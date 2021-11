Wenn Meerjungfrauen Weihnachtsüberraschungen planen …

Ein klassisch-modernes und illustriertes Kunstmärchen … nicht nur für Kinder

Als Tim mit seinem Vater auf dem Weg in die Stadt ist, um ein Spielzeugauto zu kaufen, entdeckt er in der Auslage eines Antiquitätengeschäfts ein Stehaufmännchen, das etwas versteckt hinter einer Kanne steht.

Sofort ist der Junge Feuer und Flamme und möchte unbedingt dieses Stehaufmännchen statt des Autos haben. Natürlich verkauft ihm der Ladenbesitzer diese kleine Holzfigur und gibt ihm noch den Hinweis, dass sie beide sicherlich gute Freunde würden. Was Tim zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Das Stehmännchen kann sprechen und wird lebendig. Und tatsächlich werden Junge und Holzfigur gute Freunde, die viel Zeit miteinander in ihrer fantastischen Welt verbringen.

Damit steht das neue Kinderbuch des türkischen Künstlers M. Murut Gözübüyük in der Tradition der Kunstmärchen der deutschen Romantik, in der nur zu oft die lebendige Puppe thematisiert wurde – wie beispielsweise bei E.T.A. Hoffmann. Modern wird das kunstvoll illustrierte Märchen, das nicht nur eine schöne Vorlesegeschichte für Kinder ist, sondern durchaus auch reizvoll für erwachsene LeserInnen ist, wenn M. Murat Gözübüyük die Meerjungfrau als weitere Hauptfigur in die Geschichte einbindet. Tim und sein Stehaufmännchen Mayotito bieten ihr in einer schwierigen Situation selbstlos ihre Hilfe an. Dass sich die Meerjungfrau dafür zu Weihnachten mit einem ganz besonderen Geschenk revanchiert, sei schon einmal verraten.

M. Murat Gözübüyük wurde 1948 geboren und lebt heute als pensionierte Zahnarzt in der Türkei, nachdem er viele Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet hat und auch heute noch regelmäßig in Deutschland zu Gast ist. Die Bilder des Malers wurden bereits in mehreren Ausstellungen präsentiert. Als Künstler schreibt und illustriert er sehr gerne Kinderbücher. „Tims perlige Weihnachten“ ist bereits das sechste Buch des Autors, das in Papierfresserchens MTM-Verlag erscheint. M. Murat Gözübüyük hat die Zeit der Corona-Quarantäne genutzt, um es zu schreiben und zu zeichnen.

Bibliografische Angaben:

M. Murat Gözübüyk

Tims perlige Weihnachten

ISBN: 978-3-96074-451-1, Hardcover-Bilderbuch, 32 Seiten, farbig illustriert

Die Bücher können über den Verlag, den gut sortierten Buchhandel und natürlich über Amazon bestellt werden.

