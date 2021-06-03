  • Wenn Stühle täglich 100+ Nutzer aushalten müssen: JOY-Serie von PAPATYA im Härtetest

    Für stark frequentierte Bereiche entwickelt: Die JOY-Serie von PAPATYA überzeugt durch Stabilität und Langlebigkeit im Dauereinsatz.

    BildIn Bereichen mit hoher Nutzungsfrequenz – wie Kliniken, Arztpraxen oder Wartezimmern – werden Möbel täglich stark beansprucht. Stühle müssen hier nicht nur funktional sein, sondern vor allem dauerhaft belastbar und zuverlässig im Einsatz.
    Die JOY-Serie von PAPATYA wurde genau für solche Anforderungen entwickelt. Sie kommt in zahlreichen Projekten zum Einsatz, in denen Möbel über viele Stunden hinweg täglich genutzt werden.

    Bewährt im Alltag mit hoher Frequenz

    In Einrichtungen wie:

    * Kliniken und medizinischen Zentren
    * Arztpraxen und Wartezimmern
    * öffentlichen Einrichtungen
    * Gastronomie und stark frequentierten Bereichen
    stehen Betreiber vor der Herausforderung, Möbel zu wählen, die langfristig stabil bleiben und gleichzeitig optisch überzeugen.
    Die JOY-Stühle und Sessel haben sich in diesen Umgebungen als zuverlässige Lösung im täglichen Einsatz bewährt.

    Konstruktion für den Dauereinsatz

    Ein entscheidender Faktor ist die Belastbarkeit:
    Die Modelle der JOY-Serie sind für eine Nutzung bis zu 200 kg ausgelegt und erfüllen damit die Anforderungen an professionelle Objektmöbel.
    Die verwendeten Materialien sind widerstandsfähig und pflegeleicht, was sie besonders geeignet für Bereiche mit intensiver Nutzung macht.

    Vielseitig einsetzbar

    Durch ihr klares und zeitloses Design lassen sich die Stühle und Sessel flexibel einsetzen – von funktionalen Wartezonen bis hin zu modernen Aufenthaltsbereichen.
    Damit bieten sie eine praktische Lösung für Betreiber, die auf langlebige und wirtschaftliche Möbel setzen.

    Fazit

    Wenn Möbel täglich von vielen Menschen genutzt werden, zählen vor allem Zuverlässigkeit, Stabilität und Langlebigkeit.
    Die JOY-Serie von PAPATYA zeigt, dass sich diese Anforderungen in einem Produkt vereinen lassen, das sich im täglichen Einsatz bewährt.

    Unternehmensprofil

    Die VOKO GmbH ist offizieller Vertriebspartner der Marke PAPATYA in Deutschland und spezialisiert auf langlebige und designorientierte Möbel für den professionellen Einsatz in Gastronomie, öffentlichen Einrichtungen und Objektbereichen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Voko GmbH
    Volodymyr Rybalchenko
    Ruhrstr. 4a
    63452 Hanau
    Deutschland

    fon ..: 157781557343
    web ..: https://papatya.com.de
    email : rybalchenko@papatya.com.de

    Die VOKO GmbH ist offizieller Vertriebspartner der Marke PAPATYA in Deutschland und spezialisiert auf langlebige und designorientierte Möbel für den professionellen Einsatz in Gastronomie, öffentlichen Einrichtungen und Objektbereichen.

    Pressekontakt:

    Voko GmbH
    Volodymyr Rybalchenko
    Ruhrstr. 4a
    63452 Hanau

    fon ..: 157781557343
    email : rybalchenko@papatya.com.de


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