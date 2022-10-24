  • Wenn neue Kunden ausbleiben, wird die Website zum entscheidenden Faktor

    Neue Kunden zu gewinnen wird für viele Unternehmen schwieriger. Gerade jetzt entscheidet die Website stärker denn je über Vertrauen, Anfragen und digitale Wirkung.

    BildBerlin – Viele Unternehmen spüren derzeit die wirtschaftliche Zurückhaltung im Markt deutlich. Kaufentscheidungen dauern länger, Interessenten vergleichen intensiver und neue Kunden zu gewinnen wird für viele Firmen spürbar schwieriger als noch vor wenigen Jahren.

    Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gewinnt die eigene Unternehmenswebsite deshalb massiv an Bedeutung. Denn häufig entscheidet heute bereits der erste digitale Eindruck darüber, ob Vertrauen entsteht “ oder potenzielle Kunden abspringen.

    Die Berliner Webdesign Agentur dailyseven beobachtet aktuell, dass viele Unternehmen weiterhin in Werbung oder Reichweite investieren, während ihre eigentliche Website technisch, inhaltlich und strategisch nicht mehr überzeugt.

    „Viele Firmen kämpfen momentan damit, neue Anfragen zu generieren. Gleichzeitig unterschätzen sie, wie stark ihre Website heute über Vertrauen und Professionalität entscheidet“, erklärt dailyseven.

    Besonders problematisch seien aktuell:

    veraltete Gestaltung,
    langsame Ladezeiten,
    fehlende mobile Optimierung,
    unübersichtliche Inhalte,
    schwache Nutzerführung,
    und fehlende Vertrauenssignale.

    Gerade weil Kunden vorsichtiger investieren, würden moderne Unternehmenswebsites heute deutlich mehr leisten müssen als noch vor einigen Jahren.

    „In wirtschaftlich schwierigeren Zeiten vergleichen Menschen genauer. Unternehmen brauchen deshalb Websites, die professionell wirken, Vertrauen schaffen und Besucher gezielt zu Kontaktanfragen führen“, so dailyseven weiter.

    Nach Einschätzung der Berliner Webdesign Agentur reicht es heute nicht mehr aus, lediglich online präsent zu sein. Moderne Websites müssen Unternehmen digital professionell repräsentieren und aktiv dabei unterstützen, neue Kunden zu gewinnen.

    Als Webdesign Agentur Berlin entwickelt dailyseven moderne Unternehmenswebsites für Firmen, die ihre digitale Außenwirkung stärken und trotz schwieriger Marktbedingungen online sichtbar und konkurrenzfähig bleiben möchten.

    Unternehmen, die ihre Website professionell überprüfen lassen möchten, können bei dailyseven einen unverbindlichen Website-Check anfragen.

    Weitere Informationen:
    https://www.dailyseven.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    dailyseven
    Herr Gino Koina
    Annenallee 6
    12555 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 03068919068
    web ..: https://www.dailyseven.de
    email : kontakt@dailyseven.de

    dailyseven ist eine Webdesign Agentur aus Berlin mit Fokus auf moderne Unternehmenswebsites, WordPress Entwicklung und professionelle digitale Außenwirkung. Die Agentur unterstützt Unternehmen dabei, online Vertrauen aufzubauen, sichtbarer zu werden und Websites stärker auf Anfragen und Nutzerführung auszurichten.

    Im Mittelpunkt stehen moderne Webdesign-Lösungen für Unternehmen, die in wirtschaftlich anspruchsvolleren Zeiten digital professionell auftreten möchten. dailyseven verbindet dabei strategisches Webdesign, Performance, Nutzerfreundlichkeit und klare Markenkommunikation zu leistungsstarken Unternehmenswebsites.

    Aktuell beschäftigt sich die Agentur verstärkt mit der Frage, warum viele Unternehmenswebsites trotz steigender Online-Konkurrenz an Wirkung verlieren und weshalb professionelle digitale Auftritte heute wichtiger werden als je zuvor.

    Pressekontakt:

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