – Coaching & Vision

Herr Tibor Bauer

Triftstr. 5

92318 Neumarkt

Deutschland

fon ..: 01605837513

web ..: https://arete-vision.de

email : kontakt@arete-vision.de

Über Areté – Betriebliche Finanzgesundheit

Areté unterstützt Unternehmen dabei, die finanzielle Gesundheit ihrer Mitarbeiter als Bestandteil eines modernen Gesundheits- und Personalmanagements zu etablieren. Mit Vorträgen, Workshops und Beratungsangeboten sensibilisiert das Unternehmen Führungskräfte, Personalabteilungen und Beschäftigte für die Auswirkungen finanzieller Belastungen auf Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Unternehmenserfolg.

Gründer Tibor Bauer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie internationalen Konzernen. Parallel dazu engagiert er sich seit 2023 als Finanzaufklärer in den sozialen Medien. Unter dem Namen „Mr. Schuldenfrei“ informiert er über die Themen Schufa, Schulden und Insolvenz und erreicht mit seinen Inhalten jährlich mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland. Mit über 250.000 Followern zählt er zu den bekanntesten Stimmen für finanzielle Aufklärung im deutschsprachigen Raum.

Durch die Verbindung aus langjähriger Beratungserfahrung, unternehmerischer Praxis und direktem Einblick in die Lebensrealität überschuldeter Menschen entwickelt Areté praxisnahe Konzepte, die Unternehmen dabei helfen, finanzielle Belastungen frühzeitig zu erkennen, Mitarbeiter zu stärken und wirtschaftliche Folgekosten zu reduzieren.

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